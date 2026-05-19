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Mercoled 20 Maggio 2026
I ragazzi di Talents Lab arrivano a Quaderni di Villafranca. Un originale progett, con i mattoncini LEGO, per dare valore all’inclusività sociale

“Verona, 19.05.2026 – Trasformare l’autismo in un sogno e, quel sogno, in un lavoro vero e proprio. È la straordinaria storia dei ragazzi di Talents Lab di Padova, una realtà che ha già saputo emozionare il grande pubblico televisivo sul palco di Tu Sì Que Vales e che martedì 26 maggio, alle 20.30, porterà la propria testimonianza presso la Chiesa di Quaderni di Villafranca. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dalla realtà parrocchiale di Quaderni e si inserisce come tassello fondamentale all’interno della progettazione del prossimo Grest estivo. A partire da valori centrali come l’empatia e l’inclusività, l’obiettivo è di tracciare concretamente un percorso educativo per giovani e famiglie valorizzando la diversità come una risorsa preziosa. Nel corso della serata, i 5 giovani nello spettro autistico protagonisti del progetto coordinato da Sebastiano Rizzardi, non si limiteranno a illustrare le loro attività lavorative, ma racconteranno soprattutto il loro percorso umano: una narrazione destinata a tradursi in un intervento solidale concreto, capace di unire e mettere in rete le diverse realtà educative del territorio. Momento speciale dell’appuntamento sarà la presenza della campionessa paralimpica Francesca Porcellato, fondista e paraciclista, con la sua testimonianza di straordinaria determinazione e ispirazione. A dimostrazione del valore di un appuntamento che si preannuncia umanamente significativo, alla serata parteciperanno anche i rappresentanti del Comune di Villafranca e della Regione Veneto. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa e a portare all'incontro i mattoncini LEGO che non si utilizzano più. Saranno gli stessi ragazzi di Talents Lab a svelare sul momento l’originale progetto a cui hanno saputo dare vita proprio grazie a questi storici elementi di costruzione. Al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone è stata attivata una fitta rete comunitaria. Preziosa è la sinergia con l’Istituto Comprensivo Cavalchini-Moro di Villafranca che, nei prossimi giorni, disporrà appositi raccoglitori in tutti i plessi scolastici per permettere ad alunni e famiglie di donare i mattoncini. Inoltre, il progetto vede il coinvolgimento attivo dei bambini, ragazzi e giovani dei gruppi della zona AGESCI Verona Custoza, che hanno offerto disponibilità ed entusiasmo per partecipare a questa iniziativa. Un evento, dunque, nato dal desiderio comune di unire le forze per costruire un tessuto sociale sempre più accogliente e inclusivo”. Ottimo evento, cui auguriamo il massimo successo, perché, come sopra leggiamo, volto a dare luce a quella diversità, che mai dobbiamo trascurare.
Pierantonio Braggio
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