Venerdì 15 maggio, a Peschiera, convegno su “Il sistema di regolazione Garda-Mincio”. Presentazione di 7 opere idrauliche realizzate, con fondi PNRR. Invitati Fontana e Salvini



“12 maggio 2026. Sette opere idrauliche realizzate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Interventi che permetteranno una gestione più razionale dell’acqua in una fase in cui i cambiamenti climatici impongono la massima attenzione nelle fasi di bonifica e di irrigazione. Un modello che ha fatto scuola a livello nazionale per la visione, a partire dalla raccolta e analisi dei dati per il monitoraggio dei livelli idrici. Riflettori accesi - venerdì 15 maggio al Centro Civico Gandini di via Suor Maria Laura Mainetti 1 a Peschiera del Garda (ore 9:30 registrazione partecipanti, apertura lavori ore 10) - sul tema “Il sistema di regolazione Garda-Mincio”, con la presentazione degli interventi su sette opere realizzati con fondi Pnrr-Next Generation Eu. Il convegno è organizzato da Aipo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e dai Consorzi di bonifica Garda Chiese, Territori del Mincio e Consorzio del Mincio di II° grado, per illustrare gli interventi di manutenzione straordinaria del Sistema di regolazione Garda-Mincio.

Sotto la lente, in particolare, i lavori effettuati alla Diga di Salionze nel comune di Ponti sul Mincio Nodo di Pozzolo-Marengo (in collaborazione con il Consorzio di bonifica Garda Chiese) Canale scaricatore Pozzolo-Maglio (in collaborazione con il Consorzio di bonifica Territori del Mincio) Sostegno Vasarone nella città di Mantova Nodo di Formigosa Sostegno di Governolo Canale diversivo di Mincio. Il programma. L’apertura lavori (ore 10) è affidata ai saluti istituzionali di Maria Orietta Gaiulli (sindaco del Comune di Peschiera del Garda), Flavio Massimo Pasini (presidente della Provincia di Verona), Carlo Bottani (presidente della Provincia di Mantova), Mariastella Gelmini (presidente della Comunità del Garda), Massimo Sertori (assessore a Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica di Regione Lombardia), Gianluca Comazzi (assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia e componente del Comitato di Indirizzo di AIPo). Seguiranno le relazioni tecniche, affidate a Gaetano La Montagna (AIPo, Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale), Massimo Lorenzi (presidente del Consorzio del Mincio di II grado), Massimo Gargano (direttore generale Anbi), Angelica Catalano (direttore generale della Direzione Generale Dighe e Infrastrutture Idriche, Mit). Sono stati invitati il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. La partecipazione (gratuita), con richiesta d’iscrizione, al link: sistema-garda-mincio-pnrr.eventbrite.it”. Una gestione razionale, corretta dell’acqua è compito importantissimo, particolarmente, in presenza di un maltempo, sempre imprevisto e creatore di disastri, spesso imprevedibili. Per informazioni: infosistema-garda-mincio-pnrr.it ufficiostampaagenziapo.it.

Pierantonio Braggio







