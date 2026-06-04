V A R I E Tre nuove monete della Repubblica di San Marino, in argento e in fondo specchio. Tutta “storia”, le stesse celebrano Giuseppe Verdi, la Guardia del Consiglio Grande e Generale e la Compagnia Uniformata delle Milizie locali



“San Marino, 5 giugno 2026 – Prosegue per il terzo anno consecutivo, il percorso numismatico di Poste di San Marino dedicato alla serie “Grandi Compositori”, un progetto che ha saputo conquistare l’interesse del pubblico, celebrando figure che hanno segnato la storia della musica e della cultura

mondiale. L’emissione del 2026 rende omaggio al 125° anniversario della scomparsa di Giuseppe Verdi (1813-1901), tra i più grandi compositori di tutti i tempi, le cui opere continuano ancora oggi a emozionare il pubblico nei teatri di tutto il mondo. A lui è dedicata una moneta da 5 euro in argento versione Proof che celebra “Aida”, opera tra le più amate e monumentali della storia della lirica. Emessa in tiratura limitata di soli 2.500 esemplari, e firmata dall’artista Daniela Longo, la moneta raffigura l’intensa figura di “Aida”, principessa etiope divenuta schiava in Egitto, simbolo di forza e amore. Sullo sfondo, si stagliano le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino mentre in basso, un pentagramma accompagna lo sguardo verso le atmosfere solenni e appassionate dell’opera e delicati fiori di papiro sembrano nascere dalla musica verdiana. Accanto all’omaggio musicale, anche le emissioni dedicate ai Corpi Militari e di Polizia sammarinesi, istituzioni profondamente radicate nella storia della Repubblica. Due monete in argento da 10 euro in versione Proof, realizzate in soli 2.500 esemplari ciascuna e firmate da Antonella Napolione, sono dedicate rispettivamente alla Guardia del Consiglio Grande e Generale e alla Compagnia Uniformata delle Milizie. La Guardia del Consiglio Grande e Generale, anticamente conosciuta come Guardia Nobile, è il corpo speciale posto a tutela dei Capitani Reggenti e del Consiglio Grande e Generale. Fondato nel 1740, ancora oggi accompagna le principali cerimonie ufficiali della Repubblica, custodendo con autorevolezza e tradizione la solennità delle istituzioni sammarinesi. La Compagnia Uniformata delle Milizie, documentata sin dal 1543, rappresenta invece una delle istituzioni più antiche del Paese. Composta esclusivamente da volontari, testimonia il profondo legame tra cittadini e Stato, partecipando alle cerimonie pubbliche e collaborando, nei momenti più solenni, alle attività di sicurezza e ordine pubblico, insieme agli altri corpi militari. Con questa emissione si conclude il percorso dedicato ai Corpi Militari e di Polizia sammarinesi. I collezionisti potranno custodire l’intera serie attraverso un esclusivo cofanetto celebrativo che raccoglie tutte e cinque le monete in argento emesse nel triennio, impreziosite dall’applicazione di colore alle uniformi, dettaglio distintivo, che rende la collezione unica e capace di trasmettere, attraverso la moneta, la storia e la tradizione della Repubblica di San Marino. Le tre nuove emissioni saranno disponibili per l’acquisto a partire da giovedì 11 giugno 2026, sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n.5, a San Marino Città”. Tre pezzi, che parlano, ci presentano grande storia. Storia della lirica, per tutto il grande mondo della “vera” musica, e storia della sicurezza, in San Marino. C’è sempre, da conoscere e da studiare… Le tre monete, sopra descritte, ci invitano ad approfondire. Nella foto: la moneta “Verdi”.

Pierantonio Braggio







