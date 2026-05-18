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Marted 19 Maggio 2026
Elezioni di II livello: proclamati gli eletti nei Consigli Provinciali di Belluno e Verona Affluenza al 65,26% nel Bellunese, vicina all’80% nel Veronese

Elezioni di II livello: proclamati gli eletti nei Consigli Provinciali di Belluno e Verona
Affluenza al 65,26% nel Bellunese, vicina all’80% nel Veronese

L’e Province del Veneto comunica che si sono concluse le elezioni di II livello per il rinnovo dei Consigli Provinciali di Belluno e Verona, svoltesi nella giornata di domenica 17 maggio 2026, secondo quanto previsto dalla legge 562014. Alle consultazioni erano chiamati al voto sindaci e consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alle due Province. Per la Provincia di Belluno ha votato il 65,26% degli aventi diritto, mentre per la Provincia di Verona l’affluenza si è attestata sull’80%.
Terminate le operazioni di scrutinio, nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, si sono svolte le proclamazioni ufficiali degli eletti nei nuovi Consigli Provinciali.
Per la Provincia di Belluno, sono stati proclamati i nuovi consiglieri provinciali così suddivisi:
Lista “FUTURA – CENTROSINISTRA BELLUNESE” – 4 seggi
• Sindi Manushi
• Ilenia Bavasso
• Chiara Cesa
• Nicola Vieceli
Lista “OBIETTIVO PROVINCIA” – 2 seggi
• Vanessa De Francesch
• Renzo Minella
Lista “PROGETTO DOLOMITI” – 4 seggi
• Alberto Peterle
• Marzio Sovilla
• Donatella De Pellegrin
• Alberto Vettoretto

Per la Provincia di Verona, la proclamazione degli eletti si è svolta poco dopo le ore 12 a Palazzo Capuleti.
Alla lista “Rete!” sono stati assegnati 5 seggi. Entrano in Consiglio Provinciale:
• Alberto Mazzurana
• Luca Trentini
• Erica Vianini
• Matteo Melotti
• Francesco Casella
Alla lista “Centrodestra Verona” sono stati assegnati 11 seggi. Eletti:
• Paolo Longhi
• Davide Bimbato
• Roberto Danieli
• Davide Furlani
• Stefano Negrini
• Maria Orietta Gaiulli
• Sara Moretto
• Roberto Albino Zorzi
• Silvia Fiorio
• Alessandra Caterina Ravelli
• Michele Taioli

I consiglieri provinciali resteranno in carica per due anni, o comunque fino alla cessazione del mandato amministrativo nei rispettivi Comuni.

L’e Province del Veneto rivolge ai neoeletti gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo delle Province nel coordinamento territoriale, nella pianificazione strategica e nel supporto ai Comuni del territorio veneto.

Treviso, 18 maggio 2026
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