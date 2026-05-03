Verona si colora di giallo, con il ritorno del Villaggio Coldiretti. Piazza dei Signori, per l’occasione, diventa “Piazza Campagna Amica”: l’inaugurazione, venerdì 8 maggio alle 11



Verona, 4 maggio 2026. Il centro storico di Verona si appresta a ospitare per la seconda volta i Sapori del Territorio grazie al ritorno del Villaggio Coldiretti, che anche quest'anno trasformerà Piazza dei Signori in un'esplosione di giallo. L'appuntamento, inserito nella ventiquattresima edizione delle "Piazze dei Sapori" promossa da Confesercenti, prenderà il via giovedì 7 maggio 2026 alle ore 10:00 e proseguirà fino a domenica 10 maggio. Per quattro giorni, il cuore della città diventerà una vetrina d'eccellenza per l'agricoltura locale, osservando orari flessibili: l'attività si concluderà alle 21:00 nei primi due giorni, si estenderà fino alle 23:00, il sabato, e terminerà alle 20:00 la domenica. Ribattezzata per l'occasione "Piazza Campagna Amica", la location ospiterà una ventina di gazebo dove i consumatori potranno dialogare direttamente con i produttori. La novità di quest’anno rispetto all’edizione 2025 sta nell’ampliamento del raggio territoriale: ai produttori scaligeri si affiancheranno per la prima volta colleghi provenienti dalle province di Brescia, Padova e Rovigo. La proposta sarà molto ampia: i “classici” ortofrutta, formaggi, miele, riso, olio e vino, ma anche specialità come birre artigianali, confetture e prodotti derivati dall'aglio del Polesine, dalla lavanda e dalle piante officinali, fino all’alga spirulina. Il programma della manifestazione è stato strutturato per coinvolgere ogni tipologia di visitatore attraverso un mix di degustazioni e intrattenimento. Le famiglie troveranno uno spazio dedicato nei pomeriggi di sabato e domenica grazie alle iniziative ludiche del Ludobus. Gli amanti della cucina potranno invece assistere a una dimostrazione dal vivo sabato alle 18:00, dedicata alla preparazione dei tradizionali gnocchi di malga. La colonna sonora dell'evento sarà costante a partire da venerdì pomeriggio, con l'esibizione di Vito delle Rocce. Il sabato sarà caratterizzato dalle note delle fisarmoniche dei malgari della Lessinia, mentre la domenica pomeriggio sarà allietata dalla Wind and Brass Brothers. L’inaugurazione ufficiale alla presenza di istituzioni e autorità, è prevista per venerdì 8 maggio alle ore 11:00 e sarà accompagnata dalle melodie del Corpo Bandistico “A. Boito”. Uno degli apici della kermesse sarà la "Notte Gialla", che ha avuto il suo debutto l’anno scorso, prevista per sabato sera dalle 19:00 alle 23:00. In questa cornice, la Funkasin Street Band farà da sfondo musicale agli acquisti serali a chilometro zero. Infine, domenica 10 maggio intorno a mezzogiorno, è previsto un pensiero speciale per tutte le mamme, presenti in piazza, che riceveranno un dono floreale in omaggio per celebrare la loro Festa. Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica, che per conto di Coldiretti Verona, gestisce i Mercati di Campagna Amica: "Siamo profondamente orgogliosi di vedere, anche per questa edizione, il cuore di Verona tingersi del giallo di Coldiretti. Essere presenti nuovamente in Piazza dei Signori rappresenta per noi un traguardo significativo, e desidero ringraziare Confesercenti per aver rinnovato questa preziosa collaborazione. Portare la campagna in città non è solo una tradizione, ma un atto concreto di impegno quotidiano nella promozione e nella salvaguardia dell’agroalimentare veronese e italiano. Attraverso i nostri Mercati a Km Zero, continuiamo a difendere l'autenticità dei prodotti e il legame indissolubile tra produttore e consumatore, certi che la valorizzazione delle nostre eccellenze sia la chiave per tutelare l'identità del nostro territorio e la qualità che ci rende unici nel mondo”. Iniziative importanti, in piazza e a diretto contatto dei consumatori, che, in tal modo, mentre meglio potranno conoscere il mondo agricolo, unico, essenziale fornitore di vita, potranno apprendere de visu, come preparare piatti originali.

Pierantonio Braggio







