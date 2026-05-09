SAMOTER 2026 CHIUDE CON 42MILA OPERATORI: PRESENZE ESTERE +38% DA 78 NAZIONI



La prossima edizione del Salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni è in programma dal 9 al 12 maggio 2029.





Verona, 9 maggio 2026 – Si è chiusa oggi a Veronafiere la 32ª edizione di SaMoTer, il Salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni, con 42mila operatori professionali da 78 Paesi in quattro giornate. Il risultato supera quello del 2023, quando i visitatori erano stati 41mila su cinque giorni, da mercoledì a domenica, confermando l’efficacia di un formato più concentrato e costruito sulle esigenze delle aziende espositrici.



Il dato più rilevante riguarda la partecipazione internazionale: le presenze estere crescono del 38%, in linea con il lavoro di Veronafiere per rafforzare il posizionamento di SaMoTer nelle aree strategiche per il comparto. La superficie espositiva ha registrato un incremento del 20%, con 52mila metri quadrati complessivi distribuiti tra sei padiglioni e tre aree esterne.

L’edizione 2026 ha riunito 526 espositori, di cui 124 esteri da 22 Paesi. Nei padiglioni di Veronafiere sono tornati tutti i principali player mondiali del construction equipment, con un’offerta che ha coperto l’intera gamma della filiera: movimento terra, sollevamento, demolizione, perforazione, frantumazione, macchine stradali, veicoli per cava e cantiere, calcestruzzo, attrezzature, componenti, ricambi, logistica e servizi.



Riguardo ai contenuti, il programma ha contato 56 appuntamenti tra convegni, workshop, seminari e incontri che hanno affrontato tematiche fondamentali per lo sviluppo del comparto, come digitalizzazione, sostenibilità, sicurezza, normative europee, infrastrutture, mercato, formazione e politiche industriali.



Organizzato in partnership con Unacea e CECE, SaMoTer ha confermato il proprio ruolo di piattaforma di business e confronto per un’industria che in Italia vale 4 miliardi di euro di produzione, genera 3,2 miliardi di export e attiva, considerando l’indotto, 85mila posti di lavoro. Il comparto italiano è oggi il terzo mercato europeo per valore, dopo Germania e Regno Unito.

Sul fronte dell’incoming, Veronafiere ha lavorato con ITA-Italian Trade Agency per selezionare e ospitare top buyer da 23 nazioni, con focus su Europa centrale e orientale, Paesi scandinavi, area CIS, Medio Oriente, Nord Africa e Africa subsahariana. Un’attività pensata per sostenere le imprese in una fase in cui relazioni commerciali e sbocchi internazionali restano leve decisive per la competitività.



«La risposta del mercato conferma la validità del percorso avviato dopo SaMoTer 2023 – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Questa edizione è nata da un lavoro condiviso con aziende, associazioni di categoria, istituzioni, decisori pubblici e stakeholder del settore. I tavoli tecnici attivati alla fine della scorsa edizione ci hanno permesso di costruire una manifestazione più aderente alle esigenze della filiera, con una maggiore proiezione internazionale, un pubblico professionale qualificato, contenuti e format costruiti sulle priorità del comparto».



In quattro giornate, gli stand delle aziende sono diventati punto di incontro per dealer, clienti, tecnici e reti commerciali. Non solo spazi espositivi, quindi, ma luoghi per eventi e aggiornamento della forza vendita. Al centro, il visitatore professionale, chiamato non solo a scoprire le innovazioni di prodotto, ma a entrare in contatto diretto con macchine, tecnologie e soluzioni operative.

Tra gli “special show” di SaMoTer 2026, il Cantiere Digitale ha offerto una dimostrazione concreta e dinamica dell’evoluzione del cantiere, con sistemi connessi, automazione, controllo da remoto e gestione dei dati applicati a efficienza, sicurezza e sostenibilità. Un format pensato per mostrare l’innovazione in azione, nel contesto d’uso, oltre la logica della sola esposizione statica.



Novità del 2026 anche SaMoTer Academy, realizzata con Engim Veneto, nata per avvicinare studenti e giovani tecnici al mondo delle macchine per costruzioni e rispondere al fabbisogno di nuove competenze. Nei quattro giorni di fiera, 200 studenti hanno partecipato a visite organizzate presso le aziende sponsor, incontrando imprese, tecnici e professionisti del settore.

Nel corso di SaMoTer 2026, Veronafiere e Unacea hanno rinnovato la partnership in vista del prossimo appuntamento, in programma dal 9 al 12 maggio 2029, con l’obiettivo di proseguire il lavoro congiunto su programma tecnico, mercati esteri, promozione verso le imprese e iniziative di avvicinamento al Salone.







