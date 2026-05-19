Parco Naturale Regionale della Lessinia. Camminaparco 2026 parte da Malga Derocon, nella Settimana dei Parchi del Veneto



“Bosco Chiesanuova, Verona, 20 maggio 2026 - Al via la prima uscita primaverile di Camminaparco 2026. Il Parco Naturale Regionale della Lessinia inaugura venerdì 22 maggio a Malga Derocon, nel Comune di Erbezzo, una nuova stagione di escursioni e di attività, dedicate alla scoperta del territorio, della biodiversità e dell’inclusione. L’iniziativa si inserisce nella Settimana dei Parchi del Veneto promossa dalla Regione Veneto, che proprio venerdì dedica la giornata al Parco della Lessinia. Domenica 24 la Giornata Ecologica Regionale è dedicata alle api.

L’appuntamento di venerdì 22, organizzato, in concomitanza con la Giornata mondiale della Biodiversità, prenderà il via dalle ore 10 e coinvolgerà studenti, famiglie e cittadini in una mattinata all’aria aperta tra natura, educazione ambientale e conoscenza del territorio. L’iniziativa è organizzata dal Parco della Lessinia in collaborazione con l’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, il Comune di Erbezzo e l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova.“Camminaparco rappresenta uno dei progetti più significativi del nostro Parco – sottolinea il presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, Massimo Sauro – perché permette di avvicinare le persone alla montagna, ai suoi valori ambientali e culturali, promuovendo allo stesso tempo il rispetto e la tutela della biodiversità. Aprire l’edizione 2026 nella Settimana dei Parchi del Veneto assume un significato ancora più importante”. La Settimana dei Parchi Veneti, avviata dalla Regione Veneto, propone fino al 24 maggio iniziative dedicate alla natura e alle aree protette regionali. L’edizione 2026 pone particolare attenzione al tema delle api, considerate sentinelle ambientali fondamentali per la tutela degli ecosistemi e delle produzioni agricole.

Proprio il tema dell’apicoltura sarà al centro delle attività previste a Malga Derocon. Durante la mattinata l’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto realizzerà laboratori didattici dedicati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Erbezzo, per far conoscere il ruolo delle api e l’importanza della biodiversità. È prevista inoltre una breve escursione guidata nei dintorni della malga accompagnati dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale di Verona. L'ingresso è libero con accesso solo a piedi entro le 9.45”. Conoscere a fondo la natura, che ci circonda… Importanti ed utilissime, l’iniziativa e la proposta di cui sopra, che fra l’altro, fanno conoscere uno straordinario territorio montano veronese: La Lessinia.Nella fpoto: Malga Derocon.

Pierantonio Braggio







