Frutti della cooperazione: 5 donne di Manica, provincia del Mozambico, alla fiera internazionale Macfrut, Rimini



“Lavorano la terra, producono il miele grazie ad apiari sostenibili e adeguati alla forza femminile, e puntano a far conoscere al mondo il Bambara Nut, legume africano altamente nutriente. Maria, Rosa, Francisca, Monica e Catarina, giovani donne mozambicane, hanno preso per la prima volta un aereo, qualche giorno fa, dall’aeroporto di Beira, per atterrare in Italia e allestire il proprio stand a Macfrut. Tra le realtà della cooperazione italiana che hanno partecipato infatti all’edizione 2026 della Fiera internazionale della filiera ortofrutta, Rimini, cui ha partecipato anche la storica Ong veronese, Progettomondo, che quest’anno celebra i 60 anni di attività. L’occasione si è presentata grazie al progetto “Manica para as Mulheres” (Manica per le donne), finanziato dall’Agenzia italiana, per la cooperazione allo sviluppo (AICS), per promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo nella Provincia mozambicana, attraverso la partecipazione delle donne all'economia rurale, in particolare nei settori agricoli e del commercio. Tra i partners era presente anche Legacoop Emilia Romagna, che ha accolto le cinque donne mozambicane, in questi giorni in alcune delle proprie cooperative ortofrutticole.

“Non avrei mai pensato che partecipare a tale progetto mi avrebbe persino portata a volare”, dice Francisca, produttrice di miele. “Per noi è un grande orgoglio poter presentare le nostre attività, raccontare il modo in cui, grazie ad apiari non più disposti sugli alberi, difficoltosi da raggiungere e quindi solitamente gestiti dai soli uomini, anche noi donne possiamo divenire produttrici, nel rispetto dell’ecosistema naturale”. Le altre quattro donne coltivano invece ortaggi, organizzate in associazioni che garantiscono loro una precisa formazione prima di farle accedere al mercato.“Abbiamo bisogno di incrementare e variegare le nostre produzioni”, affermano Rosa e Maria. “In questo modo possiamo sostenere le nostre famiglie, ma anche aumentare il reddito per investire ulteriormente e organizzarci in modo strutturato”. Ricco di proteine, ferro e fibre, il fagiolo di Bambara è approdata a Rimini, rivelandosi una coltura strategica per la sicurezza alimentare in Mozambico. E non solo. “Il legume dovrebbe essere conosciuto dal mondo intero, per le sue proprietà nutrizionali e la sua capacità di resistere anche alla siccità prolungata”, fanno presente Monica e Catarina, ancora incredule di aver potuto approdare in uno spazio espositivo tanto privilegiato quanto lontano da casa. “Manica para as Mulheres” si concluderà nei prossimi mesi, ma ha lasciato un segno profondo nei distretti che ha raggiunto nella provincia di Manica”, è il commento della responsabile del programma per Progettomondo, Silvia Bigando. “Grazie all’individuazione di 80 donne leader delle comunità rurali, abbiamo raggiunto oltre 800 donne, rendendole più autonome e rafforzando la loro presenza nell’economia locale. Non le abbiamo formate soltanto sulle tecniche agricole, ma abbiamo garantito corsi di alfabetizzazione e spazi di confronto per l'empowerment femminile. L’approdo a Macfrut, per queste cinque donne, ma anche per le loro “compagne” che le hanno viste partire, rappresenta un traguardo incomprensibile per il mercato a cui siamo abituati, il segnale concreto di un percorso di sviluppo e crescita che, anche senza la nostra organizzazione, saranno motivate a portare avanti con determinazione”. Valida iniziativa: fare conoscere, in Italia, un nuovo mondo, con i suoi prodotti agricoli, e introdurre operatrici di una terra lontana, nei nostri mercati, per promuovere un importante territorio e creare forza produttiva, nelle sue genti. Due delegate di Manica, Mozambico, presentano i loro prodotti a Macfrut, Rimini

Pierantonio Braggio







