L’Assemblea dei Soci approva il bilancio 2025



31,4 milioni di euro ai Comuni di Verona e Vicenza

25,3 milioni di bonus sociali erogati a favore di oltre 129 mila clienti

1,6 milioni a supporto di eventi di carattere culturale, sportivo, musicale e ambientale

1 milione di euro in art bonus

Magis conferma il proprio ruolo chiave quale abilitatore della crescita sostenibile del territorio









Verona, 20 maggio 2026 – L’Assemblea dei Soci di Magis ha approvato oggi il bilancio consolidato 2025 e il Rendiconto consolidato di sostenibilità, confermando un anno di forte crescita economica, accelerazione degli investimenti e consolidamento del ruolo del Gruppo come protagonista della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile dei territori.







Nel 2025 Magis ha registrato risultati in forte crescita, superando già alcuni target previsti dal primo anno del Piano Industriale 2025-2030. In particolare, il Gruppo ha archiviato il 2025 con:



EBITDA pari a 204 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2024



Utile netto di 58 milioni di euro, in aumento del 9,4%



Investimenti per 250,7 milioni di euro, in crescita dell’82,4%



Rapporto PFNEBITDA pari a 2,6x, a conferma della solidità finanziaria del Gruppo.







L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo complessivo di 31,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 28,9 milioni del precedente esercizio, così ripartito: 19,2 milioni di euro al Comune di Verona e 12,2 milioni di euro al Comune di Vicenza.







Nel corso del 2025, gli investimenti di Magis hanno raggiunto la cifra record di 250,7 milioni di euro, destinati per il 55% (138 milioni) allo sviluppo di impianti di produzione da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e idrogeno) e a iniziative in ambito ambientale. Il 31% (78 milioni) degli investimenti ha riguardato il potenziamento e l’ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e teleriscaldamento, mentre 35 milioni di euro, pari al 14%, sono stati dedicati allo sviluppo commerciale e ai progetti di digitalizzazione.







Il percorso di crescita di Magis nel 2025 è stato caratterizzato dalla conclusione di 5 operazioni di M&A, che hanno portato all’acquisizione di 24 impianti fotovoltaici, 4 parchi eolici e di due società di vendita.







Il 2025 ha segnato inoltre un passaggio storico nel percorso di transizione energetica del Gruppo. Per la prima volta, infatti, la capacità installata da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti convenzionali, raggiungendo il 54,7% del totale, pari a 229 MW. Il Gruppo ha prodotto 284 GWh di energia elettrica rinnovabile, evitando l’emissione in atmosfera di 56.520 tonnellate di CO₂. L’82% della produzione di energia elettrica del Gruppo, al netto della cogenerazione, è derivato da fonti rinnovabili.







Sul fronte commerciale, Magis Energia ha chiuso l’anno con 937 mila clienti, di cui 597 clienti lato energia, 337 mila clienti gas e 3.000 clienti del teleriscaldamento. Magis Energia opera attraverso una rete di 20 sportelli, garanzia di vicinanza al territorio e ai clienti, destinata a crescere fino a 48 entro il 2030.







Per quanto riguarda la rete di distribuzione elettrica, Magis conta su una struttura di 4.680 km e su 320.000 punti di fornitura. Attraverso la società V-Reti nel 2025 il Gruppo ha completato l’ambizioso piano di sostituzione dei contatori elettrici nei territori di Verona, Vicenza e Grezzana. L’intervento ha riguardato più di 245.000 punti di fornitura, dove sono stati installati contatori elettronici di seconda generazione, garantendo benefici tangibili a cittadini e utenze. Significativo il progetto di realizzazione di due nuove dorsali di media tensione nel centro di Verona, che hanno garantito l’affidabilità della fornitura elettrica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.







Altro progetto di rilievo è stato l’avvio del cantiere di Marghera per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde destinato ad alimentare 94 autobus del trasporto pubblico veneziano.







Sul fronte della mobilità elettrica, Magis Smart ha installato nuove colonnine per un totale di 275 punti di ricarica distribuiti sul territorio. Importante anche l’azione di riqualificazione sul fronte dell’illuminazione pubblica, con 82.000 punti luce gestiti, per il 96,4% efficientati a LED.







Nel settore del calore, Magis ha prodotto 309 GWht di energia termica, servendo circa 141 mila abitanti, attraverso una rete di 210,4 km. Si segnala inoltre che Magis Calore ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni di euro dalla Regione Veneto per lo sviluppo e il potenziamento della rete di teleriscaldamento delle città di Verona e Vicenza.











Nel comparto Ambiente, il Gruppo ha raccolto 579.600 tonnellate di rifiuti, trattato 245.000 tonnellate di rifiuti e servito oltre 1,1 milioni di abitanti tra Italia e Tirana (Albania).







La vicinanza ai territori e la volontà di rispondere in maniera concreta ai bisogni quotidiani dei cittadini che li abitano si riflette poi nel totale di 25,3 milioni di bonus sociali erogati a favore di oltre 129 mila clienti (86.000 lato energia elettrica e 42.000 lato gas).







Costante l’impegno anche sul fronte sponsorizzazioni, con 1,6 milioni di euro a supporto di eventi di carattere culturale, sportivo, musicale e ambientale promossi sia a livello locale sia nazionale e 1 milione di euro in art bonus nelle città di Verona e Vicenza. A ciò si sommano i contributi destinati alle Caritas di Verona e Vicenza per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze.







Significativo, infine, l’impegno per le persone del Gruppo Magis, che conta oltre 2400 persone, il 98% con contratti a tempo indeterminato. Nel corso dell’anno sono state erogate 41.600 ore di formazione, a conferma dell’attenzione costante allo sviluppo delle competenze.







Federico Testa, presidente di Magis: “Il bilancio 2025 conferma ancora una volta il profondo radicamento di Magis nei territori e il valore del nostro modello industriale, che coniuga crescita economica, sostenibilità e attenzione alle comunità locali. L’aumento del dividendo, che quest’anno raggiunge 31,4 milioni di euro, si traduce infatti in maggiori risorse per i Comuni soci e quindi in benefici concreti per i cittadini e per i servizi pubblici. Il 2025 è stato un anno di svolta in cui abbiamo dimostrato di saper crescere con determinazione, mantenendo le promesse fatte al mercato e ai territori”.







Stefano Fracasso, vice presidente di Magis: “L’attenzione per i territori è uno dei principali obiettivi del nostro Gruppo. Il 2025 è stato un anno in cui abbiamo raggiunto importanti risultati economici, parte dei quali oggi consegniamo ai due Comuni soci e, quindi, alle nostre comunità, senza dimenticare gli oltre 129 mila clienti che abbiamo aiutato con i bonus sociali e gli 1,6 milioni di euro che abbiamo investito direttamente a supporto di eventi e manifestazioni culturali, sportive e ambientali ”.











Damiano Tommasi, sindaco di Verona: “Ci tengo a ringraziare l’azienda per il clima con il quale si sta lavorando e con il quale si sta interagendo con le nostre amministrazioni. Nell’anno in cui è stato cambiato il nome dell’azienda in Magis si è rafforzata significativamente l’attività congiunta tra le due città favorendo la nascita di un’identità unica dell’azienda, tema al quale tenevo particolarmente. Desidero infine ringraziare Magis per il grande supporto offerto nella realizzazione dei lavori in vista delle cerimonie Olimpiche e Paralimpiche che hanno rappresentato una tappa storica per la nostra città”.







Alessandro Marchetti, consigliere del comune di Vicenza con delega alle funzioni di studio e di analisi in materia di società partecipate: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio che evidenzia numeri e investimenti in crescita con forte attenzione allo sviluppo di impianti rinnovabili così come alla qualità del servizio erogato alla clientela. Il bilancio appena approvato ci dà grande fiducia per un’ulteriore crescita futura dell’azienda. In particolare, lo sviluppo delle energie rinnovabili ci aiuterà sia nella transizione sia nel perseguire l’indipendenza energetica. La vicinanza di Magis al territorio è un valore imprescindibile per la qualità del servizio offerto alla clientela, per le sponsorizzazioni e per i continui investimenti sul territorio nei diversi business in cui è attiva l’azienda. Desidero infine ringraziare tutti le persone dell’azienda, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale”.







