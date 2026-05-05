Scuole e famiglie alla scoperta di frutta e verdura. Un progetto gratuito al Children’s Museum, Verona, per sensibilizzare all’educazione alimentare, conoscere stagionalità e filiere a km zero. Aperte le iscrizioni per i weekend di maggio.



Maggio. Per i più piccoli, i laboratori “Missione Identikit: frutta e verdura sotto indagine!”, la proposta educativa gratuita del Children’s Museum Verona che, dopo il tutto esaurito del primo appuntamento, guarda ai prossimi appuntamenti (10, 16, 24 e 30 maggio) del progetto Frutta e Verdura nelle Scuole promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e dall’e Europea e attuato da ISMEA. Il tema al centro dell’iniziativa è tanto semplice quanto cruciale: l’educazione alimentare attraverso un linguaggio che contraddistingue il museo dei bambini veronese: quello dell’esperienza diretta, del gioco e della scoperta. I laboratori – articolati tra attività dedicate alle scuole e momenti aperti alle famiglie – accompagneranno bambini e bambine (6-11 anni) con i genitori in un percorso che unisce scienza, narrazione e creatività, trasformando frutta e verdura in un percorso che intreccia scienza, narrazione e creatività, dove frutta e verdura diventano strumenti di scoperta: tra stagionalità, porzioni corrette, colori e il valore della filiera a km zero. Per le scuole il museo ha costruito un doppio livello di coinvolgimento. Da un lato i corner allestiti nel giardino esterno dall’altro veri e propri laboratori in aula, più strutturati, che includono momenti di storytelling, giochi come il grande Indovina Chi?!, attività manuali come la creazione di tovagliette personalizzate legate al tema del “mangiare a colori” e divertenti quizzettoni. In entrambi i casi, il percorso si chiude con un momento di verifica e con la consegna di materiali pensati per prolungare l’esperienza anche fuori dal museo. Complessivamente saranno coinvolte una quindicina di classi, per un totale di circa 400 bambini. Accanto al mondo scolastico, il progetto si apre alle famiglie, con laboratori dedicati che estendono il messaggio educativo al contesto domestico e quotidiano. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la consapevolezza su corretti stili alimentari attraverso attività condivise, capaci di coinvolgere adulti e bambini in modo attivo e partecipato, arrivando a intercettare complessivamente fino a 200 persone. Le iscrizioni ai prossimi laboratori sono già aperte online, con disponibilità limitata: Il successo delle prime aperture, con posti esauriti in tempi rapidi, ha portato il museo ad aggiungere nuove sessioni, in particolare nella fascia pomeridiana. Il CMV - Children’s Museum Verona, unico museo dei bambini del Nord-Est, conferma così la propria vocazione: essere uno spazio, in cui apprendimento e gioco si incontrano. Situato agli ex Magazzini Generali, Verona,n un contesto facilmente accessibile e dotato di servizi dedicati, il CMV propone tutto l’anno percorsi strutturati a slot di visita, che garantiscono qualità e sicurezza dell’esperienza”. Contatti, con il Children’ Museum: 045 2456540 o segreteriacmverona.it”. Purtroppo, la conoscenza dei prodotti della terra e, quindi, del mondo agricolo – che, superando mille ostacoli, li produce – è molto ridotta e costituisce grave lacuna, nel consumatore. L’iniziativa, di cui sopra, non solo è, quindi, lodevolissima, ma, merita pure particolare attenzione, perché crea preziosa cultura, in un tempo, l’attuale, in cui è molto probabile, che buona parte di giovani e di adulti ritenga che l’uovo, che, da sempre, usiamo in cucina, sia prodotto a macchina… Anche istruire in tema di stagionalità, nel consumo di ortofrutta, e di stili alimentari, oggi, spesso scorretti, a danno della salute, è impegno validissimo, a favore della società.

Pierantonio Braggio







