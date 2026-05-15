Lavoro: un colloquio su 3 va a vuoto, perché non si presenta alcun candidato. CGIA Mestre, 15.5.26



“Sono i paradossi sempre più diffusi anche nel mercato del lavoro veneto. Da un lato, le crisi industriali di grandi aziende, come Electrolux (Susegana), Acciaierie Valbruna (Vicenza), Superjet International (Tessera), Peg Perego (Portogruaro), Beko (Castelfranco Veneto), etc., rischiano di provocare migliaia di esuberi. Dall’altro, molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà, nel reperire personale qualificato. Un fenomeno sempre più evidente: nel 2025, ad esempio, un colloquio di lavoro su tre tenutosi, nella nostra regione è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Perché i giovani non si presentano alle selezioni. Le ragioni sono molteplici e, messe insieme, spiegano un cambiamento profondo del mercato del lavoro. Innanzitutto, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità: non cercano più soltanto uno stipendio, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità, possibilità di crescita. Quando un’offerta propone salari bassi, orari pesanti o poche prospettive, spesso preferiscono rinunciare, ancora prima del colloquio. C’è poi un problema demografico: i giovani sono numericamente meno rispetto al passato. Di conseguenza, in molti settori sono diventati una risorsa difficile da reperire. Incide anche il disallineamento tra domanda e offerta. Tante imprese cercano figure tecniche o specializzate. che il sistema scolastico non riesce più a formare in quantità sufficiente. Un altro elemento riguarda il modo, in cui si seleziona il personale. Procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta infiniti o annunci poco chiari scoraggiano molti candidati. Alcuni inviano curriculum a decine di aziende contemporaneamente e poi spariscono appena trovano un’opportunità considerata migliore. Cosa fare? Per avvicinare domanda e offerta di lavoro è necessario costruire un rapporto più diretto tra scuola, formazione e mondo produttivo. Molti ragazzi conoscono poco le opportunità offerte dalle aziende e spesso hanno una percezione negativa del lavoro privato, considerato precario, poco stabile o scarsamente valorizzante. Per invertire questa tendenza servono stage di qualità, apprendistati ben retribuiti e percorsi di orientamento che facciano conoscere concretamente professioni, mestieri e possibilità di carriera. Le imprese, inoltre, devono investire di più sui giovani, attraverso la formazione continua, la flessibilità organizzativa e con ambienti di lavoro moderni e meritocratici. Anche il linguaggio della comunicazione aziendale deve cambiare, diventando più vicino alle nuove generazioni. Infine, è importante valorizzare il ruolo sociale dell’impresa privata, che rappresenta uno dei principali motori di occupazione, innovazione e crescita economica, soprattutto in Veneto. Il Nordest è l’area geografica più in difficoltà. Tra le prime cinque regioni d’Italia che presentano la più elevata percentuale di difficoltà nel reperire il personale per la mancanza di candidati durante le prove di selezione, ben quattro sono riconducibili alla ripartizione geografica del Nordest. L’area più in difficoltà è la Valle d’Aosta che nel 2025 ha visto fallire la selezione per il motivo appena richiamato nel 39,5 per cento dei casi. Seguono il Trentino Alto Adige (39 per cento), il Friuli Venezia Giulia (37,4 per cento), il Veneto (33,5 per cento) e l’Emilia Romagna (33 per cento). La regione meno “colpita” da questa specificità è la Puglia che “solo”, si fa per dire, in 25 casi su 100 ha visto fallire la selezione poiché non si è presentato nessuno. Belluno e Rovigo sono le province dove i colloqui vanno più “deserti”. Le province venete che vedono “saltare” di più le selezioni di lavoro per la mancanza di candidati sono quelle caratterizzate da una forte presenza di attività turisticoalberghiere, agricoltura, edilizia e metalmeccanica. La realtà d’Italia più in difficoltà è Trento che nel 2025 ha visto andare a “vuoto” il 40 per cento delle selezioni di lavoro. Seguono Aosta con il 39,5, Udine con il 39,1, Bolzano con il 38,1 e Belluno con il 37,7. Nella provincia dolomitica, a fronte di 24.050 assunzioni previste, poco più di 9 mila sono “saltate” poiché non si è presentato nessuno. Nella nostra regione seguono Rovigo con il 36,8 per cento di colloqui andati “deserti”, Treviso con il 34,6, Padova con il 34,3, Verona con il 33,2, Vicenza con il 32,4 e Venezia con il 31,5”.

Considerazioni perfette, quelle da CGIA Mestre, sopra, esposte. Che dovrebbero essere lette e rilette, riflettute attentamente, per vedere, almeno, di ridurre il numero dei colloqui, che vanno a vuoto. Quanto alla “formazione”, essa è determinante, sia per l’impresa, sia per chi cerca lavoro. In merito, va tenuto conto del fatto che se un’azienda, per motivi di tempo, non può trasformarsi in docente - formante, un giovane, ancorché, “formato” potrà e dovrà pure apprendere, in loco e nei dettagli, affinando le sue conoscenze, come procedere, su quanto gli è assegnato di fare, giacché, ogni azienda ha proprie caratteristiche specifiche eo di lavorazione la formazione, tuttavia, in precedenza ricevuta, gli sarà sicuramente d’aiuto.… Dell’assenza di “formazione”, comunque, abbiamo personale, terribile esperienza, dovuta, appunto, a studi, basati essenzialmente, sulla teoria, a danno di un minimo di pratica. Non dimentichiamo, ad ogni modo, che il pensare d’oggi è radicalmente diverso, da quello di un tempo, con aspirazioni, che, noi, in gioventù, neanche ci ponevamo…, aspirazioni, che possono essere di freno, a presentarsi a colloquio… Altro tema ed una domanda: “Chi sarebbero i “’formatori’? Ci siamo posti questo quesito? Quindi, un suggerimento, forse, un’utile opzione: non varrebbe la pena che si creassero scuole “aziendali”, private, ma, riconosciute dallo Stato, che, con programmi ufficiali, “formassero”, secondo le esigenze delle organizzatrici, con l’impegno di assumere, o prima o poi, i loro ”formati”? Importantissimo, in fine, fare conoscere cosa significhi “impresa”, quale complesso essenziale di creazione di ricchezza nazionale, occupazione compresa. Un tema importantissimo normalmente, ma, purtroppo, trascurato,e che deve essere fatto conoscere! Pierantonio Braggio Pierantonio Braggio







