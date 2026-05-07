Grande successo per la XXIV edizione de Le Piazze dei Sapori: oltre 100.000 visitatori nel cuore di Verona. Il 10% del pubblico proveniente dall’estero. Importante, colorita e apprezzatissima anche la parte, dedicata ai “ f i o r i “! Confesercenti Verona



Verona, 10 maggio 2026. Chiude, con grande successo, la 24ª edizione de “Le Piazze dei Sapori”, la manifestazione veronese, dedicata alla cucina italiana e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che ha richiamato nel centro storico di Verona oltre 100.000 visitatori, nei quattro giorni di evento. Un’edizione molto partecipata, con più di 50 espositori, provenienti da tutta Italia e alcune presenze internazionali. Tra i Paesi ospiti, anche il Portogallo con i tradizionali piccoli dolci alla panna, denominati “pastéis de nata”, la Spagna con i “churros” e l’Ungheria con il tipico “kürtőskalács”. Significativa anche la presenza di visitatori stranieri, pari a circa il 10% del pubblico complessivo, con una partecipazione particolarmente evidente nella giornata conclusiva di domenica, complice il cielo coperto e la pioggia. Il pubblico ha apprezzato non solo l’offerta enogastronomica, ma anche il programma del Teatro Ghiotto, curato dall’Associazione Cuochi Scaligeri, che proprio quest’anno celebra i suoi 50 anni. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica si sono svolti oltre 30 appuntamenti, dedicati alle ricette della tradizione e ai prodotti tipici, valorizzando il patrimonio gastronomico veronese e italiano. «Le Piazze dei Sapori è ormai un appuntamento imperdibile non solo per i veronesi, ma anche per i turisti che, nel secondo weekend di maggio, scelgono Verona – ha dichiarato Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona e neo direttore di Confesercenti Veneto –. Anche quest’anno abbiamo registrato grande curiosità e partecipazione: dagli appassionati di cucina italiana, ai turisti, dalle famiglie, ai bambini. Molto apprezzati anche gli appuntamenti, dedicati ai più piccoli, che hanno visto una bella partecipazione soprattutto nella giornata di oggi, in occasione della Festa della Mamma. Siamo già al lavoro per l’edizione 2027, che celebrerà i 25 anni dell’evento e per la quale si preannuncia un ricco calendario di iniziative». Le Piazze dei Sapori dà, quindi, appuntamento al 2027, per un’edizione speciale, dedicata al suo 25° anniversario. Grande interesse ha destato anche la presenza di numerosi vivaisti, con un’ampia offerta di varietà di piante e di fiori – non mancava quella, oggi rara, “Digitalis purpurea”, che, straordinaria per forma e colori eccezionali, ha portato, alla morte, a Treviso, il veronese signore e condottiero, Cangrande I Della Scala (1291-1329) – donando ulteriore vivacità ed animazione al grande evento, in tema.

Pierantonio Braggio







