“Il sistema di regolazione Garda-Mincio”. Presentati, a Peschiera del Garda, i sette interventi di manutenzione straordinaria realizzati con fondi PNRR-Next Generation EU



“Si è svolta, venerdì 15 maggio 2026, presso il Centro Civico Gandini di Peschiera del Garda, la presentazione dei risultati dei sette interventi di manutenzione straordinaria del sistema integrato di regolazione Garda–Mincio. L’evento è stato organizzato da AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po – in collaborazione con il Consorzio di bonifica Garda Chiese, il Consorzio di bonifica Territori del Mincio e il Consorzio del Mincio di II grado, con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda. Gli interventi sono stati realizzati, con un finanziamento di 20.085.000 euro, dedicato alle infrastrutture idriche primarie (Missione 2, Componente 4, Investimento 4.1 – codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-8), con fondi del Next Generation EU. Il termine per l’ultimazione delle opere, inizialmente previsto il 31 marzo 2026, è stato prorogato al 30 giugno. I sette interventi riguardano le seguenti opere: Diga di Salionze in Ponti sul Mincio, Nodo di Pozzolo-Marengo, Canale scaricatore Pozzolo-Maglio, Sostegno Vasarone a Mantova, Nodo di Formigosa, Sostegno di Governolo e Canale diversivo di Mincio. Queste opere, progettate agli inizi del Novecento e completate intorno agli anni Cinquanta, sono state per la prima volta trattate in modo organico nell’ambito di un unico programma di manutenzione straordinaria. All’evento hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento, il Sindaco di Peschiera del Garda Maria Orietta Gaiulli, il capo di gabinetto della Provincia di Mantova, Fabio Venturi, la Presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini, l’Assessore regionale Massimo Sertori, l’Assessore regionale Gianluca Comazzi. Sono seguite le relazioni tecniche da parte del responsabile del progetto Gaetano La Montagna di AIPo, il Presidente del Consorzio del Mincio di secondo grado Massimo Lorenzi, il Direttore Generale di ANBI – Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, Massimo Gargano e il Direttore Generale delle Dighe e Infrastrutture Idriche del MIT Angelica Catalano. “Gli interventi, che oggi vengono presentati dimostrano la capacità di investire in modo efficace e positivo i fondi assegnati, in questo caso del PNRR, e confermano il grande impegno che il Ministero sta portando avanti, con 4 miliardi, sulle risorse idriche del Paese. Mi congratulo per il gioco di squadra che ha consentito di arrivare al miglioramento del sistema di regolazione Garda-Mincio”- Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Gli interventi sul sistema Garda-Mincio rappresentano un risultato concreto che guarda alla sicurezza del territorio, alla tutela della risorsa idrica e al sostegno delle attività produttive e turistiche legate a quest’area strategica della Lombardia. Grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a intervenire su infrastrutture fondamentali, rimaste, per troppo tempo senza un ammodernamento complessivo. Oggi consegniamo al territorio un sistema più efficiente, moderno e pronto ad affrontare le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle acque” - Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi, Regione Lombardia, e componente del Comitato di Indirizzo di AIPo. “Una corretta ed equilibrata gestione delle risorse idriche è fondamentale da ogni punto di vista, se pensiamo all’uso iotabile, all’agricoltura, all’industria e al turismo. Per questo il miglioramento e l’efficienza delle infrastrutture idriche assume un ruolo decisivo. Oggi constatiamo il valore della collaborazione sia sul piano operativo che finanziario tra Ministero delle Infrastrutture, AIPo, Regione Lombardia e Consorzi di bonifica, per una strategia che dovrà continuare ad essere condivisa anche per il futuro” - Massimo Sertori, Assessore a Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, Regione Lombardia. “La Comunità del Garda rappresenta oggi un sistema di grande unità tra tutti i comuni rivieraschi delle varie province e regioni che afferiscono al Lago e vede sempre più il coinvolgimento dei territori mantovani a sud del Garda, in una visione sempre più ampia e connessa, tra le aree che hanno nel Lago un fattore primario dal punto di vista turistico e paesaggistico. Il dialogo e la collaborazione tra la Comunità del Garda e le istituzioni che si occupano della sua regolazione è un elemento decisivo per proseguire a lavorare insieme nell’interesse di tutti” - Mariastella Gelmini, Presidente della Comunità del Garda. “La realizzazione di queste opere ha richiesto un notevole impegno, da parte delle strutture tecniche e amministrative dell’Agenzia ed è stata possibile anche grazie alla fattiva collaborazione dei Consorzi di bonifica per i lavori su due delle sette opere oggetto di intervento. Per AIPo la sicurezza idraulica del territorio e una corretta gestione della risorsa idrica sono obiettivi fondamentali da perseguire assieme ai Ministeri competenti, alle Regioni e a tutti gli enti del territorio”- Gaetano La Montagna, AIPo Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale, responsabile del progetto Garda-Mincio. “L’acqua è un bene di fondamentale importanza ed è urgente che questo concetto diventi parte della cultura diffusa del Paese. Troppe volte il tema viene affrontato con superficialità, spesso non considerando il valore che i canali di bonifica, l’agricoltura, la zootecnia, i prati stabili, le risaie hanno per il territorio nazionale e per le sue produzioni alimentari. Il problema della scarsità idrica, in varie aree del Paese, negli ultimi anni, ha avuto un impatto molto pesante, che oggi finalmente comincia ad essere affrontato, con maggiore determinazione e collaborazione fra tutti i soggetti” - Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni”. Un incontro, dunque, quello sopra riassunto, che dimostra, ancora una volta, come, l’e di volontà e di intenti e, quindi, di collaborazione, dia i suoi frutti… Nel caso, in tema, controllo e coordinata gestione delle acque del territorio ed interventi tecnici, atti a regolarle, creano sicurezza e, al tempo, buon utilizzo delle stesse.

Pierantonio Braggio







