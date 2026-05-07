Torna #Volotea4Veneto, il progetto che fa decollare cultura, territorio e comunità.



“Venezia, 8 maggio 2026 – Un investimento che sfiora i 40.000 euro a sostegno del Veneto: prende ufficialmente il via oggi #Volotea4Veneto, il progetto promosso dalla compagnia aerea Volotea, in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione del Veneto, e nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del territorio, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Sono quattro i progetti in gara per aggiudicarsi il finanziamento messo a disposizione dalla Compagnia aerea Volotea: a decretare il vincitore saranno direttamente i cittadini, chiamati a esprimere, dall’8 maggio al 10 giugno, la propria preferenza attraverso una votazione online sul sito dedicato all’iniziativa www.volotea4veneto.com, scegliendo quello che riterranno più meritevole di essere sostenuto. Inoltre, tra tutti coloro che prenderanno parte alla votazione sarà estratto un fortunato vincitore che si aggiudicherà un voucher del valore di 1.000 euro per volare con Volotea . #Volotea4Veneto trasforma così una semplice sponsorizzazione in un’esperienza di partecipazione collettiva: non solo un contributo economico, ma un’iniziativa capace di dare visibilità ai progetti culturali, rendendoli protagonisti di un racconto condiviso che coinvolge istituzioni, territori e comunità. I progetti in gara: Espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio veneto, i quattro progetti selezionati propongono interventi di tutela e valorizzazione che spaziano tra storia, arte e paesaggio: Museo Civico – Bassano del Grappa, Vicenza Intervento di riqualificazione del chiostro del Museo Civico, uno dei luoghi più suggestivi e iconici della città, fondato nel XIV secolo e oggi spazio di incontro tra arte, natura ed eventi culturali, come concerti e spettacoli dal vivo. Il progetto punta a valorizzarne il patrimonio e a renderlo ancora più accessibile alla comunità e ai visitatori Parco Naturale Regionale della Lessinia, Vderona e Vicenza: Restauro della collezione pubblica del Museo dei Fossili di Bolca e valorizzazione dei reperti emersi dalle più recenti campagne di scavo. I fossili di Bolca e della Val d’Alpone, tra i più importanti al mondo per lo studio della vita marina dell’Eocene, sono candidati alla Lista del Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO 2027. L’iniziativa punta a tutelare questo patrimonio e a rafforzare la fruizione del museo, coinvolgendo cittadini, scuole e visitatori Fondazione Querini Stampalia – Venezia , Il progetto prevede interventi di cura e ripristino del Giardino della Fondazione Querini Stampalia, un luogo unico progettato negli anni Sessanta da Carlo Scarpa, dove geometrie verdi, acqua e luce dialogano in equilibrio. L’iniziativa mira a restituire armonia a questo spazio fragile e prezioso, custodendo così un importante esempio di architettura del Novecento Museo Naturalistico Archeologico – Vicenza, Il progetto mira a far riemergere uno dei simboli più iconici della Vicenza antica: il teatro romano di Berga. Attraverso il restauro dei reperti conservati presso il Museo Naturalistico Archeologico, la ricostruzione 3D e strumenti di narrazione digitale, l’iniziativa accompagnerà i visitatori alla scoperta della Vicetia romana e del suo cuore culturale, che ha ispirato anche il celebre Teatro Olimpico palladiano. “Con #Volotea4Veneto rinnoviamo un impegno che per noi va oltre il volo e si traduce in un sostegno al territorio e alle comunità locali. Grazie a questa seconda edizione vogliamo continuare a sostenere progetti che hanno un valore concreto e duraturo, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio unico. La prima edizione, che ha visto la vittoria della Gypsotheca Museo Antonio Canova, ha dimostrato quanto questo progetto sia capace di generare coinvolgimento e risultati tangibili sul territorio. Crediamo fortemente nell’importanza di coinvolgere direttamente i cittadini in questo percorso: è anche attraverso la loro partecipazione che questi luoghi possono continuare a vivere e a essere riconosciuti, come parte attiva dell’identità del territorio. Desidero ringraziare il Gruppo SAVE, la Regione del Veneto e tutti gli enti in gara per aver condiviso con noi questa iniziativa, contribuendo a costruire un progetto che mette davvero al centro il territorio”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Volotea continua a dimostrare il suo forte radicamento nel territorio del Nord Est, che serve con le sue basi operative di Venezia e Verona collegate nell’estate in corso rispettivamente con 23 e 21 destinazioni. Non solo voli, ma vicinanza alla cultura e alle Istituzioni locali che la esprimono e che dal 2012, quando la compagnia scelse il Marco Polo come primo scalo, in assoluto, da cui volare, possono contare sul suo appoggio fattivo. Il valore aggiunto di #Volotea4Veneto, a cui il nostro Gruppo, con grande entusiasmo, dà ancora una volta il suo sostegno, sta anche nel coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati ad esprimersi su quattro progetti tutti di grande valore, in un rapporto diretto, che rafforza il dialogo, tra la compagnia e i suoi viaggiatori”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.“Investire nella salvaguardia e nella tutela dei beni artistici, architettonici e del paesaggio significa investire nell’attrattività di un territorio nell’oggi e nel suo futuro. Per questo non posso che accogliere con grande piacere questa iniziativa di Volotea, brand leader nel trasporto aereo che ha scelto di investire in Veneto con questo progetto. Il nostro territorio è una terra ricca di gioielli artistici e paesaggistici che necessitano di un’attenzione costante. Ringrazio la compagnia aerea che con sensibilità e lungimiranza ha scelto di assumersi questo compito”, ha aggiunto Lucas Pavanetto, Vicepresidente e assessore regionale al Turismo della Regione del Veneto. Volotea e il Veneto: un legame che va oltre il volo… Il Veneto rappresenta una regione strategica per Volotea che, nel 2012, ha scelto Venezia come prima base del proprio network e ha successivamente rafforzato la propria presenza anche a Verona. Nel corso degli anni, la compagnia ha contribuito allo sviluppo della connettività e alla crescita dei flussi turistici, consolidando un legame sempre più stretto con il territorio. Attraverso iniziative come #Volotea4Veneto, il vettore conferma il proprio impegno nel sostenere progetti capaci di generare valore culturale, sociale ed economico per le comunità locali”. “Volotea” è stata fondata, nel 2011, da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, nell’ultimo decennio, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto aumentare la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. A dicembre 2025 il vettore ha raggiunto il traguardo degli 80 milioni di passeggeri trasportati su tutta la sua rete. Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha base in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Limoges (da febbraio 2026), Lione, Lourdes, Marsiglia, Montpellier (da novembre 2026), Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Nel 2026, Volotea opererà oltre 430 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà quasi 14 milioni di posti (+12% rispetto al 2025) ed effettuerà più di 80.000 voli. La compagnia aerea gestisce una flotta di 4546 Airbus A319 e A320. La compagnia sta lavorando per raggiungere un futuro più sostenibile nel settore dell'aviazione. Alla fine del 2024, la Compagnia aerea ha ridotto del 51% le proprie emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro rispetto al 2012, raggiungendo questo traguardo con sei anni di anticipo rispetto alle previsioni. Ora si è posta un nuovo obiettivo: ridurre le emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro tra il 55% e il 60% entro il 2030. Volotea, con una forza lavoro di oltre 2.250 dipendenti, promuove attivamente la connettività all'interno dei territori in cui opera, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il paesaggio culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto. Volotea ha ottenuto una valutazione di quattro stelle nel 2024 ed è stata riconosciuta da Skytrax nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri come la “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d'Europa” ai World Airline Awards 2023 e 2024, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell'industria aeronautica”. La compagnia aerea aggiunge questi riconoscimenti al suo crescente elenco di successi, che comprende le vittorie consecutive come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards nel 2021, 2022, 2024 e 2025. Collaborazioni importanti, che collegano, in questo caso, il Veneto, con il mondo, e volte a fare conoscere un territorio ricco d’attrattività e di proposte, che vanno dalla storia, dalla tradizione, all’arte, ad una feconda terra, per giungere ad una specializzata enogastronomia, accompagnata da massima, raffinata ospitalità.

Pierantonio Braggio







