Avicoltura, biosicurezza e prevenzione sanitaria. Coldiretti Veneto riunisce a Verona allevatori e sistemi veterinari



“Coldiretti Veneto ha riunito a Verona gli avicoltori della consulta regionale insieme ai referenti veterinari delle principali filiere avicole per un confronto su biosicurezza, prevenzione e gestione delle criticità condividendo esperienze e buone pratiche maturate negli ultimi anni nella gestione delle emergenze sanitarie in un settore che ha capito quanto sia fondamentale investire in prevenzione, organizzazione territoriale e rapidità di intervento. “Il settore avicolo veneto – ha evidenziato Cristina Zen, presidente della consulta regionale – rappresenta un’eccellenza per il Veneto e per il Paese e i nostri allevatori, insieme alla filiera, lavorano ogni giorno con professionalità e responsabilità per garantire qualità, sicurezza alimentare e continuità produttiva. Abbiamo voluto partire da Verona, ma toccheremo tutto il Veneto, con questi appuntamenti itineranti perché l’esperienza di questi anni ci ha insegnato che non dobbiamo mai abbassare la guardia per scongiurare criticità sanitarie ed intervenire con la massima tempestività per arginarle sul nascere. Abbiamo creato insieme alle Istituzioni sul territorio una squadra che oggi sa gestire l’emergenza, ma dobbiamo tenere sempre alta la nostra attenzione.” L’incontro rientra infatti in un percorso di aggiornamento tecnico che Coldiretti Veneto continuerà nei prossimi mesi con imprese, operatori e istituzioni del comparto. Nel corso dell’incontro è stata inoltre espressa forte preoccupazione da parte degli allevatori, per il grave ritardo nell’ erogazione del contributo compensativo, destinato alle aziende che, nell’ambito del piano regionale per l’influenza aviaria, hanno accettato importanti limitazioni produttive a tutela dell’intero sistema avicolo regionale. Anche su questo punto, Colidretti veneto è in contatto, da mesi con la Regione e il Ministero, per trovare una soluzione in tempi rapidi e ristorare gli allevatori che con grande senso di responsabilità si sono sacrificati per il bene comune”. Buona volontà, impegno e professionalità, caratterizzano anche il settore allevamento dell’agricoltura veneta. Auguriamo agli Allevatori che il sopra atteso contributo compensativo, meritato, venga sollecitamente versato. Pierantonio Braggio







