UPI – e Provincie d’Italia – Veneto, all’Assemblea delle Province italiane a Roma, il presidente Pasini: “Congratulazioni a Enzo Lattuca, nuovo presidente UPI nazionale” “Importante continuare nel rafforzamento istituzionale delle Province per dare rispos



Il presidente dell’e Province del Veneto, Flavio Massimo Pasini, esprime le congratulazioni e un augurio di buon lavoro, da parte di tutte le Province Venete e della Città Metropolitana, al nuovo presidente UPI nazionale Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, eletto oggi a Roma nel corso dell’Assemblea generale delle Province italiane. Riuniti, nel centro congressi Nazionale Spazio Eventi oltre duecento delegati, presidenti e consiglieri provinciali provenienti da tutta Italia: per UPI Veneto, insieme al presidente Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona e vicepresidente vicario nazionale UPI, Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza e vicepresidente UPI Veneto Marco Donadel, presidente della Provincia di Treviso Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo Marco Staunovo Polacco, presidente della Provincia di Belluno Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova, oltre al direttore di UPI Veneto Carlo Rapicavoli. Con loro anche i consiglieri provinciali delegati: Massimo Bortoluzzi (consigliere Comune di Alpago, BL), Vincenzo Gottardo (consigliere Comune di Campodoro, PD) e Paola Martin (consigliere Comune di Piove di Sacco, PD), Giovanni Rossi (sindaco Comune di Badia Polesine, RO), Olga Rilampa (consigliere Comune di Conegliano, TV) e Diego Zanchetta (sindaco Comune di Gaiarine, TV), David Di Michele (vicesindaco Comune di Lavagno, VR), Alberto Mazzurana (consigliere Comune di Brentino Belluno, VR), Sara Moretto (sindaco Comune di Buttapietra, VR), Maria Cristina Franco (consigliere Comune di Costabissara, VI), Filippo Negro (sindaco Comune di Chiampo, VI) e Roberto Campagnolo (consigliere Comune di Bassano del Grappa, VI).Nel corso dei lavori, l’Assemblea ha approvato all’unanimità i “Punti programmatici per la fine della legislatura”, documento che individua le priorità politiche e istituzionali per il consolidamento del ruolo delle Province nel sistema degli enti locali. Una linea programmatica che interessa da vicino anche le Province venete, impegnate quotidianamente nella gestione strategica di viabilità, edilizia scolastica, tutela del territorio e coordinamento dell’area vasta. Tra i temi principali approvati dall’Assemblea nazionale figurano infatti la necessità di un quadro normativo certo che valorizzi le funzioni delle Province, il rafforzamento della rappresentanza democratica degli enti provinciali e la richiesta di risorse adeguate per garantire servizi efficienti alle comunità. Particolare attenzione è stata posta inoltre alla stabilità finanziaria delle Province in vista della prossima Legge di Bilancio, con la richiesta di maggiori investimenti destinati alla messa in sicurezza e alla manutenzione delle scuole secondarie superiori e della rete viaria provinciale: temi particolarmente rilevanti anche per il Veneto, territorio caratterizzato da una rete infrastrutturale ampia e strategica e da un importante patrimonio scolastico distribuito nelle diverse realtà provinciali. Tra i punti programmatici approvati, anche l’impegno a promuovere interventi mirati per il consolidamento delle Province nel primo provvedimento normativo utile, a partire dal riallineamento delle scadenze dei mandati degli organi provinciali e dalla reintroduzione della Giunta provinciale, ritenuta uno strumento essenziale per garantire una governance collegiale più efficace degli enti. Flavio Pasini, nella sua veste di vicepresidente vicario nazionale, ha introdotto e moderato i lavori dell’Assemblea nella fase di passaggio istituzionale a nome del presidente uscente Pasquale Gandolfi, già presidente della Provincia di Bergamo. “Desidero rivolgere, a nome di UPI Veneto e di tutte le Province venete, le più sincere congratulazioni al nuovo presidente nazionale UPI Enzo Lattuca per l’elezione odierna – dichiara il presidente di UPI Veneto, Flavio Pasini –. L’Assemblea di oggi ha confermato con forza la volontà delle Province italiane di continuare un percorso di rafforzamento istituzionale indispensabile per dare risposte concrete ai territori. Le priorità approvate rappresentano temi centrali anche per il Veneto: dalla sicurezza delle scuole e delle strade provinciali alla necessità di risorse certe, fino alla valorizzazione del ruolo strategico delle Province come enti di coordinamento tra Comuni e Regione. Ringrazio inoltre il presidente uscente, Pasquale Gandolfi, per il lavoro svolto in questi anni con grande equilibrio e spirito di servizio a favore di tutti i territori italiani”. Così, l’Ufficio stampa di UPI Veneto, da Roma, il 13 maggio 2026. Nella foto: la Delegazione UPI Veneto.

Pierantopnio Braggio







