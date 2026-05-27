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|Gioved 28 Maggio 2026
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|Gioved 28 Maggio 2026
|Magis, Verona-Vicenza. L’impianto fotovoltaico di Trissino, Vicenza.
“È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo Magis a Trissino, in provincia di Vicenza. L’impianto, interamente progettato e realizzato dall’area Ingegneria di Magis e costruito con le più efficienti tecnologie, per la produzione di energia da fonte solare, rappresenta un perfetto modello di integrazione, tra sviluppo industriale e sostenibilità ambientale. L’impianto di Trissino è il più grande parco fotovoltaico del Gruppo Magis in Veneto e il secondo del Gruppo in Italia. Realizzato in un’area precedentemente destinata ad attività estrattive (ex cava e discarica), l’impianto ha una potenza di picco di 8,8 MWp e produrrà 12 GWh di energia elettrica all’anno, equivalenti al fabbisogno energetico annuo di oltre 4.000 famiglie, evitando al contempo l’emissione in atmosfera di circa 5.000 tonnellate di CO2 all’anno, che diversamente verrebbero emesse da un'equivalente produzione da fonti fossili. L’entrata in esercizio dell’impianto, di cui sopra, che permette al Gruppo di raggiungere oltre 82 MW di potenza installata da fonte solare, si inserisce nel percorso di sviluppo tracciato dal Piano industriale al 2030 che, sul fronte degli impianti, prevede 508 milioni di euro destinati alla realizzazione di impianti di generazione 100% rinnovabile”. Una notizia importante, per Verona e per Vicenza ed essenziale, in fatto di economia, in tempi, quelli attuali, in cui l’energia, ha costi enormi. Lodevolissimo il progetto di raggiungere, da parte di Magis, il 100% di energia nativa.
Pierantonio Braggio
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