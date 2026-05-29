MARE NORDEST 2026 PRENDE IL LARGO



Trieste celebra il mare tra idrovolanti, cultura subacquea e grandi protagonisti internazionali





Trieste, 29 maggio 2026 - Si è tenuta questa mattina nella sede del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la cerimonia inaugurale della 15ª edizione di Mare Nordest, l’appuntamento internazionale dedicato al mare, alla subacquea e alla cultura marittima. Una giornata ricca di eventi e appuntamenti che ha animato il cuore di Trieste.





In mattinata gli sguardi si sono rivolti al cielo e al mare della città per l’arrivo degli idrovolanti protagonisti del 1° Raduno Internazionale di Trieste di Idrovolanti, organizzato in collaborazione con l’I.S.I.S. Nautico di Trieste “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani”. L’iniziativa punta a valorizzare la storia del volo anfibio attraverso dimostrazioni, incontri con piloti e rievocazioni storiche, tra cui quella dedicata al primo collegamento aereo di linea Trieste-Torino. Tra gli eventi più spettacolari della manifestazione figurano le attività di volo nello specchio acqueo antistante Piazza Unità d’Italia (in programma oggi venerdì 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, e replicate anche sabato 30 maggio con gli stessi orari). Protagonista sarà Orazio Frigino insieme a Aviazione Marittima Italiana, nell’ambito dell’ultima tappa della prima tratta del Giro d’Italia in Idrovolante. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede tredici tappe suddivise in due tratte: da Sesto Calende a Trieste nel mese di maggio e dal Lago Trasimeno a Gallipoli nel mese di settembre. Almeno dodici idrovolanti anfibi ultraleggeri e velivoli di aviazione generale provenienti da Italia, Svizzera, Austria e area mediterranea attraverseranno fiumi, laghi e mari italiani per promuovere l’idrovolante come strumento di turismo sostenibile e intermodale, oltre che per il monitoraggio ambientale delle coste e dei parchi marini. L’arrivo a Trieste segnerà la conclusione della prima tratta del tour e si inserirà nel programma della manifestazione che quest’anno porta il titolo “mareinvolo”, all’interno delle celebrazioni per il centenario del primo volo commerciale Trieste-Torino del 1° aprile 1926.





Nel pomeriggio - sempre di oggi - spazio alla cerimonia di conferimento dei Tridenti d’Oro e degli Academy Award dell’A.I.S.T.S. – Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee – tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al mare e alla subacquea. I Tridenti d’Oro vengono assegnati a personalità distintesi per il contributo alla ricerca, all’esplorazione, alla divulgazione e all’innovazione nel settore underwater, mentre gli Academy Award premiano enti, aziende e organizzazioni che hanno contribuito allo sviluppo della cultura e delle tecnologie subacquee.



La cerimonia è in programma domani dalle 16:00 alle 19:00 nella tensostruttura del Villaggio Mare Nordest in Piazza Unità d’Italia.



Luciana Civico, due volte detentrice del record mondiale femminile di immersione con autorespiratore ad aria e figura storica della subacquea italiana, che ha collaborato con il comandante Raimondo Bucher dedicando la propria vita alla tutela degli ecosistemi marini riceverà il Tridente d’Oro 2026. Al Barcelona Underwater Camera Museum, una delle più importanti collezioni private al mondo dedicate alla fotografia subacquea, fondata nel 2007 da Andrés Clarós e riconosciuta a livello internazionale per il valore storico e tecnologico del proprio patrimonio verrà conferitol’Academy Award 2026.



Sarà quindi consegnato il Tridente d’Oro 2026 al professor Donato Giovannelli, docente di Microbiologia all’Università Federico II di Napoli e tra i principali studiosi degli ecosistemi estremi e profondi, impegnato nella ricerca sulla biodiversità microbica e sull’evoluzione della vita negli ambienti più ostili del pianeta. Chiuderà il programma il conferimento dell’Academy Award 2026 a Marevivo, storica fondazione ambientalista attiva dal 1985 nella tutela del mare, delle coste e della biodiversità marina, attraverso iniziative dedicate al contrasto dell’inquinamento da plastica, della pesca illegale e dei cambiamenti climatici.





Domani invece, sabato 30 maggio, il calendario di eventi si concentrerà in particolare al mondo della subacquea e dell’idroaviazione, con incontri e approfondimenti durante tutta la giornata (programma consultabile qui www.marenordest.it).



Alle 9.30 in Piazza Unità d’Italia, l’esibizione della Fanfara Bersaglieri “Cav Gr Cr Ambrogio Locatelli” di Abbiategrasso (Milano), protagonista di un momento dal forte valore simbolico e istituzionale con l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano e la cerimonia dell’alzabandiera. Un appuntamento che inaugurerà ufficialmente il programma della giornata di Mare Nordest, creando una suggestiva cornice tra musica, tradizione e spirito di appartenenza.



Alle ore 11.15 la tensostruttura Mare Nordest di Piazza Unità d’Italia ospiterà la conferenza “L’HMHS Britannic: il leviatano degli abissi” con Andrea Murdock Alpini, istruttore ed esploratore subacqueo tecnico di fama internazionale. Attraverso immagini, testimonianze e approfondimenti storici, Alpini guiderà il pubblico alla scoperta dell’HMHS Britannic, nave gemella del Titanic affondata nel Mar Egeo durante la Prima guerra mondiale e oggi considerata uno dei relitti più affascinanti al mondo, raccontando le immersioni e le attività di ricerca che ne hanno ricostruito la storia.







