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|Mercoled 20 Maggio 2026
|!!!!!!!!!!!!!!! Progetto Fuoco – punto di riferimento internazionale sui sistemi di riscaldamento a biomassa – annuncia la sua 15ª edizione, per i giorni 23 - 26 febbraio 2028, presso Veronafiere
L’energia derivata dalle biomasse, come il legno, rappresenta una risorsa rinnovabile, economica e sicura. Per sfruttarla al meglio, tecnologia e innovazione giocano un ruolo fondamentale. Per ridurre le emissioni di PM10 e migliorare la qualità dell’aria, è essenziale promuovere il turnover tecnologico: sostituire vecchi impianti inquinanti con stufe, caminetti e caldaie di nuova generazione. Il Governo supporta questa transizione attraverso il “Conto Termico“, uno strumento di incentivazione finanziaria. Progetto Fuoco si pone al centro di questa rivoluzione, presentando le tecnologie più avanzate e soluzioni innovative. Dalle stufe ai caminetti, dalle caldaie ai barbecue e alle cucine a legna e pellet, dai macchinari per la prima lavorazione del legno alla componentistica, la fiera rappresenta il momento di riferimento del settore a livello internazionale. Internazionale, anche perché Progetto Fuoco, avrà una sua importante prima edizione, anche a Poznań, Polonia, nei giorni 25-29 gennaio 2027, a cura di Veronafiere e dell’organizzatore fieristico polacco Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Comunque, con oltre 430 brand su 65.000 mq di superficie espositiva e 45.000 visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, Progetto Fuoco di Verona è l’evento imperdibile, per chiunque sia interessato a scoprire il futuro del riscaldamento sostenibile.
Pierantonio Braggio
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