Gruppo Generali. The 2026 Annual General Meeting approves the 2025 financial statements and appoints the Board of Statutory Auditors. Segue testo, in italliano



Trieste - The ordinary and extraordinary Annual General Meeting (“AGM”) of Assicurazioni Generali S.p.A. was heldm on 23rd April, under the chairmanship of Andrea Sironi. The Annual General Meeting has approved the financial statements for the year 2025, as disclosed to the public, which closed with a net result of € 3.515 million, and announced the distribution to the shareholders of a dividend of € 1.64 per share, to be paid as from 20 May 2026. Shares will trade ex-dividend as from 18 May 2026. The Board of Statutory Auditors was appointed for the three-year period 2026-2028. The following individuals were appointed as Permanent Auditors: Carlo Schiavone (Chair), Paolo Ratti and Sara Landini. The nate statutory auditors are Silvia Muzi and Mario Civetta. The members of the Board of Statutory Auditors d that they meet the requirements and criteria set forth in the current legislation applicable to them and in the Articles of Association, as well as the independence requirements set forth in Article 148, par. 3 of the CLFI and in the Corporate Governance Code, as implemented by the Company. The lists from which the members of the new Board of Statutory Auditors were drawn and, the biographies of each elected member, are available on Generali’s website (www.generali.com).The list presented by several UCIs under the aegis of Assogestioni obtained 72.42% of the votes, and the list presented by VM 2006 obtained 11.56%. The AGM also went on to approve the Report on the Remuneration Policy and voted in favour of the nonbinding resolution on the Report on payments. The AGM therefore approved the Group’s Long Term Incentive Plan (LTIP) 2026–2028, authorising the purchase and disposal of a maximum number of 5,855,000 shares to be allocated to the Plan. The AGM also approved the new employee share ownership plan for the Generali Group (We SHARE 3), authorising the purchase and disposal of a maximum number of 10,500,000 shares to be allocated to the Plan. In addition, the AGM approved the Share Buy‑Back Programme for the purpose of cancelling the shares under the implementation of the 2025–2027 strategic plan, for a maximum overall consideration of Euro 500,000,000.00 in any event, the number of shares subject to such purchases may not exceed 2% of the Company’s share capital. The purpose of this share buy‑back programme is to provide shareholders withadditional remuneration compared to dividend distributions, through the use of part of the Company’s available cash resources. The AGM also approved the amendments to the Articles of Association connected with the cancellation of the shares purchased. All the above-mentioned authorisations to purchase treasury shares have a duration of 18 months from the date of the AGM, and the related purchase transactions shall be carried out — pursuant to Article 144‑bis, paragraph 1, letters (b) and (c), of the Issuers’ Regulation and applicable laws and regulations — according to operating procedures established in the rules governing the organization and management of the relevant www.generali.com 2markets, so as to ensure equal treatment among shareholders. Furthermore, the minimum purchase price of the shares may not be lower than the implicit nominal value of the shares at the time in force, while the maximum price may not exceed by 5% the reference price that the shares will have recorded in the stock exchange session of the day before the completion of each individual purchase transaction. It is noted that, as of today, the Company and its subsidiaries hold a total of 46,244,941 Generali shares intheir portfolios, representing 2.98% of the Company’s share capital. Finally, the AGM approved the proposals concerning the amendment of Articles 28.4, 28.6 and 28.10 of the Articles of Association relating to the appointment of the Board of Directors, with specific reference to the discipline of the slate submitted by the outgoing Board of Directors, as well as the proposals concerning the amendment of Article 9.1 of the Articles of Association relating to the components of equity of the Life and Non‑Life Management, pursuant to Article 5 of ISVAP Regulation No. 17 of 11 March 2008. Such amendments, as well as those connected with the cancellation of treasury shares, are subject to prior approval by IVASS. Generali is one of the largest integrated insurance and asset management worldwide, with a total premium income of € 98.1 billion and € 900 billion AUM in 2025. Established in 1831, with over 88,000 employees and 163,000 advisors serving 75 million customers, the Group has a leading position in Europe and a growing presence in Asia and America. At the heart of Generali’s strategy is its Lifetime Partner commitment to customers, achieved through innovative and personalised solutions, best-in-class customer experience and its digitalised global distribution capabilities. The Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to value for all stakeholders while building a fairer and more resilient society.



Testo in italiano:

Gruppo Generali. L'Assemblea annuale degli Azionisti 2026 approva il bilancio 2025 e nomina il Collegio Sindacale.



Trieste - Si è riunita.il 23 aprile, sotto la presidenza di Andrea Sironi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. L'Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, così come messo a disposizione del pubblico,

chiuso con un utile netto di € 3.515 milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 1,64 per ciascuna azione, dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 20 maggio 2026. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 maggio 2026. È stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028. Sono stati eletti Sindaci effettivi: Carlo Schiavone (Presidente), Paolo Ratti e Sara Landini. I sindaci supplenti sono Silvia Muzi e Mario Civetta. I componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di possedere i requisiti e soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente loro applicabile e dallo Statuto sociale, nonché di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, c. 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, come attuato dalla Società. Le liste di provenienza e le informazioni relative al curriculum vitae di ciascuno dei componenti eletti del Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet della Compagnia (generali.com). La lista, presentata da più OICR, Organismo Investimento del risparmio, sotto l’egida di Assogestioni ha conseguito il 72,42% dei voti, mentre la lista presentata da VM 2006 l’11,56%. L'Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla Politica di Remunerazione ed ha espresso voto favorevole sulla deliberazione non vincolante riguardante la Relazione sui compensi. L'Assemblea ha quindi approvato il Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2026-2028, autorizzando l'acquisto e la disposizione di un numero massimo di 5.855.000 azioni proprie destinate al Piano. L'Assemblea ha approvato anche il nuovo Piano di azionariato per i dipendenti del gruppo Generali (We SHARE 3), autorizzando l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 10.500.000 azioni proprie destinate al Piano. Inoltre, l'Assemblea ha approvato il Programma di Acquisto di Azioni Proprie ai fini del loro annullamento, nel quadro dell’attuazione del piano strategico 2025-2027, per un esborso complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 ed, in ogni caso, il numero di azioni oggetto di tale acquisto non potrà eccedere il 2% del capitale sociale della Società. Con tale programma di acquisto di azioni proprie si intende fornire agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi, impiegando parte delle risorse liquide disponibili della Società. L’Assemblea ha anche approvato le modifiche statutarie collegate all’annullamento delle azioni proprie acquistate. Tutte le autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie sopra indicate hanno una durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea e le relative operazioni di acquisto saranno effettuate – ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti e delle vigenti disposizioni normative – secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Inoltre, il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo, al tempo vigente mentre quello massimo non potrà eccedere del 5% il prezzo d riferimento, che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Si segnala che, alla data odierna, la Società e le sue controllate detengono in portafoglio 46.244.941,00 azioni Generali, pari al 2,98 % del capitale sociale della Compagnia. L’Assemblea ha infine approvato le proposte relative alla modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 dello Statuto sociale sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente, e le proposte relative alla modifica dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, riguardante gli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. Tali modifiche, così come quelle collegate all’annullamento delle azioni proprie, sono soggette alla preventiva approvazione, da parte dell’IVASS. Generali è uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazioni e gestione patrimoniale a livello mondiale, con premi complessivi pari a € 98,1 miliardi e € 900 miliardi di AUM nel 2025. Fondato nel 1831, con oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti che servono 75 milioni di clienti, il Gruppo ha una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America. Al centro della strategia di Generali c'è il suo impegno Lifetime Partner verso i clienti, realizzato attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'esperienza cliente di prima classe e le sue capacità di distribuzione globale digitalizzata. Il Gruppo ha completamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti, mentre costruisce una società più equa e resiliente”. Un 2025, dunque, di alta produttività, che onora Generali ed Italia e decisioni, per il futuro, che prevedono ulteriore sviluppo dell’Azienda, nel globo, e positivo riconoscimento per gli investitori.

Pierantonio Braggio







