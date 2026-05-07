Torluccio nominato nuovo direttore di Confesercenti Veneto



“Alessandro Torluccio, già direttore di Confesercenti Verona, nominato nuovo direttore di Confesercenti Veneto. Una nomina che si inserisce nel solco tracciato dal neo presidente Vittorio Ceccato, eletto dall’Assemblea regionale per guidare una nuova fase dell’Associazione, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e renderla sempre più vicina alle imprese e ai territori, in un contesto complesso per il sistema economico. Dopo l’elezione di Ceccato, imprenditore, rodigino d’adozione, ma di origini veronesi, attivo nel settore dell’intermediazione immobiliare e vicepresidente di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, un altro veronese sarà protagonista nella direzione regionale. Con oltre venticinque anni di esperienza all’interno di Confesercenti Verona, di cui otto alla guida dell’associazione, Torluccio porta competenza, esperienza e visione in un contesto più ampio, contribuendo a quel cambio di passo indicato dalla nuova governance: non limitarsi a rappresentare le imprese, ma accompagnarle e orientare il cambiamento. «Accolgo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità – ha dichiarato Alessandro Torluccio –. Raccolgo le istanze dei territori e, insieme alla governance regionale, lavorerò al fianco del presidente Ceccato per dare risposte concrete alle imprese. In un contesto in cui fare impresa è sempre più complesso, il nostro obiettivo sarà rafforzare il legame con i territori e sviluppare progettualità capaci di valorizzarli». In un mondo sempre più digitalizzato, emerge inoltre la necessità di supportare concretamente gli associati nell’affrontare le nuove sfide economiche e di mercato. Rigenerazione urbana, lavoro e digital economy, infrastrutture, accesso al credito e bandi per le imprese. Questi sono alcuni dei temi che il direttore Torluccio intende sviluppare nel nuovo incarico regionale all’interno di Confesercenti Veneto. Un lavoro che si muove dal livello nazionale a quello territoriale, in uno scenario internazionale sempre più complesso, e che si intreccia inevitabilmente anche con questioni locali fondamentali, come la sicurezza e lo sviluppo delle città, elementi oggi indispensabili per sostenere il tessuto economico e sociale dei territori. «Accanto alla formazione e all'informazione degli associati, l’obiettivo sarà anche quello di sviluppare eventi e iniziative capaci di generare una reale ricaduta economica e sociale sui territori – ha aggiunto Torluccio – valorizzando le peculiarità delle diverse province venete e creando occasioni concrete di promozione, attrattività e crescita per le attività locali. Serve tornare a costruire progettualità che sappiano coinvolgere le comunità e sostenere il tessuto economico delle nostre città». La nomina di Torluccio si inserisce nell’avvio di un nuovo capitolo della governance regionale, che mette al centro i territori e rafforza l’ascolto di chi ogni giorno li vive e vi opera, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e costruire un percorso fondato su cooperazione, presenza e lavoro di squadra”. Complimenti, ad Alessandro, ed auguri di buon lavoro, nel nuovo compito! Ad majora!

Pierantonio Braggio







