L’OPERA ENTRA AL PARLAMENTO EUROPEO



Per una sera il Parlamento europeo ha parlato italiano. Non con un discorso politico, ma con Puccini e Giordano. Nella Yehudi Menuhin Hall è andato in scena “Opera Heritage: Arena di Verona Highlights”, appuntamento promosso su iniziativa dell’eurodeputato veronese Daniele Polato davanti a eurodeputati, funzionari europei e ospiti internazionali.

Niente scenografie monumentali, niente gradinate illuminate o palcoscenici giganteschi. Solo un pianoforte e quattro voci: i soprani Mariangela Sicilia e Vittoriana De Amicis, il tenore Piero Pretti e il baritono Gëzim Myshketa, accompagnati al pianoforte da Cecilia Gasdia. In programma “Nessun dorma”, “Recondita armonia”, “Quando men vo”: arie scelte per parlare subito a un pubblico internazionale.

Nel corso della presentazione Polato ha parlato della cultura come strumento capace di creare ponti e dialogo tra popoli diversi. La vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ha definito l’Arena un “gioiello di famiglia” italiano. Il direttore dell’Istituto italiano di cultura Pierri Toro ha sottolineato il valore della diplomazia culturale.

Si è parlato non solo del valore artistico dell’Arena, ma anche del suo peso economico. Secondo uno studio indipendente commissionato dalla Fondazione, l’attività dell’anfiteatro genera un indotto stimato in circa 2 miliardi di euro e richiama spettatori da oltre 130 paesi.



Cecilia Gasdia ha definito l’Arena «il posto più italiano sulla terra», ricordando anche il lavoro avviato per avvicinare nuovi pubblici all’opera, a partire dai più giovani.







