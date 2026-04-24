|
|
|
|
|
|
|Luned 27 Aprile 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Luned 27 Aprile 2026
|Libri e rose: in mostra l’universo poetico di Jean-Michel Folon. “Alla Biblioteca Civica di Verona “Folon - Livresse”, a cura di Andrea Kerbaker, dal 29 aprile al 16 maggio tra libri illustrati, copertine e visioni senza parole
Sarà la mostra “Folon - Livresse”, curata da Andrea Kerbaker, ad aprire in anteprima la quinta edizione di Libri e rose. Dal 29 aprile al 16 maggio, l’esposizione dedicata a Jean-Michel Folon (1934–2005), porta a Verona una selezione di opere provenienti dalla collezione personale del curatore, restituendo al pubblico l’universo di uno degli artisti più riconoscibili e poetici del Novecento. Ospitata nella Protomoteca della Biblioteca Civica di Verona, la mostra sarà inaugurata il 29 aprile alle ore 18 alla presenza dell’assessora alla Cultura Marta Ugolini. Interverranno Andrea Kerbaker e la storica dell’arte Beatrice Benedetti. Libri e rose è la rassegna di incontri,con gli autori e appuntamenti letterari, ideata e organizzata da Società Letteraria di Verona e dall’associazione Kasa dei Libri, che conferma così il proprio impegno nel valorizzare il dialogo tra arti visive e letteratura, proponendo percorsi tematici capaci di coinvolgere pubblici diver“È un piacere inaugurare questa mostra dedicata a Folon, che apre la rassegna Libri e rose, in un luogo simbolo come la Biblioteca Civica – sottolinea Marta Ugolini, assessora alla Cultura del Comune di Verona -. Desidero ringraziare Andrea Kerbaker e la Kasa dei Libri per la costante collaborazione e per aver portato a Verona tesori grafici straordinari: dalle grafiche di Joan Miró per la rivista francese Derrière le Miroir, fino alle opere di maestri del calibro di Picasso, Matisse, Chagall, De Chirico e Dalí che con le loro copertine d'arte hanno impreziosito le edizioni passate. Quest'anno, l'universo poetico di Jean-Michel Folon, con la sua capacità di far dialogare arte visiva ed editoria, conferma l'impegno nel valorizzare il legame tra arti diverse. Offrire ai visitatori della Civica questo dialogo tra immagini e significati ci aiuta ad arricchire l'esperienza culturale della città, trasformando la biblioteca in uno spazio di libera immaginazione capace di coinvolgere pubblici diversi”. “Nello spirito di Libri e rose, che abbiamo da subito immaginato e costruito, negli anni, come uno spazio di colta leggerezza e di libero pensiero, presentare una mostra su un artista come Folon, che ha fatto dell’immaginazione e della lievità la sua firma distintiva, mi sembra la combinazione perfetta – afferma Andrea Kerbaker -. Ancor di più perché l’artista belga ha avuto con i libri e con la carta stampata un rapporto lungo una vita, realizzando copertine e illustrazioni di volumi e riviste, di manifesti ma anche di dischi, agende e perfino francobolli per il bicentenario della Rivoluzione francese. Il linguaggio universale a tinte pastello col quale ha saputo animare tutta la sua produzione è il modo perfetto per accompagnare gli appuntamenti di Libri e rose, e in seguito le persone che, a vario titolo, mettono piede nella biblioteca”. La mostra nasce da un lavoro diretto di ricerca, selezione e allestimento seguito in prima persona dal curatore Kerbaker, dando forma a un percorso capace di mettere in dialogo arte visiva ed editoria. Illustratore, autore, scultore e instancabile sperimentatore, Folon ha costruito, nel corso della sua carriera, un rapporto profondo con il mondo editoriale, attraversando libri, riviste, manifesti e progetti visivi che hanno segnato l’immaginario collettivo. La mostra ne ripercorre l’opera mettendo al centro proprio questo legame fertile tra arte e parola stampata. Il percorso espositivo accompagna il pubblico attraverso la varietà della sua produzione, offrendo anche esempi di grande impatto visivo: tra questi lo spettacolare manifesto realizzato per il film Lily aime-moi, di dimensioni eccezionali (4 x 3 metri), che testimonia la forza comunicativa e la capacità di sintesi dell’artista. Accanto a questi lavori, la mostra documenta anche le collaborazioni con importanti realtà internazionali, tra cui l’azienda Olivetti, per la quale Folon ha realizzato progetti grafici e visivi entrati nell’immaginario della comunicazione del secondo Novecento”. Una mostra nuova, un’esposizione da visitare, i cui contenuti, tutta cultura, vanno ritenuti e meditati. L’ambiente stesso, che ospita l’esposizione, la veronese Biblioteca, aiuta, in ciò, l’interessato. Nella foto: alvcune copertine...
Pierantonio Braggio
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| Primavera a Verona. “Il Ristorante tipico ed i sapori della stagione: zucchine, asparagi, uova, bìsi – piselli – di Colognola ai Colli, fragole ed altro…
| Galleria Massella, Verona-Bussolengo: gli eventi di aprile, maggio, giugno, luglio, e agosto 2026
| Brennero: Coldiretti, in mostra l’“italianizzazione” di cinque prodotti simbolo, per denunciare le distorsioni del codice doganale
| Patrimonio, in crescita e risorse più solide, per accompagnare il futuro dei territori Il Consiglio generale approva all’unanimità il bilancio 2025 di Fondazione Cariverona: attivo finanziario a 2,96 miliardi di euro (+23%), patrimonio netto a valore cor
| Presentata, a Roma, la XXXII edizione del Salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni. In fiera a Verona tutti i big mondiali del comparto. Ricerca CER-Unacea: il comparto italiano delle macchine per costruzioni vale 4 miliardi di euro
| Veronesi illustri… Prossimo incontro…
| Giovani imprenditori di Confindustria Verona a scuola di IA, per efficientare i processi aziendali. Una giornata di workshop e business game, organizzata grazie al coinvolgimento di Fondazione Speedhub - Digital Innovation HUB
| «Medio Oriente e mercati? Serenità finanziaria entro fine anno. Nell'era della discontinuità, le imprese veronesi devono andare oltre i vecchi schemi». All'Ordine degli Ingegneri il libro-dialogo di Giordano Riello e Carlo Pelanda Ultima assemblea
| Coldiretti, 10mila agricoltori al Brennero, per la modifica del Codice doganale. Guerra e rincari: battaglia a difesa di aziende e consumatori e del Made in Italy
| Tir veneti: dopo 2 mesi di guerra, il caro gasolio è costato 150 milioni in più. Tra i primi 20 flussi di traffico merci su strada, tra regioni presenti in Italia, il Veneto ne conta ben otto. Ogni anno in nella nostra regione sono movimentate, su camion,
| “Olivum” accende, a Bardolino, Verona, i riflettori sull’Oro del Garda: l’olio incontra le eccellenze del territorio
| Frutti della cooperazione: 5 donne di Manica, provincia del Mozambico, alla fiera internazionale Macfrut, Rimini
| Coldiretti torna al Brennero: mobilitazione a difesa di agricoltori e consumatori, per la modifica del Codice doganale. Guerra e rincari…
| A Samoter 2026, la seconda edizione del “Cantiere digitale”. Dal 6 al 9 maggio 2026, nell’area esterna del Salone Internazionale Triennale delle Macchine per Costruzioni di Verona, le tecnologie più innovative per il cantiere del futuro sempre più conness
| Gruppo Generali. The 2026 Annual General Meeting approves the 2025 financial statements and appoints the Board of Statutory Auditors. Segue testo, in italliano
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|