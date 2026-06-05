Progetto Fuoco apre le iscrizioni. Veronafiere lancia un percorso strategico che guarda ai mercati internazionali



Iniziato il percorso di avvicinamento a Progetto Fuoco Poland, in programma a Poznań dal 26 al 29 gennaio 2027, e alla prossima edizione di Progetto Fuoco 2028, in fiera a Verona dal 23 al 26 febbraio 2028





Verona, 4 giugno 2026 – Una proposta espositiva raddoppiata e un percorso strategico biennale ideato da Veronafiere per supportare le imprese del settore nell’accesso ai mercati internazionali. È in quest’ottica che si aprono ufficialmente, e in contemporanea, le iscrizioni per Progetto Fuoco Poland, in programma a Poznań dal 26 al 29 gennaio 2027, e per la prossima edizione di Progetto Fuoco 2028, che si terrà in fiera a Verona dal 23 al 26 febbraio 2028.



Con l'apertura simultanea delle iscrizioni, Veronafiere offre così alle aziende una pianificazione strategica a lungo termine. L'nanza biennale tra il consolidato appuntamento di Verona e il nuovo spin-off di Poznań offre alle imprese del settore legno-energia un importante strumento di marketing e di espansione commerciale, ottimizzando gli investimenti e azzerando le complessità grazie al supporto operativo e alle competenze del team di Progetto Fuoco.



Progetto Fuoco Poland

La grande novità è il debutto della manifestazione leader dedicata al riscaldamento a biomassa in Europa Centro-Settentrionale. La Polonia rappresenta oggi uno dei mercati energetici più dinamici d'Europa, caratterizzato da forti investimenti in efficienza energetica, riqualificazione edilizia e sistemi di riscaldamento a biomasse. Il Paese si configura come un hub strategico e la porta d'ingresso privilegiata verso mercati commerciali ad alto potenziale come Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania e Paesi Baltici. Inoltre, la Polonia figura tra i maggiori produttori di pellet dell’area e vanta un patrimonio forestale molto rilevante.



In questo contesto cresce costantemente la domanda di tecnologie a biomassa, sistemi di riscaldamento ibridi, soluzioni low-emission, riqualificazione energetica e tecnologie per l'abitare sostenibile. Questa spinta è ulteriormente sostenuta dalle politiche energetiche europee e nazionali che promuovono piani di decarbonizzazione e transizione energetica, come dimostra il programma polacco Clean Air Program, che ha registrato quasi 9,5 miliardi di euro di finanziamenti richiesti a partire dal 2018.



Progetto Fuoco Poland godrà di un contesto di grande visibilità, poiché sarà ospitato all'interno di BUDMA (International Construction and Architecture Fair), una delle principali manifestazioni B2B dell'Europa Centro-Settentrionale dedicata ai settori building, energy&construction technologies e architecture. Progetto Fuoco Poland sarà posizionata all'interno del flusso principale della fiera, nei Padiglioni 5 e 5A, garantendo un'area altamente accessibile e visibile in connessione diretta con i principali padiglioni. Questa sinergia permetterà di intercettare un pubblico professionale e internazionale composto da oltre 26.000 operatori provenienti da 41 Paesi, un target che comprende system integrator, operatori di edilizia e impiantistica, contractor, architetti, progettisti, distributori e aziende di costruzioni. A questo si aggiunge la visibilità garantita dai 600 espositori da 27 Paesi diversi e dalle 1.000 aziende rappresentate nei quattro giorni di manifestazione.



Progetto Fuoco Verona 2028

Nel 2028, il baricentro del business tornerà nella sua storica sede italiana in fiera a Verona dal 23 al 26 febbraio 2028. L'evento rappresenta un internazionale consolidato per la filiera legno-energia, nonché un punto di riferimento insostituibile per l'innovazione, lo sviluppo di nuovi business e l'analisi dei trend di mercato a livello globale. La fiera riunirà centinaia di aziende provenienti da tutto il mondo e offrirà una panoramica completa di prodotti che spaziano dalle stufe di ultima generazione ai caminetti di design, dalle caldaie ad alta efficienza ai barbecue e alle cucine a legna, fino alla componentistica e agli accessori per impianti. La tappa veronese consentirà alle aziende di riaffermare con forza il proprio posizionamento internazionale di fronte ai grandi player globali.







