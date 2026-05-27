32°. Film Festival della Lessinia - ECO-POST-IT, Digital Storytelling per un mondo sostenibile, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni



“Una sessantina di studenti di 12 scuole superiori di Verona e provincia impegnati, per due settimane, intensive nel produrre contributi multimediali – video, podcast e contenuti social – su tematiche ambientali della città di Verona. Raccontare la sostenibilità coinvolgendo attivamente le nuove generazioni, è il focus del progetto “ECO-POST-IT. Digital Storytelling per un mondo sostenibile” che si inserisce all’interno di un progetto finanziato da Fondazione Cariverona. Capofila è l’Associazione Film Festival della Lessinia Aps partner operativi sono Fondazione EduLife, Gruppo Editoriale Athesis e Consiglio di Bacino Verona Nord.

L’iniziativa è stata presentata oggi, 26 maggio, presso lo spazio 311 Verona. Erano presenti: Nadia Massella e Alessandro Anderloni, rispettivamente presidente e direttore artistico del Film Festival della Lessinia (FFDL) Antonello Vedovato, presidente della Fondazione EduLife, con la project manager Giovanna Bozzini Andrea Pietro Faltracco, amministratore delegato del Gruppo Editoriale Athesis Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova e membro del Consiglio di Bacino Verona Nord. «Abbiamo travolto i giovani con riflessioni e allarmi su questioni ambientali, li abbiamo incitati a compiere azioni concrete per la salvaguardia del Pianeta, invitati a cambiare il loro stile di vita, ma noi? Quanto siamo credibili noi adulti quando parliamo di ecologia? Il progetto ECO-POST-IT intende ribaltare i ruoli: saranno i giovani, dal loro punto di vista e con gli strumenti audiovisivi che sono loro familiari, a consegnarci messaggi ecologici sulla città in cui viviamo e in cui lavoriamo ogni giorno, messaggi che saranno amplificati da strumenti a cui i giovani non sono affezionati, la televisione, la radio, i giornali», ha spiegato il direttore artistico del Film Festival della Lessinia, Alessandro Anderloni. L’Associazione – che promuove da 32 anni la rassegna cinematografica internazionale dedicata a vita, storia e tradizioni in montagna – ha un’esperienza consolidata nella sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Dal grande schermo, con i film presentati nella sezione FFDLgreen, all’attenzione all’ambiente che si declina nell’organizzazione stessa della manifestazione con eventi, laboratori e l’adesione al programma “Stop Climate Change” per il contrasto dei cambiamenti climatici, promosso da MyPlanet 2050 con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Altro legame è quello con la Casa circondariale di Verona, all’interno della quale verranno realizzati parte dei contenuti. «Questo progetto è straordinariamente interessante perché ci porta ad andare a lezione dai giovani per capire come vedono le tematiche ambientali. Questa iniziativa potrà dare delle risposte, anche per rendere gli adulti un po’ più significativi e per mettersi in relazione con i giovani, accogliendo non soltanto le paure ma i sogni», ha evidenziato Antonello Vedovato, presidente della Fondazione EduLife. «L’articolo 9 della Costituzione promuove l’ambiente, lo sviluppo della scienza e la cultura della tecnologia: tutte tematiche sviluppate nel progetto. L’ambiente è la nostra casa ed è importante riuscire a conservarlo, preservarlo e fare in modo di non distruggerlo. Siamo fiduciosi negli sguardi nuovi e creativi delle giovani generazioni», ha evidenziato la presidente del Film Festival della Lessinia Nadia Massella. «Come Gruppo Editoriale siamo particolarmente contenti di aiutare a supportare questo progetto non solo per i contenuti importanti legati alla tecnologia e a un modo nuovo di vivere la città, ma perché a veicolarli sono i ragazzi che hanno uno sguardo e un punto di vista originali, in una fase complicata in cui il tema della creatività sta diventando dirimente», ha aggiunto l’ad di Athesis Andrea Pietro Faltracco. Il messaggio del progetto, ha concluso il sindaco di Bosco Chiesanuova e membro del Consiglio di Bacino Verona Nord Claudio Melotti, «coglie la doppia attualità: quella di un mondo giovanile che si fa carico del proprio destino, guardando e studiando i temi ambientali della città di Verona ma con una progressione al Film Festival della Lessinia e alla montagna veronese». Finalità del progetto è rovesciare il paradigma secondo il quale sono gli adulti ad educare i ragazzi, i quali dotati di smartphone, macchine fotografiche e telefoni diventano i veri protagonisti di una comunicazione intergenerazionale e ambasciatori consapevoli del cambiamento ambientale. La modalità è quella dell’esperienza. Dall’8 al 20 giugno, gli studenti avranno come base creativa e tecnologicamente attrezzata gli spazi di 311 Verona in Lungadige Galtarossa, sede di EduLife, dove saranno suddivisi in gruppi di lavoro per la produzione dei contenuti multimediali. Prima però parteciperanno a incontri con professionisti multimediali ed esperti ambientali da cui trarranno idee, conoscenze e spunti per creare autonomamente dei format audiovisivi su tematiche ecologiche legate principalmente al loro ambiente Queste le scuole coinvolte nel Veronese: Carlo Montanari, Copernico Pasoli, Educandato Statale agli Angeli, Enaip, Istituto Alle Stimate, Its Cangrande della Scala, Istituto Salesiano Don Bosco, Liceo Artistico Statale Nani Boccioni, Liceo Angelo Messedaglia, Galileo Galilei, Carlo Anti e Liceo Medi di Villafranca. I contenuti saranno scritti, filmati e montati dai partecipanti al progetto e in seguito divulgati nei mesi di luglio e di agosto attraverso i canali del Gruppo Athesis: L’Arena, Telearena e Radio Verona con i rispettivi canali social. Gli Eco-Post-It prodotti, sorta di “pillole” audiovisive, troveranno spazio nel TG giornaliero dell’emittente televisiva Telearena andranno in onda nella fascia giornaliera su Radio Verona e saranno raccontate sulle pagine del quotidiano L’Arena assieme a una narrazione che proseguirà sui social. Non solo: gli Eco-post-it troveranno diffusione con proiezioni e sessioni di ascolto nel prossimo anno scolastico nelle scuole dei 58 comuni di pertinenza del Consiglio di Bacino Verona Nord e l’iniziativa sarà presentata anche nella serata speciale di anteprima della rassegna cinematografica internazionale Film Festival della Lessinia in programma giovedì 20 agosto (alle 21) in Piazza della Chiesa, a Bosco Chiesanuova”. Nella foto, da sinistra: Andrea Pietro Faltracco, Antonello Vedovato, Nadia Massella, Alessandro Anderloni e Giovanna Bozzini”. Il progetto, sopra descritto, è grande ideazione, che merita lode ed attenzione, perché porta, in sé, il nuovo concetto, che, dati i tempi attuali, con il loro progresso, soprattutto tecnologico, ci invita ad ascoltare i giovani e da essi apprendere quanto gli stessi pensano e propongono, in fatto di ecologia e di rispetto dell’ambiente. Un metodo, questo, che

fa provare ai giovani, come anche loro idee ed iniziative possano essere validissime ed utili e per nulla inferiori, di contenuto, a quelle proposte da adulti, contribuendo, in tal modo, a riconoscere che anche il mondo giovanile è in grado di pensare e di realizzare molto positivamente, per sé stesso e per la società. Non solo: anche questo è un ottimo operare, nel grande campo della formazione e una grande spinta a dare il massimo di sé stessi, per l’oggi e per il domani. Nella foto, da sinistra: Andrea Pietro Faltracco, Antonello Vedovato, Nadia Massella, Alessandro Anderloni e Giovanna Bozzini.



Pierantonio Braggio







