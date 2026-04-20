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|Luned 20 Aprile 2026
|Collegamento ferroviario Catullo–Lago di Garda: avanti il progetto da 1,3 miliardi
Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova bretella ferroviaria che collegherà la stazione di Verona Porta Nuova, l’aeroporto Valerio Catullo e il Lago di Garda. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro di coordinamento tra Regione Veneto, RFI e amministrazioni locali per fare il punto sullo stato dell’opera e definire le prossime tappe progettuali.
Il progetto, già oggetto di uno studio di fattibilità presentato la scorsa estate e sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro. Recentemente è stato inoltre nominato un Commissario straordinario, con l’obiettivo di accelerare l’iter autorizzativo e favorire l’avvio dell’opera.
All’incontro, promosso dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Zecchinato e dalla consigliera delegata Elisa De Berti, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui l’amministratore delegato di RFI e commissario Aldo Isi, i vertici dell’Aeroporto Catullo, il presidente della Provincia di Verona e i sindaci dei Comuni coinvolti dal tracciato.
L’infrastruttura è considerata strategica per migliorare la mobilità lungo l’asse Verona-Garda, un’area ad alta vocazione turistica, e per ottimizzare i collegamenti tra città, aeroporto e lago. Il confronto con i territori è ritenuto fondamentale per la definizione del progetto, che si inserisce nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione e RFI nel 2022.
L’obiettivo ora è completare la fase autorizzativa e farsi trovare pronti per l’avvio dei lavori non appena saranno disponibili le risorse necessarie.
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