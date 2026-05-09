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|Il 16 e 17 maggio, 5° “Borgo diVino in tour”, rassegna enogastronomica itinerante, tra i Borghi più belli d’Italia, torna a San Giorgio di Valpolicella, Verona, con una due-giorni di vino, cibo e musica
Torna, a San Giorgio di Valpolicella, per il quinto anno consecutivo, la tappa veneta di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali. Due giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei Borghi più suggestivi del Veneto. Più di 100 etichette da degustare, oltre 40 cantine provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane come Trentino Alto Adige, Piemonte, Toscana, Marche, Toscana, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Sardegna e Lazio e una speciale rappresentanza proveniente dalla Germania. Ad accompagnare le degustazioni verrà allestita un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con specialità gastronomiche provenienti da diverse regioni d’Italia, quali taglieri di salumi e formaggi, fritti delle tradizioni, varietà di pinse, primi della tradizione romana e molto altro, che andranno ad arricchire la proposta incentrata su piatti tipici del territorio. Come funziona. Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Borgo diVino si svolgerà in Piazza della Pieve in un’area ad ingresso libero, nei seguenti giorni e orari: sabato 16 maggio dalle 12.00 alle 23.00 - domenica 17 maggio dalle 12.00 alle 22.00 Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €20 comprensivo di 8 assaggi di vino verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice. Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito borgodivino.itsan-giorgio-di-valpolicella. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco. I contenuti correlati. Sabato 16 maggio alle 10.00 si svolgerà il convegno “La Pietra, la Vite e l’Olivo: le radici profonde in Valpolicella” e alle 15.00 “La Valpolicella e lo sviluppo turistico sostenibile ed integrato”. Alle 18.00 si svolgerà l’investitura dei nuovi Cavalieri dello SNODAR e dalle 19.30 spazio alla musica itinerante di Paolo Sax. Domenica 17 maggio alle 15.00 si svolgerà la masterclass “La Valpolicella ‘a riposo’: dal rito dell’appassimento a luogo di relax e benessere” dove i vini protagonisti saranno: Valpolicella Ripasso Superiore 2022 – Cantina Sabaini, Valpolicella Superiore San Michele 2021 – Tenute Ugolini, Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2021 – Az. Agr. Fugolo Gianluca, Recioto della Valpolicella, Vermouth preparato con Amarone della Valpolicella DOCG e infusi di erbe – Cà Rugate. I posti per la masterclass sono limitati, consigliata prenotazione su borgodivino.itmasterclass-san-giorgio-di-valpolicella. Inoltre, per tutto il tempo della manifestazione sarà disponibile un servizio navetta che porterà i visitatori al Borgo di San Giorgio, con partenza dal parcheggio situato nella zona adiacente al cimitero di Sant'Ambrogio. Contatti: www.borgodivino.it, infoborgodivino.it, whatsapp: 349 597 1079 | telefono: 06 9499884. Un’occasione particolare, che permette di conoscere, da vicino, un territorio straordinario, tutto vitato, nonché di gustare vini diversi, atti ad accompagnare preparazioni gastronomiche, caratteristiche del territorio ospitante. Territorio, che, oltre a specialità – vino e cibi – merita d’essere dettagliatamente visitato, per la bellezza del paesaggio, per la sua storia e per l’arte.
Pierantonio Braggio
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