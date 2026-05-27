Palio del Chiaretto 2026, Bardolino e Lazise brindano insieme al rosato simbolo del Garda



Tre giorni affacciati sul lago, tra calici rosati, musica dal vivo, spettacoli e sapori del territorio. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno torna il Palio del Chiaretto, la storica manifestazione dedicata al Chiaretto che per il secondo anno consecutivo unisce Bardolino e Lazise in un grande evento diffuso, capace di raccontare identità, tradizione e vocazione turistica della sponda veronese del Lago di Garda. Organizzato dalla Fondazione Bardolino Top insieme ai Comuni di Bardolino e Lazise, con il patrocinio della Regione Veneto e del Consorzio Tutela Vini Bardolino, in collaborazione con la Strada del Vino Bardolino, il Palio si conferma uno degli appuntamenti più attesi.



La 21esima edizione sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 18 sul Lungolago Lenotti di Bardolino. Un momento simbolico che aprirà ufficialmente un fine settimana animato da degustazioni, concerti, spettacoli itineranti, mercatini, esperienze outdoor e appuntamenti enogastronomici pensati per residenti e visitatori. «Il Palio del Chiaretto rappresenta molto più di una manifestazione enogastronomica: è il racconto di un territorio che ha saputo costruire nel tempo una forte identità attorno alle sue eccellenze - afferma il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi -. Questa manifestazione è diventata negli anni un simbolo della nostra comunità e della capacità di valorizzare un’intera area, la nostra cultura e il tessuto economico e turistico. Il Chiaretto è uno dei nostri ambasciatori più autentici: racconta storia, tradizione, convivialità e uno stile di vita che il pubblico continua ad apprezzare sempre di più, anche a livello internazionale».



«Fare rete tra amministrazioni è oggi fondamentale per promuovere in modo efficace il territorio gardesano - sottolinea il sindaco di Lazise Damiano Bergamini -. Il Palio del Chiaretto dimostra come la sinergia possa generare eventi di grande richiamo turistico e culturale, capaci di valorizzare non solo il vino, ma anche il paesaggio, le tradizioni e l’identità delle nostre comunità. Lazise crede fortemente in questo percorso condiviso, che permette di offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e di qualità».



«Abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e coinvolgente, con un’offerta che unisce vino, spettacolo, intrattenimento e tradizione», spiega Mirco Fraccarolli, assessore alle Manifestazioni del Comune di Bardolino e alla Fondazione Bardolino Top. «Il Palio del Chiaretto rappresenta un appuntamento identitario per il nostro territorio e un’occasione importante per promuovere il lago di Garda attraverso eventi di qualità pensati per un pubblico sempre più ampio». Per Enrico Montresor, presidente della Fondazione Bardolino Top, il valore dell’iniziativa va oltre i confini comunali: «La Fondazione Bardolino Top nasce proprio con l’obiettivo di creare connessioni e mettere in rete il territorio. Il Palio del Chiaretto è l’esempio concreto di una progettualità condivisa che coinvolge l’intera denominazione Bardolino e i 16 Comuni gardesani. Oggi più che mai è necessario fare squadra per promuovere un’identità territoriale forte, riconoscibile e capace di guardare lontano». «Anche Lazise sarà protagonista di questa edizione con un calendario di appuntamenti pensato per valorizzare il nostro lungolago e offrire momenti di intrattenimento e convivialità a residenti e turisti - aggiunge Donatella Giubelli, assessore alle Manifestazioni del Comune di Lazise -. L’obiettivo è contribuire a rendere il Palio del Chiaretto un’esperienza sempre più completa e attrattiva».



Fabio Dei Micheli, presidente del Consorzio Vini Bardolino, evidenzia il significato speciale dell’edizione 2026: «La collaborazione concreta tra la denominazione e le amministrazioni locali ha saputo rendere questa manifestazione sempre più rappresentativa dell’identità del territorio. In un anno particolarmente significativo, in cui il Consorzio celebra i suoi cento anni di attività, iniziative come questa raccontano la capacità di una denominazione storica di guardare al futuro. Le quattro degustazioni organizzate nelle due località, in abbinamento alle pizze di Renato Bosco, nascono con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il Chiaretto di Bardolino attraverso un’esperienza di alta qualità. Eventi come questo dimostrano quanto la sinergia tra produttori, istituzioni e protagonisti dell’enogastronomia possa contribuire a rafforzare il posizionamento e la riconoscibilità della nostra denominazione».



«Il Palio del Chiaretto è una vetrina straordinaria per raccontare il territorio attraverso il vino e le sue esperienze», aggiunge Giorgia Marchesini, presidente della Strada del Vino Bardolino. «Manifestazioni come questa permettono ai visitatori di vivere il Garda in modo autentico, entrando in contatto con le cantine, i produttori, i sapori locali e l’ospitalità che caratterizza questa area».



IL PROGRAMMA - A Bardolino la manifestazione prenderà il via venerdì mattina con la camminata guidata “Tra storia e natura”, alla scoperta dell’entroterra gardesano, seguita dall’apertura delle degustazioni sul Lungolago Riva Cornicello. Alle 18 il momento inaugurale sul Lungolago Lenotti, quindi la musica itinerante della Storyville Jazz Street Band e il concerto serale “Per le strade di New Orleans” al Parco Carrara Bottagisio. Sabato spazio ancora alle degustazioni, alle esperienze outdoor e agli appuntamenti “Chiaretto Love Pizza with Renato Bosco”, oltre all’esibizione delle storiche Bisse del Garda, all’aperitivo musicale sul lungolago e ai concerti serali della Filarmonica Bardolino e dei Vintage People. Domenica il programma proseguirà con il Dragon Boat delle Pink Darsena del Garda, la tradizionale sfilata delle confraternite del Bardolino, l’investitura degli Ambasciatori del Vino Chiaretto Bardolino e la premiazione del concorso enologico. In chiusura, musica live al porto, il concerto della Fusco Gang e alle 22 lo spettacolo piromusicale sull’acqua “Lowsound”. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi mercatini, spazi dedicati all’artigianato, infopoint e degustazioni dei vini premiati.



Anche Lazise sarà protagonista con tre giornate dedicate alle degustazioni sul Lungolago Marconi e a un ricco calendario musicale. Venerdì sera spazio alle sonorità swing, bossanova e jazz-blues di Wes&Billie, mentre sabato il palco ospiterà Paolo Sax con uno spettacolo tra sax e percussioni. Domenica la Dogana Veneta accoglierà i due appuntamenti “Chiaretto Love Pizza with Renato Bosco”, alle 11 e alle 18, mentre la serata si concluderà sul lungolago con il live degli Effetti Acustici.



Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.paliodelchiaretto.it.



I PREMIATI - Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche i dettagli del 16esimo Concorso Enologico “Palio del Chiaretto” Vino Chiaretto di Bardolino DOC, che ha visto la partecipazione di 29 aziende per un totale di 44 campioni: 8 Chiaretto di Bardolino DOC, 25 Chiaretto di Bardolino Classico DOC e 11 Chiaretto di Bardolino Spumante DOC. Gli assaggi si sono svolti sabato 23 maggio, mentre le premiazioni dei migliori vini si terranno domenica 7 giugno, alle ore 18, al Parco Carrara Bottagisio di Bardolino.

Oggi si è svolta la proclamazione dei vincitori. Nell’ambito dell’“Attestato di Qualità” per la categoria Chiaretto Doc sono state premiate le cantine Ca’ Vegar – Cantina Sociale Castelnuovo, Villa Menci, Tinazzi, Le Muraie e Cantine di Verona. Per il Chiaretto Classico Doc hanno ottenuto il riconoscimento Casetto, Valetti, F.lli Zeni, Raval, Girardelli Susanna, Monte Oliveto, Bella Italia Wines, San Zeno, Ca’ Bottura, La Rocca, Tre Colline, Guerrieri Rizzardi, Righetti Enzo, Cantine di Verona, Manal, Gruppo Italiano Vini e Corradini Renato. Nella categoria Chiaretto Spumante Doc sono state invece premiate Guerrieri Rizzardi, Costadoro, Raval, La Rocca e Villa Medici.



Per il “Diploma di Medaglia d’Oro” nella categoria Chiaretto Doc sono state insignite Tenuta La Presa, Piona e Morando Lorenzo. Per il Chiaretto Classico Doc il riconoscimento è andato a Cantine Lenotti, Le Vai e Cantina F.lli Zeni Vigne Alte. Nella categoria Chiaretto Spumante Doc sono state premiate Girardelli Rosanna, Ca’ Bottura e Le Vai.







