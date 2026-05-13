Francobolli, cartoline e storia, alla Scuola primaria di Borgo Sacco, Rovereto, per fare conoscere Francobolli e Servizio postale a giovani scolari…



Il Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano ha proposto due incontri particolari agli alunni delle classi quarte della Scuola primaria “F.lli Filzi” di Borgo Sacco. In aprile, gli alunni di tutte le quattro quarte, con le loro insegnanti, Giulia Canalis, Lorena Barberi, Silvia Miorelli e Chiara Piffer, si sono riuniti in aula magna, per scoprire alcune informazioni di base sui francobolli, sul collezionismo e sulle nuove emissioni. All’incontro, accanto ai soci Fabio Vacchini, Renzo Bianchi e Teresa Rigotti, sono intervenuti anche due ospiti speciali:la dott.ssa Patrizia Daidone, referente della Filatelia per le Poste del Trentino Alto Adige, che ha spiegato ai ragazzi l’importanza degli annulli postali speciali e la procedura, per emettere un francobollo commemorativo e il dott. Martino Cornali, referente per l’Opera Campana dei Caduti, che ha illustrato l’importanza di questo simbolo di pace, riconosciuto universalmente. Nell’occasione, egli ha invitato gli alunni, il 19 luglio p.v., al Colle di Miravalle, per l’emissione del nuovo francobollo, che ricorda i 100 anni della Campana dei Caduti. Il secondo incontro si è tenuto i primi di maggio presso la sede centrale delle Poste Italiane di Rovereto, dove gli scolari erano attesi dalla dott.ssa Daidone, dal direttore dell’ufficio Giustizieri, da Noemi impiegata addetta allo sportello filatelico e da … un portalettere della zona, per scoprire il percorso delle cartoline e delle lettere, fino alla loro consegna. Gli alunni sono stati accolti con entusiasmo dal personale, che ha risposto a tutte le loro curiosità, con pazienza e competenza hanno così potuto scoprire come si scrive e si spedisce una cartolina, qual è il viaggio di una lettera prima di arrivare a destinazione, come si svolge il lavoro degli impiegati in un ufficio postale e dei portalettere sul territorio. Hanno poi spedito una cartolina, preparata in classe ed affrancata, con il francobollo del 2022, emesso, per la Giornata della Filatelia, francobollo che ha, come tematica, l’invito a tornare a scrivere, meglio, se a mano… Il tutto organizzato, con il relativo materiale, messo a disposizione dal Circolo. L’esperienza si è conclusa con la consegna dei diplomi di partecipazione a ciascuna classe. Il momento è stato molto apprezzato da tutti i presenti. Importante iniziativa, volta anche a collezionare francobolli che non solo servono ad inviare lettere ed oggetti, per posta, ma anche a meglio conoscere un grande complesso di dati – su Italia e su tutti i Paesi del globo, dai quali tali francobolli provengono. Non solo: “collezione” significa anche apprendere perfettamente i concetti di ordine e di precisione. Da notare, come da proprio logo, di cui sopra, il Circolo di Rovereto si dedichi anche alla collezione e allo studio della “moneta” e della “medaglia”.

Pierantonio Braggio







