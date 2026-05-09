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|TOSI (FI-PPE): «SU EUROVIGNETTE ACCOLTE LE NOSTRE PROPOSTE: INCENTIVI A TECNOLOGIE PULITE E SEMPLIFICAZIONI PER TRASPORTO MERCI”
Bruxelles, 10 maggio ’26 – La commissione parlamentare Trasporti e Turismo (TRAN) ha accolto le proposte di modifica dell’eurodeputato Flavio Tosi (Forza Italia-Ppe) alla revisione della direttiva Eurovignette. Proposte in materia di neutralità tecnologica e di riconoscimento di soluzioni già disponibili per la riduzione delle emissioni.
“Premiamo l’innovazione già presente sul mercato e consentiamo di ridurre le emissioni senza attendere tecnologie future. Un approccio pragmatico che sostiene anche le imprese del settore logistico attive in Italia e in Veneto”, dice Tosi.
Viene infatti riconosciuto il contributo delle unità di refrigerazione elettrificate (TRU) per il trasporto su strada, con un potenziale di riduzione delle emissioni fino al 15% rispetto ai sistemi tradizionali. Il testo approvato consente agli Stati dell’Ue di prevedere riduzioni dei pedaggi per i veicoli che adottano queste tecnologie. “Abbiamo sostenuto un approccio realistico, che semplifica le regole e le rende applicabili nella pratica, senza appesantire il settore”, aggiunge Tosi.
La commissione TRAN ha inoltre scelto di non estendere, almeno in questa fase, il sistema di calcolo dei pedaggi ai rimorchi e semirimorchi dei camion, evitando un aumento della complessità per imprese e amministrazioni. Le misure approvate costituiranno ora la base della posizione del Parlamento nei negoziati con Consiglio e Commissione europea.
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