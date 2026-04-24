Libri e rose: in mostra l’universo poetico di Jean-Michel Folon. “Alla Biblioteca Civica di Verona “Folon - Livresse”, a cura di Andrea Kerbaker, dal 29 aprile al 16 maggio tra libri illustrati, copertine e visioni senza parole



Sarà la mostra “Folon - Livresse”, curata da Andrea Kerbaker, ad aprire in anteprima la quinta edizione di Libri e rose. Dal 29 aprile al 16 maggio, l’esposizione dedicata a Jean-Michel Folon (1934–2005), porta a Verona una selezione di opere provenienti dalla collezione personale del curatore, restituendo al pubblico l’universo di uno degli artisti più riconoscibili e poetici del Novecento. Ospitata nella Protomoteca della Biblioteca Civica di Verona, la mostra sarà inaugurata il 29 aprile alle ore 18 alla presenza dell’assessora alla Cultura Marta Ugolini. Interverranno Andrea Kerbaker e la storica dell’arte Beatrice Benedetti. Libri e rose è la rassegna di incontri,con gli autori e appuntamenti letterari, ideata e organizzata da Società Letteraria di Verona e dall’associazione Kasa dei Libri, che conferma così il proprio impegno nel valorizzare il dialogo tra arti visive e letteratura, proponendo percorsi tematici capaci di coinvolgere pubblici diver“È un piacere inaugurare questa mostra dedicata a Folon, che apre la rassegna Libri e rose, in un luogo simbolo come la Biblioteca Civica – sottolinea Marta Ugolini, assessora alla Cultura del Comune di Verona -. Desidero ringraziare Andrea Kerbaker e la Kasa dei Libri per la costante collaborazione e per aver portato a Verona tesori grafici straordinari: dalle grafiche di Joan Miró per la rivista francese Derrière le Miroir, fino alle opere di maestri del calibro di Picasso, Matisse, Chagall, De Chirico e Dalí che con le loro copertine d'arte hanno impreziosito le edizioni passate. Quest'anno, l'universo poetico di Jean-Michel Folon, con la sua capacità di far dialogare arte visiva ed editoria, conferma l'impegno nel valorizzare il legame tra arti diverse. Offrire ai visitatori della Civica questo dialogo tra immagini e significati ci aiuta ad arricchire l'esperienza culturale della città, trasformando la biblioteca in uno spazio di libera immaginazione capace di coinvolgere pubblici diversi”. “Nello spirito di Libri e rose, che abbiamo da subito immaginato e costruito, negli anni, come uno spazio di colta leggerezza e di libero pensiero, presentare una mostra su un artista come Folon, che ha fatto dell’immaginazione e della lievità la sua firma distintiva, mi sembra la combinazione perfetta – afferma Andrea Kerbaker -. Ancor di più perché l’artista belga ha avuto con i libri e con la carta stampata un rapporto lungo una vita, realizzando copertine e illustrazioni di volumi e riviste, di manifesti ma anche di dischi, agende e perfino francobolli per il bicentenario della Rivoluzione francese. Il linguaggio universale a tinte pastello col quale ha saputo animare tutta la sua produzione è il modo perfetto per accompagnare gli appuntamenti di Libri e rose, e in seguito le persone che, a vario titolo, mettono piede nella biblioteca”. La mostra nasce da un lavoro diretto di ricerca, selezione e allestimento seguito in prima persona dal curatore Kerbaker, dando forma a un percorso capace di mettere in dialogo arte visiva ed editoria. Illustratore, autore, scultore e instancabile sperimentatore, Folon ha costruito, nel corso della sua carriera, un rapporto profondo con il mondo editoriale, attraversando libri, riviste, manifesti e progetti visivi che hanno segnato l’immaginario collettivo. La mostra ne ripercorre l’opera mettendo al centro proprio questo legame fertile tra arte e parola stampata. Il percorso espositivo accompagna il pubblico attraverso la varietà della sua produzione, offrendo anche esempi di grande impatto visivo: tra questi lo spettacolare manifesto realizzato per il film Lily aime-moi, di dimensioni eccezionali (4 x 3 metri), che testimonia la forza comunicativa e la capacità di sintesi dell’artista. Accanto a questi lavori, la mostra documenta anche le collaborazioni con importanti realtà internazionali, tra cui l’azienda Olivetti, per la quale Folon ha realizzato progetti grafici e visivi entrati nell’immaginario della comunicazione del secondo Novecento”. Una mostra nuova, un’esposizione da visitare, i cui contenuti, tutta cultura, vanno ritenuti e meditati. L’ambiente stesso, che ospita l’esposizione, la veronese Biblioteca, aiuta, in ciò, l’interessato. Nella foto: alvcune copertine...

Pierantonio Braggio







