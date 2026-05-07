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|Domenica 10 Maggio 2026
|Le “Piazze dei Sapori”, Verona, premia, come “Guardiano del Gusto” 2026 o come “Guardiano d’Oro”, chi custodisce e promuove la tradizione enogastronomica italiana
“Mattinata dedicata alle eccellenze italiane e ai protagonisti della cultura gastronomica nell’ambito de Le Piazze dei Sapori, dove Confesercenti Verona ha consegnato i riconoscimenti del “Guardiano del Gusto”, del “Guardiano d’Oro” alla carriera e una targa speciale all’Associazione Cuochi Scaligeri in occasione dei 50 anni dalla fondazione. All'interno del Teatro Ghiotto di Piazza Bra, il Premio “Guardiano del Gusto” 2026 è stato conferito all’Antica Drogheria Caberlotto di Venezia, storico negozio di Piazza Ferretto a Mestre e realtà simbolo della tradizione commerciale veneziana. Il riconoscimento è stato consegnato dal neo presidente di Confesercenti Veneto, Vittorio Ceccato. A ritirare il premio è stato il direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, Alvise Canniello, in rappresentanza del dott. Lorenzo Michielan, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Dal 2003, il premio “Guardiano del Gusto” viene assegnato da Confesercenti Verona alle attività che hanno saputo custodire e valorizzare nel tempo i prodotti della tradizione italiana, mantenendo vive autenticità, memoria e identità gastronomica dei territori. Nel corso degli anni il riconoscimento è stato attribuito a realtà provenienti da tutta Italia: caseifici, malghe, pasticcerie storiche, birrifici artigianali e attività capaci di trasformare il proprio lavoro in un racconto di cultura e tradizione. Il “Guardiano d’Oro” alla carriera è stato invece conferito a Marco Savoia della storica Gelateria Savoia, attività che dopo 90 anni di storia familiare è stata recentemente ceduta alla famiglia Danese, mentre Marco Savoia continua ancora oggi il proprio lavoro di artigiano del gelato. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessora al Commercio del Comune di Verona, Alessia Rotta. Durante la premiazione il direttore di Confesercenti Verona e neo direttore di Confesercenti Veneto, Alessandro Torluccio, ha voluto sottolineare “il grande cuore di Marco Savoia”. “Lo scorso anno – ha ricordato – si è reso disponibile a ritirare le targhe per alcuni colleghi pasticceri, impegnati nelle rispettive attività, rappresentando con generosità una categoria, che ogni giorno lavora e contribuisce a promuovere le eccellenze del territorio”. Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato anche all’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona, che ha ricevuto dal presidente di Confesercenti Verona, Paolo Bissoli, la targa per celebrare i 50 anni dalla fondazione. A ritirare il riconoscimento è stato il presidente Davide Fiorio che, visibilmente emozionato, ha raccontato l’impegno che l’associazione porta avanti da decenni non solo attraverso le singole attività professionali dei propri associati, ma anche mettendo competenze e servizio a disposizione della comunità, partecipando a manifestazioni, come Le Piazze dei Sapori e ai numerosi appuntamenti annuali che li vedono coinvolti. Presenti anche alcuni giovani, entrati recentemente nell’Associazione, testimonianza concreta di una storia, una tradizione e una cultura gastronomica che continuano a tramandarsi nel tempo”. Un premio, dunque, a chi lavora, a chi si impegna e che, in silenzio, produce e promuove, contribuendo, anche, in modo incisivo, ad onorare il mondo agricolo, che ogni giorno, con la sua opera, ci fornisce di che vivere.
Pierantonio Braggio
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