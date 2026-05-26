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Mercoled 27 Maggio 2026
GRADO: GIT RINNOVA LA SPIAGGIA Investiti 600 mila euro per nuovi ombrelloni e lettini

Grado, 26 giugno 2026 - Sono 1.200 i nuovi ombrelloni e 2.000 i nuovi lettini che arredano l’arenile della spiaggia GIT grazie a un investimento di 600 mila euro. Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione avviato negli ultimi anni e che, dopo gli investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025, consente oggi alla spiaggia di presentarsi completamente rinnovata.
 
L’obiettivo è offrire a turisti e ospiti una spiaggia sempre più moderna, funzionale e accogliente, con attrezzature all’avanguardia pensate per garantire comfort, praticità ed estetica in uno dei luoghi simbolo dell’estate del Friuli Venezia Giulia.
 
Un restyling che coinvolge anche le divise di tutto il personale GIT da quest’anno firmate “Io sono Friuli Venezia Giulia”.
Una nuova identità visiva che accompagnerà l’intera organizzazione della spiaggia, dai bagnini di terra e di salvataggio ai capi spiaggia, dal personale addetto ai controlli degli ingressi a baristi e camerieri, fino agli addetti alle pulizie e allo staff tecnico.
 
Da questa stagione sarà inoltre disponibile anche il merchandising ufficiale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, in vendita nel negozio GIT all’ingresso principale della spiaggia. Uno spazio dedicato dove turisti e visitatori potranno trovare abbigliamento, gadget e la linea beachwear pensata per il mare e il tempo libero. Un’iniziativa che punta a rafforzare ulteriormente il legame tra la spiaggia di Grado e il brand turistico regionale, offrendo agli ospiti un’esperienza sempre più riconoscibile e coordinata.
 
Tra le novità dell’estate, infine, il servizio BRICK per il noleggio di power bank, disponibile nei principali punti della spiaggia GIT: ingresso principale, ingresso terme, parco acquatico, bar numero 1 e bar Antiche Terme.
I visitatori potranno noleggiare facilmente una batteria portatile, utilizzarla liberamente durante la giornata e restituirla in qualsiasi stazione della rete, rendendo ancora più semplice e comoda l’esperienza in spiaggia.
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