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|Luned 27 Aprile 2026
|Primavera a Verona. “Il Ristorante tipico ed i sapori della stagione: zucchine, asparagi, uova, bìsi – piselli – di Colognola ai Colli, fragole ed altro…
“Dal 25 aprile al 10 maggio, torna “Il Ristorante tipico … a Primavera”, l’iniziativa promossa in collaborazione con i Ristoranti Tipici della città per valorizzare la tradizione gastronomica locale e i prodotti stagionali del territorio. Un appuntamento che rinnova il ciclo di eventi avviato con successo nel 2018.
Il “Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese” ha istituito l’elenco “Ristorante tipico - Verona”, nel quale sono inseriti i ristoranti, che attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale fanno scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondono la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione. Il Comune di Verona, in collaborazione con i “Ristoranti tipici” aderenti, porta avanti azioni dedicate alla promozione dell’eccellenza locale e all’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti. Nei ristoranti coinvolti, i piatti tradizionali rappresentano il 65% dell’offerta gastronomica, e vengono preparati utilizzando almeno il 50% di prodotti tipici della provincia di Verona o della Regione veneto. Quattro volte all’anno, per circa quindici giorni, i ristoranti aderenti propongono menù tematici dedicati ai prodotti stagionali, abbinati nelle diverse opportunità di utilizzo o combinazione. Nell’edizione primaverile, in programma dal 25 al 10 maggio, protagonisti del menù zucchine, asparago di Mambrotta, le uova e bisi di Colognola ai Colli. I prodotti saranno forniti, dalle aziende agricole Poli Graziano e Raffaele di Oppeano, Faccincani Loris di San Martino Buon Albergo, La Chioccia di Scapini Gloria di Isola della Scala, Società Agricola Casanova e Destrotti s.s. di Colognola ai Colli (VR). Anche l’offerta di vini privilegerà le denominazioni e le aziende, che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona”, così il comunicato del Comune di Verona del 24.4.26. L’agricoltura veronese lavora e prepara, nei mesi freddi, per disporre, già, in primavera, degli ottimi prodotti, sopra indicati, oltre ad altri, che sono garanzia di sapori e di qualità. Chiaro, che oltre a quanto, dianzi segnalato, non mancano altre pietanze, che l’appassionato saprà, su richiesta, con soddisfazione, gustare. Quanto sopra è stato presentato, presso la Galleria Coldiretti, ex Macello, Verona.
Pierantonio Braggio
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