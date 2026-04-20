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|Mercoled 22 Aprile 2026
|Brillat-Savarin: tra gusto, cultura e politica – L’eredità di un pensatore senza tempo.
Frutto della collaborazione con la Società
Letteraria di Verona, l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di
Verona ha promosso il convegno La “Filosofia”
del Gusto nel bicentenario della scomparsa di Brillat-Savarin dedicato
alla figura di Jean Anthelme Brillat-Savarin celebre gastronomo,
giurista e politico francese, autore della rinomata opera Fisiologia del
Gusto, un intellettuale che ha saputo coniugare il piacere della tavola
con profonde riflessioni filosofiche, sociali e politiche.
Attraverso interventi di esperti e studiosi (tra gli altri Paola
Perazzolo, Ernesto d’Amico, Antonio Ferrieri, Morello Pecchioli) e moderati da Roberto Fostini, il
convegno ha percorso il contesto storico in cui Brillat-Savarin operò,
evidenziando il suo contributo oltre che alla nascente cultura
gastronomica moderna, anche al dibattito politico e giuridico del suo
tempo con particolare attenzione al valore simbolico del cibo come
espressione di identità, civiltà e convivialità.
L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto
interdisciplinare, per riscoprire l’attualità del pensiero di
Brillat-Savarin e la sua capacità di parlare ancora oggi a studiosi,
appassionati e professionisti del settore. Una significativa ricerca delle influenze tra la cucina francese e quella italiana.
Successivamente al convegno - presso l’adiacente Ristorante Rubiani
gli studenti dell’IPSEOA Angelo
Berti, guidati dai loro Professori, hanno straordinariamente messo in scena un menù
ottocentesco ispirato all’opera “L’arte della cucina francese nel XIX
secolo” di Careme, contemporaneo al giurista e gastronomo
Brillat-Savarin.
La serata e’ stata introdotta da un apprezzatissimo concerto di violino e violoncello, che ha immerso i numerosissimi commensali, nell’atmosfera
del periodo ottocentesco.
La prestigiosa e affascinante cornice di piazza Bra e l’ospitalita’ magnifica della famiglia Pedio, proprietaria del prestigioso ristorante Rubiani ,ha permesso alla
Delegazione di valorizzare e far conoscere l’elevato grado di conoscenza e professionalita’ raggiunta dai ragazzi dell’Istituto alberghiero.
Piatti rappresentativi di quel periodo storico dal forte fascino visivo ed estremamente soddisfacenti sotto il profilo gustativo.
Un applauso lunghissimo ha salutato i professori e le loro brigate a fine serata.
Presenti a questo importante momento di diplomazia culturale e ricerca accademica anche i Delegati Stefano Hauser, Araldi Omero, Berteotti Germano, Beretta Isabella e Poli Annabella.
Il Delegato organizzatore e Coordinatore Territoriale del Veneto Fabrizio Farinati, salutando tutti i presenti prima del suono della campana, sottolinea quanto questo incontro evidenzia che l’Accademia Italiana della Cucina desidera ed auspica la valorizzazione ed il sostegno di programmi scolastici a tutti i livelli e l’insegnamento professionale nel settore alberghiero.
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