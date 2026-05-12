Da Picasso a Van Gogh | Grande successo con 156.012 visitatori



Si è conclusa con un eccezionale riscontro di pubblico, 156.012 visitatori, l’esposizione al Museo Santa Caterina, nata dalla stretta sinergia tra il Comune di Treviso, Linea d’ombra e la prestigiosa istituzione americana.







Nelle sale del Museo Santa Caterina, l'esposizione ha registrato un'importante affluenza di visitatori, 156.012, accorsi per ammirare una collezione di eccezionale rilievo storico e artistico. Il successo del progetto si deve alla collaborazione tra il Comune di Treviso, che ha ospitato l’evento nei propri rinnovati spazi museali civici, la partecipazione della Regione del Veneto e la firma organizzativa di Linea d’ombra con la curatela di Marco Goldin, che in questo modo è tornato a lavorare nella sua città dopo quasi un decennio di assenza.







L'esposizione ha rappresentato un'opportunità unica per l'Europa, essendo Treviso la sola sede nel continente ad avere accolto questi capolavori provenienti dal Toledo Museum of Art in Ohio, istituzione votata nel 2025 come il miglior museo degli Stati Uniti. Il progetto ha preso forma in concomitanza con un importante lavoro di ammodernamento e ampliamento della sede statunitense, che ha permesso a un nucleo selezionato di 64 opere – per un valore complessivo stimato in un miliardo di euro – di viaggiare prima ad Auckland, poi a Treviso e adesso a Adelaide e infine a Taiwan.







Grazie ai consolidati rapporti personali di Marco Goldin con il museo americano, Linea d’ombra è riuscita a ottenere un'edizione speciale della mostra, integrata da opere, da Courbet a Hopper, che sono uscite per la prima volta dall'Ohio e che in futuro non saranno più visibili al di fuori della loro sede abituale.







Modificato rispetto all’originale, particolare è stato il percorso ideato dal curatore, non in senso cronologico ma a ritroso nella storia dell’arte, dall’astrazione americana ed europea di metà Novecento fino all’impressionismo, per segnare in questo modo i punti di svolta di uno straordinario viaggio pittorico. Proprio questa impostazione è valsa la dichiarazione della mostra, da parte del Ministero della Cultura, come di “rilevante interesse culturale e scientifico per l’originalità del progetto curatoriale”.







I 156.012 visitatori si sono distribuiti con una media giornaliera di esattamente 1000 unità in 156 giorni di apertura. I picchi maggiori si sono avuti durante le festività natalizie e nell’ultimo mese di apertura, ma il flusso è stato sempre costante, con l’incremento finale dovuto a un passaparola sempre più convinto e positivo.







Tutte le 20 regioni italiane sono state rappresentate, mentre in tema di province hanno mandato visitatori 104 su 107. Il numero finale delle persone si è così suddiviso: il 39% ha acquistato il biglietto direttamente alla cassa, il 55% ha prenotato mentre una percentuale del 6% ha acquistato il biglietto aperto. Il 7% dei visitatori totali ha una provenienza estera.







In questo senso, tra i tantissimi dati da ricordare proprio per far comprendere quanto il pubblico abbia apprezzato il progetto espositivo, va certamente menzionato il numero davvero incredibile di audioguide noleggiate, 42.000. Realizzate direttamente da Marco Goldin, sia in italiano sia in inglese sia nella versione per bambini, erano di carattere opzionale e dunque non comprese nel costo del biglietto d’ingresso. Significa che più di una persona su tre, escludendo ovviamente i gruppi e le scuole, ha scelto tale modalità di visita.







A questo si associano i numeri importanti anche dei cataloghi, sia nella versione ampia da 300 pagine sia in quella più ridotta da 90 pagine. In totale sono state 10.500 le copie vendute, con due edizioni del catalogo maggiore e tre di quello più ridotto. Dunque una persona su quattordici entrata in mostra ha scelto alla fine di portare a casa una delle due versioni del librocatalogo interamente scritto dal curatore.







Il percorso di mostra è stato apprezzato non soltanto dal pubblico ma anche dalla stampa che ne ha parlato ampiamente, proprio per la qualità delle opere e l’eccezionalità di questa occasione. La rassegna televisiva in particolare ha visto comparire più o meno ovunque, dai canali nazionali a quelli regionali, la mostra di Treviso.







Non va dimenticato l’entusiasmo, nella sala cinema appositamente costruita alla fine del percorso di mostra, per il mini film da 30 minuti intitolato Gli ultimi giorni di Van Gogh, scritto e diretto da Marco Goldin. Ispirato al suo libro di successo uscito quattro anni fa, che ha avuto per questa circostanza la quarta edizione, è nato per accompagnare il capolavoro di chiusura dell’esposizione, i Campi di grano con falciatore, Auvers, che il pittore olandese aveva dipinto pochi giorni prima di morire nel villaggio a nord di Parigi.







Questo progetto dimostra come l'alleanza tra il Comune di Treviso, Linea d’ombra, la Regione del Veneto, il Toledo Museum of Art e tutti gli sponsor e le categorie sia stata una scommessa vinta, capace di offrire un evento internazionale che ha incontrato il pieno gradimento del pubblico.







Dichiara Mario Conte, Sindaco di Treviso: “Questa mostra è stata una straordinaria occasione di apertura internazionale per Treviso e per l’intero territorio. Aver accolto al Museo Santa Caterina capolavori di tale livello, provenienti dal Toledo Museum of Art, ha significato portare la nostra città al centro di un circuito culturale mondiale, con ricadute importanti anche per il tessuto economico oltreché turistico. I numeri confermano la forza di un progetto che ha saputo attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero, valorizzando Treviso come modello. Per questo auspichiamo che esposizioni di respiro internazionale come questa possano essere replicate anche in futuro: quando istituzioni, organizzatori, partner e sponsor lavorano insieme, il territorio intero ne trae beneficio e lustro. Un ringraziamento sentito va a Marco Goldin e a Linea d’ombra, al Toledo Museum of Art, alla Regione del Veneto, a tutti gli sponsor, veri e propri compagni di squadra, alle categorie economiche e ai partner che hanno sostenuto e creduto in questa grande sfida culturale.”







Approfondisce Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto: “156.012 visitatori sono la conferma che quando il Veneto investe nella qualità culturale assoluta, il pubblico risponde con entusiasmo. La Regione è orgogliosa di aver contribuito a un progetto che ha portato a Treviso, unica sede europea, alcuni tra i più straordinari capolavori del Toledo Museum of Art — votato miglior museo degli Stati Uniti nel 2025. Questi numeri raccontano una comunità che, sinergicamente, investe in bellezza, e un territorio che sa restituire valore a chi lo visita e a chi ci vive. A Marco Goldin, a Linea d’ombra, al Comune di Treviso, al Toledo Museum of Art e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante evento va il mio ringraziamento per aver dato vita a una mostra capace di coniugare prestigio internazionale, qualità scientifica e grande partecipazione popolare. Un’eredità vitale che è motore instancabile di crescita e identità per tutto il Veneto.”







Aggiunge Marco Goldin, curatore della mostra: “È stato per me un piacere, assieme ai miei collaboratori di Linea d’ombra che ringrazio vivamente per la loro dedizione, tornare a lavorare nella città nella quale sono nato. Mancavamo da quasi un decennio e siamo riusciti a proporre, come molte altre volte ci era accaduto in passato, una mostra di successo con tanti quadri di rara bellezza. Ed è anche un piacere avere potuto festeggiare proprio a Treviso, dove tutto era nato nel 1996, i trent’anni di Linea d’ombra, società che da allora ha portato nelle sue mostre 12 milioni di visitatori. Ringrazio il Sindaco, Mario Conte, per aver pensato di proporci questa iniziativa e per averla accompagnata sempre con un forte spirito di collaborazione e fiducia. Sono lieto assieme a lui che tutto sia andato nel migliore dei modi e che Treviso ne sia così uscita rafforzata sul piano dell’immagine culturale.”







Partner istituzionali della mostra: Città di Treviso, Linea d’ombra, Regione del Veneto, Toledo Museum of Art, The Museum Box, Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, Confcommercio Treviso, Fondazione Marca Treviso, CentroMarca Banca, Consorzio Prosecco DOC, Grafiche Antiga, Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII, EstEnergy Gruppo Hera, Silcart, Debbyline, Tecnica Group, Treviso Tiramisù, Impresa CEV, DBA, Veneta Cucine, Consorzio Socio Culturale, Labomar, Goppion Caffè, Gruppo Euromobil.







