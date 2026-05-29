Veronamercato si rinnova in modo sostenibile: pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025



Veronamercato conferma il proprio percorso di crescita responsabile con la pubblicazione, per il secondo anno consecutivo, del Bilancio di Sostenibilità, nel rispetto del proprio ruolo di infrastruttura strategica a servizio del territorio e del sistema agroalimentare.



Il documento illustra in modo organico le politiche, le azioni e i risultati conseguiti dall’azienda nei tre ambiti ambientale, sociale e di governance, confermando la sostenibilità come asse strategico trasversale al modello di business.



Le principali aree di intervento sono costituite dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla lotta agli sprechi attraverso il progetto REBUS in collaborazione con ACLI Verona e gli operatori del Mercato, dall’educazione alimentare rivolta agli alunni delle scuole elementari di Verona città e provincia, dal messaggio “sana alimentazione e sport: sinergia vincente” con la sponsorizzazione di eventi sportivi mediante fornitura di frutta ovvero ospitando eventi all’interno della galleria commerciale dell’edificio ortofrutta e dal coinvolgimento di ITS Academy Agroalimentare con l’assegnazione di aule didattiche e laboratorio di analisi, al fine di formare tecnici di controllo qualità della filiera e creare, così, una interazione tra scuola e imprese.



In quest’ottica vanno letti i principali dati che emergono dal bilancio di sostenibilità 2025:

Nel 2025, ogni euro investito ha generato oltre 6,11 euro di benefici sociali, con un valore sociale complessivo (SVA) superiore a 200 mila euro.

Si è conclusa una fase strategica di interventi finanziati dal PNRR, orientati a efficientamento e transizione energetica, con obiettivo di autonomia energetica entro il 2027 grazie ad una produzione annua di 3.000.000 kWh di energia.

Rilevanti i risultati di economia circolare, con 514 tonnellate di prodotti recuperati e donati in beneficenza alle onlus accreditate, per la conseguente distribuzione a favore di persone bisognose.

Il tasso di riciclo dei rifiuti mercatali è pari al 74,7%.

Sono stati 448 gli alunni che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno partecipato alle visite a Veronamercato.



La sostenibilità è, quindi, parte integrante delle scelte strategiche ed operative della Società Veronamercato ed il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento di supporto al miglioramento continuo e alla programmazione delle azioni future.







