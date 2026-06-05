Da lunedì 8 giugno in vigore l’orario estivo per i bus ATV in città e provincia



Sarà operativo a partire dal prossimo lunedì 8 giugno 2026 l’Orario estivo dei bus urbani ed extraurbani di ATV. I prossimi mesi estivi vedranno la sostanziale riconferma del servizio dello scorso anno per quanto riguarda la rete dei collegamenti in città e provincia. Accendono i motori anche tutti i servizi di trasporto stagionali turistici, pensati per supportare le esigenze di mobilità dei visitatori, che già frequentano in gran numero le spiagge, le montagne e i centri storici del nostro territorio.



I nuovi orari aggiornati sono disponibili per essere consultati sul sito web atv.verona.it



Anche nella sua versione estiva, il trasporto pubblico si presenta dunque a pieno regime con servizi pensati per contemperare tanto le esigenze di un’utenza di tipo vacanziero e turistico, che quella dei pendolari che fanno la spola casa-lavoro, e con alcune importanti novità.



NOVITA’ SERVIZIO URBANO DI VERONA – Anche per il 2026, in una prima fase dell’esercizio estivo, e precisamente fino al 26 giugno, sarà mantenuta la frequenza "invernale" delle linee (escluse ovviamente le corse scolastiche), con orario differenziato nei giorni tra lunedì-venerdì e sabato e con il mantenimento dell’intensificazione del trasporto nelle ore di punta. Un maggiore livello di servizio per i giorni feriali quindi, motivato anche dall’opportunità di offrire una valida nativa al mezzo privato in questo periodo caratterizzato ancora dalla presenza di numerosi cantieri aperti, contribuendo così al decongestionamento della viabilità. Dal 29 giugno entrerà invece in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, che prevede orari e frequenze uguali tutti i giorni, da lunedì a sabato compreso. Per chi si muove con il bus in città, sono da tenere presente alcune novità, in vigore da lunedì 8 giugno.



A partire da lunedì 8 giugno, il servizio di trasporto urbano di Verona sarà interessato da una significativa riorganizzazione, che riguarda soprattutto la zona sud del Capoluogo. In un'ottica di progressivo efficientamento della rete e in previsione dell'assetto della filovia di prossima attivazione, i percorsi delle linee 51 e 61 sono stati ridefiniti per ricalcare le tratte del filobus contestualmente, viene introdotta la nuova linea 63, volta ad ottimizzare i collegamenti con il territorio.



Nello specifico, la Linea 51 partirà da Lungadige Capuleti anziché da via Fincato, transitando poi dalla Stazione di Porta Nuova, da dove non raggiungerà più via Scuderlando, ma proseguirà lungo Viale del Commercio fino alla nuova fermata della Genovesa, a servizio del parcheggio scambiatore. Da tenere presente che il collegamento con il park Genovesa non sarà attivo nell’immediato, ma solo tra qualche settimana, per consentire la conclusione dei cantieri per il filobus.



Il nuovo capolinea del 51 viene effettuato in ZAI (davanti alla Metro), precedente capolinea della linea 61.



Il nuovo percorso della Linea 61 seguirà l'itinerario consueto fino alla Stazione di Porta Nuova, per poi svilupparsi lungo Viale del Commercio (nei primi giorni il transito è però previsto da via Scuderlando-viale dell’Industria, per consentire il termine dei lavori della filovia), quindi Via dell'Esperanto, fino al nuovo capolinea presso la Sacra Famiglia.



Infine, allo scopo di coprire le tratte non più servite dalla linea 61, viene istituita la nuova Linea 63: questo collegamento consentirà di raggiungere le località di Rizza e Alpo partendo sempre dalla Stazione di Porta Nuova.



Da segnalare che, anche per l’estate 2026 torna il prolungamento notturno della linea 85, promosso dall’Amministrazione comunale di Verona con l’obiettivo principale di offrire un’nativa al mezzo privato ai frequentatori dei locali notturni delle Torricelle, a tutto vantaggio della sicurezza sulle strade. Gli utenti hanno a disposizione una corsa ogni 40 minuti, fin oltre le due di notte, per muoversi tra l’area di Porta Vescovo, quella di Borgo Trento e le Torricelle.



RETE EXTRAURBANALE NOVITA’ PER IL LAGO DI GARDA - Per la rete extraurbana, viene confermato anche quest'anno il consueto potenziamento estivo al servizio per il Lago di Garda, con frequenze ogni 30 minuti sia tra il Benaco e Verona, sia lungo la sponda orientale del Lago da Peschiera a Malcesine.



Servizi più mirati per i parchi del Garda



Nell'ottica di garantire un collegamento sempre più performante tra la città di Verona e l'area del Basso Lago — polo strategico per l'afflusso turistico legato ai parchi divertimento — sono state istituite due nuove linee. La Linea 184 assicurerà un collegamento rapido transitando via superstrada da Verona a Lazise, per poi proseguire in direzione Peschiera del Garda, contribuendo a servire le strutture di Canevaworld e Gardaland.



Specularmente, la Linea 166 coprirà il servizio di rientro, garantendo il flusso opposto da Peschiera verso Verona. La Linea 166 effettua un servizio diretto tra l'area di San Benedetto di Lugana e Camping Bella Italia con Verona, transitando anche dal centro commerciale La Grande Mela. Entrambi i collegamenti saranno strutturati con due corse mattutine e due corse serali, pianificate per agevolare i passeggeri negli orari di apertura e chiusura dei parchi.



Linea turistica Riva Garda Venezia – Venezia



Il servizio sarà attivo dal 2 giugno al 13 ottobre 2026, ampliando così in via sperimentale il calendario di attività. La frequenza delle corse seguirà la stagionalità: nei mesi di giugno e ottobre il collegamento sarà operativo nella sola giornata di martedì, mentre da luglio a settembre raddoppierà, effettuandosi nei giorni di martedì e giovedì. E’ stata attivata inoltre una promozione per le famiglie che prevede la gratuità per i minori fino a 10 anni nei mesi di giugno e ottobre ed una tariffa ridotta negli altri mesi.



Servizio Arena di Verona – Malcesine (Post Opera)



A beneficio degli spettatori del Festival Areniano, viene riattivato il servizio di rientro verso il Lago di Garda per tutti gli spettacoli della stagione, a partire dal 12 giugno, in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto. I nostri mezzi partiranno da Piazza Bra 30 minuti dopo il termine delle rappresentazioni, effettuando tutte le fermate sul percorso fino a Malcesine.



Bus Walk&Bike – Sul Lago di Garda trasporto bici gratuito



Complici l’aumento delle piste ciclabili, la disponibilità di bici a pedalata assistita, e comunque il piacere di girare sulle due ruote in un contesto ambientale spettacolare, è in continua crescita il numero dei turisti in soggiorno sul Garda che amano spostarsi in bici. Ecco dunque che ATV ha scelto di rilanciare i propri servizi dedicati agli appassionati delle due ruote, offrendo il trasporto gratuito delle bici sui propri bus attrezzati con carrello o rastrelliera portabiciclette: la linea 470 da Garda a San Zeno di Montagna, la linea 476 da Garda a Ferrara di Monte Baldo, mentre la 484, attrezzata con rastrelliera percorre la litoranea da Garda a Riva. La stagione 2026 introduce un’importante novità: il trasporto delle biciclette sarà completamente gratuito per tutta la durata del servizio estivo, offrendo così un valore aggiunto fondamentale per l'utenza.



SERVIZIO URBANO DI LEGNAGO - Ampliata a San Pietro l’operatività di Scipione

Da ricordare anche che già a partire dal 25 maggio, il servizio di trasporto a chiamata Scipione di Legnago ha ampliato la propria area di operatività, integrando 8 nuove fermate nella zona Ovest (San Pietro). L'estensione ha mirato a connettere capillarmente le aree residenziali con i poli commerciali, logistici e la stazione ferroviaria. Nello specifico, la rete si arricchisce di 4 fermate ex novo (San Pietro Centro Commerciale, via D’Antona, Carabinieri, via Riello) e 4 fermate extraurbane abilitate al servizio (San Pietro Parco AB, San Pietro di Legnago AB).



CON IL BONUS REGIONALE FINO A 200 EURO IN REGALO – In tema di abbonamenti è importante ricordare che anche per il 2026 è possibile beneficare del bonus regionale trasporti, ottenendo uno sconto fino a 200 euro sull’acquisto di un abbonamento annuale urbano o un extraurbano che comprenda nel percorso la destinazione Verona. Il bonus è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietarie o intestatarie di autoveicoli o motoveicoli. Il soggetto beneficiario (lo stesso richiedente oppure il membro maggiorenne appartenente al medesimo stato di famiglia del richiedente) deve essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità. Le domande di contributo possono essere presentate entro il 31 agosto 2026, fino ad esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Veneto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Regione Veneto:

https:www.regione.veneto.itwebambiente-e-territoriobando-contributi-abbonamenti-tpl



SUL SITO WEB I NUOVI ORARI - I nuovi orari estivi sono già consultabili sul sito www.atv.verona.it e per chi vuole avere sempre sottomano orari e news del servizio di ATV, ricordiamo che può contare sull’app Ticket Bus Verona per consultare tutte le informazioni sul trasporto urbano ed extraurbano e comprare il biglietto anche da smartphone e tablet.







