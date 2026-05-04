AL TEATRO LABORATORIO DI VERONA FESTIVAL NON C'È DIFFERENZA



Al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22a) dal 10 al 17 maggio è di scena la 12a edizione di “Non c'è differenza”, Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. Otto giorni di spettacoli, proiezioni, eventi, laboratori e una mostra. Dalla sua fondazione (1968) il Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio dedica una particolare attenzione alle tematiche di teatro civile e sociale sia nelle sue produzioni e nei suoi progetti che negli spettacoli ospitati. Il Festival pone il focus sull'altro da sé per una cultura del rispetto e dell'inclusione e l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali.

“Il festival non c’è differenza ci mostra - ha spiegato l’assessore alle Pari opportunità, Jacopo Buffolo -come lavorare sull’abbattimento delle barriere fisiche ma soprattutto mentali legate alle disabilità. La sfida delle pari opportunità e dell’inclusione è una questione culturale prima che fisica. Utilizzando il teatro come veicolo e riflessione continuiamo a fare un passo avanti nel costruire una città di tutte e tutti. Ci tengo a ringraziare in modo particolare il Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio - per il lavoro che svolge: ci mostra come, a partire dalla cultura e dal teatro, sia possibile raccontare le pari opportunità, mettere al centro la fruizione, la possibilità di esibirsi e la capacità di produrre un prodotto di qualità, restando fedeli a uno dei valori fondamentali per la nostra amministrazione: l’inclusione e l’accessibilità — in questo caso della cultura”.

Un calendario variegato dove si parlerà di differenza declinandola in varie sfaccettature. Nel 2019 il progetto del Festival ha vinto il premio della Fondazione Olivetti primo classificato nella sezione Cinema e Teatro con la seguente motivazione “Per l'avvicinamento al mondo della disabilità e la diffusione della cultura del reciproco rispetto attraverso la veicolazione dell'idea che la differenza può essere un arricchimento”. Come sempre il Festival è dedicato a Nicoletta Ferrari.

“Saranno otto giornate molto dense, molto ricche, - ha aggiunto Isabella Caserta, direttrice artistica del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio - con spettacoli teatrali dove si parla di differenza declinandola in varie sfaccettature. Il festival è un festival di teatro civile, sociale e di comunità. Non ci sono solo spettacoli teatrali, ma ci sono anche molti eventi collaterali”.

Tra gli altri anche una performance di Alessandra Marigonda, attrice non udente che recita in IL SILENZIO CHE PARLA un corto teatrale bilingue dal testo di Isabella Caserta che si terrà domenica 17 maggio alle 17.15.



Spettacoli e proiezioni hanno il biglietto simbolico di un solo euro. Tutti gli altri eventi sono gratuiti.



Il Festival è organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio, che ne è anche main sponsor, con il patrocinio e il contributo di Comune di Verona, con il contributo di Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Zanotto e con il sostegno di Magis. Si ringraziano i Partner ULSS9 Scaligera, LEAL sezione di Verona, Oltre Magy’s ETS, Il Tempo Verona, Cinema e impresa Festival, Radio TSTL, ArchivioTSTL, JJ, Helleborus.

Il programma completo del Festival è il seguente. Info sul sito www.teatroscientifico.com



ANTEPRIMA da marzo a maggio IO E L’ALTRO workshop di Teatro Partecipato per over 65 per la crescita umana nella dimensione culturaleartisticasociale, che ha come riferimento i valori del rispetto delle differenze, dell’inclusione, della responsabilità sociale.



DOMENICA10 MAGGIO ore 17.00inaugurazioneMOSTRAdiDiego Salezze, artistaoutsider.Tra i vari riconoscimenti ricevuti, un suo quadroè stato esposto durante il discorso di fine anno al Quirinale accanto al Presidente Sergio Mattarella.

DOMENICA 10 ore18.00PROCESSI BESTIALI – QUANDO GLI ANIMALI ANDAVANO IN

TRIBUNALE (reading teatrale) di e con Grazia Cominato e Giulio Valentini in collaborazione con RadioVeg.it e LEAL sezione di Verona. A seguire momento conviviale.

DOMENICA 10 ore 20.30 ORSANTE (spettacolo teatrale) di e con Matteo Vignati. Narra la storia di Ultimo, ceduto da bambino a una compagnia circense che viaggia per l’Europa tra fine Ottocento e primo Novecento. Racconta il legame tra l’uomo e la sua orsa in un viaggio tragicomico di solitudine, violenza e affetto tra uomo e animale. Selezionato al festival Inventaria.



LUNEDÌ11MAGGIOore19.00L’ONDINA(reading)diMichelaPezzani,conNunziaMessina(voce recitante e Andrea Cortelazzo al pianoforte). Trebisonda Valla, detta l’Ondina, prima donna italiana a vincere l’oro olimpico nel 1936.

LUNEDÌ 11 ore 21.00 NOI SIAMO ARCHIVIO restituzione del laboratorio di Teatro Partecipato per over 65. Ingresso a inviti.



MARTEDÌ 12 MAGGIO ore 19.45 CORPI “OSTILI”. Cambiare paradigma: la grammatica storico- giuridicadelladiversità-conferenzaacuradellaProf.ssaCeciliaPedrazzaGorlero(UniversitàdiVerona). Evento in collaborazione con Cinema & Impresa Festival. Presentazione del film a cura di Francesca Pedrazza Gorlero (produttrice e regista).Aseguire momento conviviale e visione del film CAMPIONI di Bobby Farrelly.



MERCOLEDÌ 13 MAGGIO ore 21 ÁRPÁD (spettacolo teatrale) di Fabio Rocco Oliva conAlessio e Andrea Vellotti. Regia Andrea Vellotti. Storia di Árpád Weisz, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, ebreo ucciso ad Auschwitz. Un racconto tra musica e parola per non dimenticare. Spettacolo selezionato al Fringe Milano OFF.



GIOVEDì 14 MAGGIO ore 21 STRIA (spettacolo teatrale) di e con Claudia Donadoni. Musica dal vivo Giovanni Bataloni. Regia Sergio Stefini. Supervisione alla regia Marco Baliani. Racconta la storia realmente accaduta di Rusina, un’erborista del Cinquecento processata e immolata sul rogo. Selezionatoal Fringe Milano OFF.



VENERDÌ 15 MAGGIO ore 11.00 spettacolo teatrale: UMANI: questo volevo che capiste con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli. Produzione Chille de la balanza. Musiche originali Dario Ascoli. Elaborazione immagini e video Marco Triarico. Ispirato dalle creazioni pittoriche e dagli scritti di Francesco Romiti, artista irregolare. Nasce dalla volontà di far vivere una visione del mondo capace di restituire valore all’essere umano nella sua imperfezione, fragilità e resistenza spettacolo teatrale.

VENERDì 15 ore 19.00 LE PAROLE DEL TUBO Mauro Cinquetti, pediatra, gastroenterologo e psicoterapeuta racconta le tante espressioni del tubo digerente, ovvero i sintomi gastrointestinali che prendono il posto delle parole indicibili. A seguire momento conviviale.

VENERDÌ 15 ore 21.00 GENESI DEL RIGENERO di e con Beppe Allocca. Regia di Beppe Allocca, Roberta Provenzani. Produzione Nicole SRL. Spettacolo sui cenciaioli, i personaggi che dal 1850 riciclano gli indumenti a Prato. Una narrazione che in modo comico spiega i passaggi del riciclo unendo storie di moda etica e sostenibile a racconti biblici. Selezionato al Fringe Milano OFF spettacolo teatrale

SABATO 16 ore 21.00 DISSONORATA (spettacolo teatrale) Un delitto d’onore in Calabria di e con Saverio La Ruina. Musiche dal vivo Gianfranco de Franco. Produzione Scena Verticale. In occasione dei vent’anni del monologo, vincitore di numerosi premi tra cui due UBU (miglior attore italiano e miglior testo italiano) racconta la storia di Pascalina, una donna vittima della cultura patriarcale e dell’onore.



DOMENICA 17 dalle ore 10.00 alle 12.00 GIOCADANZARE DANZAGIOCARE Laboratorio di danzaterapia rivolto a tutti, condotto da Martine Susana. Prenotazione obbligatoria a biglietteriateatroscientifico.com



DOMENICA 17 ore 17.15 IL SILENZIO CHE PARLA (corto teatrale bilingue) testo di Isabella Caserta anche in scena con Alessandra Marigonda che recita in LIS. A seguire Barbara Verna, Presidente dell’Associazione Nazionale Sordociechi Italiani (ANScI), racconta la sua esperienza. A seguire momento conviviale.

DOMENICA 17 ore 18.30 TEMPO ORFANO (spettacolo teatrale) di e con Chiara Benedetti. Musiche Luca Vianini. Luci Luigi Biondi. Produzione Aria Teatro. Racconta la storia di Adam, un giovane in fuga dalla Libia dopo la guerra del 2011. Tra deserto e mare il protagonista intraprende un doloroso esilio mosso da una ferma necessità di bellezza e ironia alla ricerca di se stesso in un viaggio intimo. Pianista ufficiale del Festival è Andrea Cortelazzo.

IlTeatro Laboratorio di Verona è completamente accessibile alle persone con disabilità. biglietteriateatroscientifico.com www.teatroscientifico.com







