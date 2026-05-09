SAMOTER, RICERCA CER: RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER METTERE IN SICUREZZA IL TERRITORIO ITALIANO SERVONO FINO A 5 MILIARDI IN PIÙ ALL’ANNO



Per mettere in sicurezza il territorio italiano dal rischio idrogeologico servono investimenti aggiuntivi stabili compresi tra 3 e 5 miliardi di euro l’anno. È una delle principali evidenze della ricerca “Il rischio idrogeologico in Italia: gli impatti economici e gli investimenti di salvaguardia necessari”, presentata ieri da CER-Centro Europa Ricerche, nella seconda giornata di SaMoTer 2026, il Salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni in corso a Verona fino a domani, sabato 9 maggio (www.samoter.it).



Lo studio conferma la crescente fragilità del territorio nazionale di fronte al cambiamento climatico. In Italia gli eventi climatici estremi sono aumentati del 35% dal 2010 a oggi e la probabilità che si verifichino risulta superiore di circa un terzo rispetto a vent’anni fa. Un trend destinato a intensificarsi, con impatti diretti sulla sicurezza delle persone, sulla tenuta delle infrastrutture e sulla continuità del sistema produttivo.



Alla presentazione della ricerca, tenuta da Stefano Fantacone, direttore delle Ricerche di CER, sono intervenuti anche Michele Vitulano, presidente di Unacea Tatiana Bartolomei, componente del Consiglio nazionale dei Geologi Luca Iozzi, product manager & business development HMCD di Leica Geosystems S.p.A e Mattia Bodino, marketing dep di Merlo Group.



L’evento ospitato all’interno di SaMoTer sottolinea il ruolo strategico del settore delle costruzioni e delle infrastrutture nella gestione del rischio idrogeologico. Prevenzione, manutenzione, innovazione tecnologica e capacità di realizzare interventi efficaci rappresentano leve decisive per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre i costi economici e sociali delle emergenze.



Alla base dell’aumento degli eventi estremi c’è soprattutto la dinamica delle temperature. Secondo la ricerca, la probabilità di registrare temperature massime estreme è oggi circa doppia rispetto a vent’anni fa, mentre quella delle temperature minime estreme è cresciuta del 50%. L’innalzamento termico contribuisce anche all’intensificazione di altri fenomeni: la probabilità di precipitazioni estreme è aumentata fino al 20%, quella dei grandi incendi del 40%.



Tutte le regioni italiane risultano coinvolte, ma con livelli di esposizione differenti. Le aree tirreniche mostrano un impatto più intenso sul fronte delle temperature, mentre per le precipitazioni il rischio maggiore si concentra nelle regioni orientali e nel Mezzogiorno, con Emilia-Romagna e Veneto tra i territori più esposti. La vulnerabilità climatica è particolarmente elevata anche nelle aree più industrializzate del Paese, in particolare nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e in Friuli, dove la maggiore probabilità di eventi catastrofici può avere conseguenze rilevanti anche sul sistema produttivo.







