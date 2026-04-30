Nelle Sale Canoviane del Museo Correr una riflessione sulla poetica del tempo e della materia, tra le opere del Canova e le installazioni di Julian rière



Prosegue al Museo Correr la rassegna Dialoghi Canoviani, il progetto espositivo che mette in relazione la ricerca artistica contemporanea con l’eredità di Antonio Canova. La seconda edizione presenta un confronto tra l’artista franco-svizzero Julian rière (Morges, 1987 vive e lavora a Berlino) e il grande maestro del Neoclassicismo, attraverso un percorso che attraversa gli spazi delle Sale Canoviane: Spiral Economy: rière and Canova.







Il progetto espositivo a cura di Chiara Squarcina e Pier Paolo Pancotto con la collaborazione di Claudia Cargnel, visibile dal 30 aprile al 22 novembre 2026, si sviluppa come un dialogo tra epoche, rivelando la poesia della materia. Le opere di rière entrano in relazione con le forme idealizzate di Canova, ponendo al centro il marmo come presenza viva: corpo e fantasma insieme, contenitore di bellezza e testimone di un tempo profondo.







Al centro del progetto è il concetto di tensione produttiva: da una parte l’ambizione neoclassica a rendere immortali le forme nella pietra, dall’altra il senso di precarietà e di processualità che caratterizza l’elaborazione creativa odierna. La mostra mette in scena questo dualismo: la permanenza accanto all'erosione, l’ideale accanto all'ineluttabile, la certezza accanto alla fluidità, l’estetica dell’essere accanto a quella del divenire.







La proposta di Julian rière si presenta sotto forma di un’unica, grande installazione multisensoriale, articolata a stretto contatto con l'eccezionale raccolta di testimonianze canoviane del museo, per la prima volta al centro di un progetto d’arte contemporanea. I visitatori sono così immersi in uno stato di totale ricalibrazione percettiva ove gli ideali etici ed intellettuali espressi da Canova vengono riformulati attraverso lo sguardo di rière in grado di ribadirne la perenne attualità semantica, sia sotto il profilo iconografico che iconologico. Un esercizio che si sviluppa attraverso in un percorso espositivo distribuito secondo una sequenza che na le creazioni di Canova a quelle di rière, molte delle quali concepite per l’occasione: Venus Italica, 1804-12Albedo, 2025 Icarus, 1777-79Controlled Burn, 2022 Orpheus e Eurydice, 1773-76 Stone Speakers, 2024 Spiral Economy, 2025 Autoritratto, 1812Imperfect Lovers, 2025.







Attraverso l’adozione di vari linguaggi - installazione, fotografia, performance, scultura, video - Julian rière riflette sul rapporto conflittuale che, nell’età contemporanea, intercorre tra uomo e natura, tecnologia ed ecologia, industria e scienza. Attingendo sia alla metodologia sia decostruendo l’idea di un moderno esploratore o archeologo, conduce ricerche sul campo e analizza la storia dell’ambiente per comprenderne il futuro. A tale scopo si reca spesso in luoghi remoti del pianeta, operando in condizioni talvolta estreme, non allo scopo non di contemplare la bellezza ma di porre in evidenza la vulnerabilità e le criticità di quei contesti.







Il progetto per le sale neoclassiche e la collezione Canova del Museo Correr si basa su un dialogo originale, per certi versi sorprendente, che egli ha instaurato nel tempo con Antonio Canova. Questo dialogo è stato ispirato principalmente dalla capacità dell’artista di confrontarsi con i sistemi più elevati — in particolare le dimensioni del mito e dell’utopia — attraverso un gesto plastico universale, sospeso nel tempo e nello spazio. L’approccio del maestro di Possagno all’azione creativa riflette il suo stesso, trovando un’armonia con la propria attitudine a confrontarsi con temi senza tempo e di interesse generale.







L’intervento di rière - già invitato alla Biennale di Arti visive 2017 e quelle di architettura del 2012 e 2021 - mira ad avviare una rilettura sottile ma profonda delle sale canoviane attraverso l’adozione di una distinta articolazione sintattica e operativa — scultura, video, fotografia, luce e suono. Nasce così un incontro inatteso tra l’idealismo classico di Canova, incarnato principalmente nel marmo, e l’analisi di rière del fenomeno dell’entropia e della mutazione biologica, espressa attraverso il linguaggio multimediale.







