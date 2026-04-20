Bardolino celebra l’eccellenza dell’olio: al via Olivum, la festa dedicata all’Extravergine di Oliva



Bardolino rilancia la sua vocazione enogastronomica e si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più autentiche del territorio: l’olio extravergine di oliva Garda Dop. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 torna “Olivum Bardolino – La Festa dell’Olio”, la manifestazione giunta alla seconda edizione, con un programma ancora più ricco e una crescente ambizione di affermarsi tra gli appuntamenti di riferimento per il settore.



Promossa dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top - in collaborazione con l’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) e il Consorzio di tutela dell’olio extravergine Garda Dop e con il patrocinio dei ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle Imprese, del Made In Italy e della Regione del Veneto -, la kermesse è stata selezionata tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, riconoscimento che ne sottolinea il valore strategico nella promozione delle eccellenze italiane.



«Un evento che non è solo celebrazione, ma un racconto identitario di un prodotto simbolo, capace di unire tradizione, qualità e innovazione. Dopo il successo della prima edizione, Olivum si conferma come un progetto in crescita, che rinnova l’impegno della nostra amministrazione comunale e della Fondazione Bardolino Top nella valorizzazione dell’olio extravergine del Garda, patrimonio di un intero territorio – evidenzia il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi –. Questa manifestazione rappresenta un ponte tra la nostra storia agricola e il futuro turistico ed economico della comunità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza autentica fatta di sapori, cultura e condivisione».



Secondo il presidente della Fondazione Bardolino Top Enrico Montresor «Olivum è un progetto in cui crediamo fortemente e che sta dimostrando un grande potenziale. L’obiettivo è consolidarlo nel tempo, fino a renderlo un appuntamento di ampio respiro, come quelli dedicati al vino. La collaborazione con AIPO e con il Consorzio Garda Dop garantisce qualità e autorevolezza, mentre l’adesione convinta delle aziende conferma che il percorso intrapreso è quello giusto».



Per l’amministrazione comunale, Olivum si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale. «Continuiamo a investire nello sviluppo delle eccellenze locali – sottolinea l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Mirco Fraccarolli –. Dopo il successo della prima edizione, Olivum si rafforza e apre simbolicamente la stagione degli eventi 2026, affiancandosi alle grandi manifestazioni dedicate al vino e contribuendo a rendere Bardolino sempre più attrattiva». Ad arricchire ulteriormente l’esperienza saranno le proposte gastronomiche curate da De Gustibus – Associazione Ristoranti e Bar, dall’Associazione Albergatori Bardolino, dall’IPSAR Luigi Carnacina e dall’Associazione Il Tartufo del Monte Baldo, in un percorso di sapori che esà l’olio gardesano come protagonista assoluto.



Il presidente del Consorzio di tutela olio extra vergine Garda Dop Simone Padovani sottolinea il valore dell’iniziativa: «Olivum è un’occasione preziosa per raccontare l’olio Garda Dop nel suo territorio d’origine. È un segnale importante vedere che Comuni compresi nella denominazione, come Bardolino, scelgano di investire nella valorizzazione di questo prodotto, che rappresenta un patrimonio del territorio, della sua identità e della sua economia».



Per AIPO Olivum rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo dell’olivicoltura gardesana e delle sue aziende. «Questa manifestazione – aggiunge il presidente di AIPO Albino Pezzini – è un’occasione per riportare al centro il lavoro quotidiano dei produttori, la loro capacità di innovare e di custodire un patrimonio agricolo che richiede competenza, cura e visione. Il Garda è un territorio unico, dove l’olivo dialoga con il paesaggio e con la storia. Come AIPO siamo orgogliosi di contribuire con il nostro know how tecnico, con il Concorso AIPO d’Argento».



IL PROGRAMMA – Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora il lungolago Cornicello, dove per tre giorni saranno presenti stand di aziende olearie, proposte gastronomiche, mercatini e momenti di intrattenimento. Venerdì 24 aprile Olivum prenderà il via alle ore 16 con l’apertura degli stand, attivi fino alle 21, tra degustazioni, vendita diretta e specialità del territorio. Alle 17, nella sede del Municipio, si terranno le premiazioni del 23° Concorso Oleario Internazionale “AIPO d’Argento”, uno dei momenti più prestigiosi dell’intero fine settimana. Alle 18.15, in Piazza del Porto, spazio al taglio del nastro con le autorità, seguito alle 18.30 dalla musica dal vivo sul lungolago con il duo acustico Max e Monkey “Sti Cats”, che accompagnerà il pubblico fino a sera.



Sabato 25 aprile la manifestazione entrerà nel vivo già dalle 10.30, con la riapertura dell’area espositiva e gastronomica, attiva fino alle 21. Alle 11, in piazza del Porto, si terrà una degustazione a base di olio Garda Dop in abbinamento con l’Ostrica Maè, a cura del Consorzio di tutela e della Società agricola Kappa di Chioggia, proposta replicata anche alle 15. Sempre alle ore 15 partirà dal Piazzale Aldo Moro il tour guidato “alla scoperta della collina”, un percorso di circa tre ore tra paesaggio e cultura che si concluderà con una degustazione guidata dell’olio Garda Dop. La giornata proseguirà alle 18.30 con un’atmosfera più contemporanea grazie al DJ set di Margiani & Luckytrumpet, tra sonorità deep house e tromba dal vivo sul lungolago.



Domenica 26 aprile si aprirà alle 10 con un tour guidato delle chiese di Cisano e Bardolino, con ritrovo alla Pieve di Cisano e degustazione finale di olio Garda Dop. Dalle 10.30 alle 19.30 torneranno protagonisti gli stand sul lungolago. Alle 11 e alle 15.30, in Piazza del Porto, sono in programma due momenti di degustazione guidata dal titolo “Viaggio alla scoperta dell’autentico sapore del Garda”, a cura del Consorzio di tutela, pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio Garda Dop. La chiusura dell’evento sarà affidata, alle 17, alla musica elegante e raffinata di Elibibà, con un’esibizione di pop acustico.



L’accesso all’area della manifestazione e la partecipazione alle degustazioni saranno gratuiti, confermando la volontà di rendere Olivum un evento aperto e inclusivo. «Con questa seconda edizione, Bardolino rafforza così il proprio ruolo di ambasciatore dell’olio Garda Dop, puntando su qualità, identità e capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio», conclude il sindaco Bertasi.







