MARE NORDEST 2026: DOMANI A TRIESTE LA CERIMONIA INAUGURALE DELLA 15ª EDIZIONE



Al via la manifestazione internazionale dedicata al mare, alla subacquea e alla cultura marittima: in programma il Premio Tridente d’Oro e gli Academy Award, il 1° Raduno Internazionale di Idrovolanti e le attività di volo su Piazza Unità d’Italia



Trieste, 28 maggio 2026 – È in programma per domani, venerdì 29 maggio, la cerimonia inaugurale della 15ª edizione di Mare Nordest, appuntamento internazionale dedicato al mare, alla subacquea e alla cultura del mare. La cerimonia è in programma dalle ore 10.00 nella sede del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla presenza di autorità, ospiti e rappresentanti del settore. Un’edizione quella di quest’anno che si presenta con un calendario ricco di appuntamenti tra conferenze, laboratori, incontri divulgativi ed eventi dedicati al mondo del mare e dell’innovazione.



Tra i momenti più attesi figurano la 5ª Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e il conferimento del prestigioso Premio Tridente d’Oro e degli Academy Award, riconoscimenti considerati il “Nobel” della subacquea e assegnati, nel corso degli anni, a figure leggendarie quali Jacques-Yves Cousteau, Walt Disney, Folco Quilici, Jacques Piccard ed Enzo Maiorca, oltre a scienziati, ricercatori e pionieri provenienti da tutto il mondo.



Accanto agli appuntamenti dedicati al mondo underwater, prenderà vita anche il 1° Raduno Internazionale di Trieste di Idrovolanti, organizzato in collaborazione con I.S.I.S. Nautico di Trieste Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani. L’iniziativa punta a valorizzare la storia del volo anfibio attraverso dimostrazioni, incontri con piloti e rievocazioni storiche, tra cui quella dedicata al primo collegamento aereo di linea Trieste-Torino, in collaborazione con l’Areo Club di Como.

Tra gli eventi più spettacolari della manifestazione figurano le attività di volo nello specchio acqueo antistante Piazza Unità d’Italia, in programma venerdì 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, e replicate anche sabato 30 maggio con gli stessi orari. Protagonista sarà Orazio Frigino insieme all’Aviazione Marittima Italiana, nell’ambito dell’ultima tappa della prima tratta del Giro d’Italia in Idrovolante.



Nel pomeriggio spazio alla cerimonia di conferimento dei Tridenti d’Oro e degli Academy Award dell’A.I.S.T.S. – Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee – tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al mare e alla subacquea. I Tridenti d’Oro vengono assegnati a personalità distintesi per il contributo alla ricerca, all’esplorazione, alla divulgazione e all’innovazione nel settore underwater, mentre gli Academy Award premiano enti, aziende e organizzazioni che hanno contribuito allo sviluppo della cultura e delle tecnologie subacquee.

La cerimonia è in programma domani dalle 16:00 alle 19:00 nella tensostruttura del Villaggio Mare Nordest in Piazza Unità d’Italia.

Luciana Civico, due volte detentrice del record mondiale femminile di immersione con autorespiratore ad aria e figura storica della subacquea italiana, che ha collaborato con il comandante Raimondo Bucher dedicando la propria vita alla tutela degli ecosistemi marini riceverà il Tridente d’Oro 2026. Al Barcelona Underwater Camera Museum, una delle più importanti collezioni private al mondo dedicate alla fotografia subacquea, fondata nel 2007 da Andrés Clarós e riconosciuta a livello internazionale per il valore storico e tecnologico del proprio patrimonio verrà conferitol’Academy Award 2026.

Sarà quindi consegnato il Tridente d’Oro 2026 al professor Donato Giovannelli, docente di Microbiologia all’Università Federico II di Napoli e tra i principali studiosi degli ecosistemi estremi e profondi, impegnato nella ricerca sulla biodiversità microbica e sull’evoluzione della vita negli ambienti più ostili del pianeta. Chiuderà il programma il conferimento dell’Academy Award 2026 a Marevivo, storica fondazione ambientalista attiva dal 1985 nella tutela del mare, delle coste e della biodiversità marina, attraverso iniziative dedicate al contrasto dell’inquinamento da plastica, della pesca illegale e dei cambiamenti climatici.



Accanto al programma di conferenze e laboratori che animeranno le tensostrutture in piazza Unità d’Italia, spazio anche per l’arte a servizio della sensibilizzazione a favore del mare e dell’ecosistema marino. Oltre all’esposizione delle fotografie scattate durante la 2ª Gara Internazionale di Fotografia subacquea di Trieste “Sguardi dal mare” tenutasi lo scorso aprile, il pubblico potrà accedere anche all’esposizione di “Meduse aliene” dell’artista Elisabetta Milan, simbolicamente rappresentate tramite l’ingombro di plastica prodotto da una famiglia di 4, 3, 2, ed 1 persona in un mese.



Spazio anche all’arte come strumento di sensibilizzazione sul tema del mare e della tutela dell’ecosistema marino. Oltre all’esposizione delle fotografie della 2ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste “Sguardi dal mare”, dello scorso aprile, il pubblico potrà ammirare “Meduse aliene” dell’artista Elisabetta Milan: un’installazione che rappresenta simbolicamente, attraverso accumuli di plastica, la quantità di rifiuti prodotti in un mese da nuclei familiari composti da quattro, tre, due e una persona.







