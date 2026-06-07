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2026-06-10 Verona, capitale della logistica e dell’intermodalità. Il 18 giugno, al Quadrante Europa, il convegno centrale della 21ª Convention Nazionale Propeller Clubs. Al centro del dibattito la nuova legge sugli interporti, spiegata da esperti di riferimento. 2026-06-09 Mafie sempre più imprenditoriali: il procuratore di Venezia, Alessandra Dolci lancia l’allarme anche sul Veneto. Sull’House Organ della Camera di Commercio di Verona, l’intervista che traccia l’evoluzione delle organizzazioni criminali e le nuove forme di 2026-06-08 Rrogetto Fuoco Poland 2027 – 26 - 29 gennaio 2027 - Poznań, Polonia. Aperte le iscrizioni 2026-06-07 Frida Kahlo rivive al Teatro Ristori in un viaggio immersivo tra arte, dolore e rivoluzione 2026-06-07 Il Palio del Chiaretto apre l’estate del Garda con 36 cantine protagoniste 2026-06-07 Giornata Ambiente: contro la fast fashion sulle montagne più alte 5 stilisti con le donne delle comuniutà locali 2026-06-07 Successo di visitatori alla mostra multimediale “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Tra le pieghe dell’anima” 2026-06-07 ANCE VERONA: PROTOCOLLO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CALORE PASSAGGIO SIGNIFICATIVO ANCHE NEI CANTIERI EDILI. 2026-06-07 ARTE – SOAVE (Vr) presentata stamattina la mostra "SERGIO PADOVANI.CROCI INCOMPLETE" 2026-06-07 Convalida degli eletti e prima seduta del nuovo Consiglio 2026-06-07 Da lunedì 8 giugno in vigore l’orario estivo per i bus ATV in città e provincia 2026-06-07 Progetto Fuoco apre le iscrizioni. Veronafiere lancia un percorso strategico che guarda ai mercati internazionali 2026-06-07 “18ENNI A BRUXELLES CON AVIS”: VIAGGIO TRA EUROPA, CRESCITA E VOLONTARIATO PER I RAGAZZI DI SAN GIOVANNI ILARIONE E VESTENANOVA 2026-06-07 TRAMPOLINO ELASTICO – FONDAZIONE BENTEGODI IN EVIDENZA ALLE FINALI NAZIONALI GOLD E SILVER 2026-06-07 Fedrigoni apre la strada all’adozione su larga scala del biometano come prima azienda italiana del settore carte speciali, accelerando la decarbonizzazione e rafforzando la resilienza della propria filiera energetica
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Mercoled 10 Giugno 2026
Verona, capitale della logistica e dell’intermodalità. Il 18 giugno, al Quadrante Europa, il convegno centrale della 21ª Convention Nazionale Propeller Clubs. Al centro del dibattito la nuova legge sugli interporti, spiegata da esperti di riferimento.

“Verona capitale della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità. Il 18 e 19 giugno, la città accoglierà, per la prima volta, la 21ª Convention Nazionale dei Propeller Clubs, appuntamento che richiamerà operatori, manager, istituzioni ed esperti provenienti da tutta Italia per discutere le principali sfide che attendono il comparto nei prossimi anni. Atteso anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Tra i momenti centrali della manifestazione il convegno “Il nuovo Sistema Interportuale. Riforma e Investimenti per una spinta all'Intermodalità”, in programma giovedì 18 giugno alle 15 nella Sala Brunetto del Centro Direzionale dell'Interporto Quadrante Europa, la “città delle merci” più grande d'Italia. Un'occasione di confronto, dedicata ai cambiamenti che stanno interessando il settore logistico, tra riforme normative, investimenti infrastrutturali, innovazione digitale, sostenibilità e nuove esigenze di mobilità delle città e delle imprese. «La Convention rappresenta un'importante occasione di incontro tra istituzioni, imprese e professionisti che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del sistema logistico nazionale», sottolinea la presidente dell'International Propeller Club Port of Verona, Chiara Tosi. «Verona, grazie alla sua posizione strategica e alla presenza del Quadrante Europa, costituisce un osservatorio privilegiato per affrontare le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore e per riflettere sulle opportunità offerte dall'innovazione, dalla sostenibilità e dalla crescente integrazione, tra le diverse modalità di trasporto». Ad aprire i lavori, coordinati dal giornalista del quotidiano L’Arena, Enrico Giardini, saranno la stessa Chiara Tosi, il presidente nazionale degli International Propeller Clubs Umberto Masucci, il direttore del Consorzio ZAI Nicola Boaretti e il presidente del Consiglio comunale di Verona Stefano Vallani, in veste anche di Chief Financial Officer di ATV Spa Azienda Trasporti Verona, la senatrice Aurora Floridia e l’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici della Regione Veneto Diego Ruzza. Il programma entrerà quindi nel vivo con una serie di interventi dedicati ai temi più attuali del comparto. Al centro del dibattito vi saranno il ruolo del Quadrante Europa nel sistema logistico italiano, i contenuti della nuova legge sugli interporti e gli effetti che la riforma potrà avere sullo sviluppo della logistica urbana e delle reti intermodali. Tra i relatori anche Gianfranco De Angelis, Segretario generale UIR-e Interporti Riuniti e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Direttore DIV 3 della Direzione Generale per i Porti, Logistica e Intermodalità Giorgio Di Bello con un focus dedicato all'evoluzione del quadro normativo degli interporti, dalle sue origini, fino alla recente riforma. Lo sguardo si allargherà poi agli scenari internazionali con un approfondimento sulle trasformazioni geo-logistiche e sull'evoluzione del trasporto marittimo, senza trascurare le ricadute che i grandi cambiamenti infrastrutturali producono sul territorio. Ampio spazio sarà riservato anche alla mobilità del futuro, ai processi di transizione digitale ed energetica e al ruolo che strumenti innovativi, compresi quelli assicurativi, possono svolgere nell'evoluzione dei documenti e delle procedure di trasporto. In questo caso le voci di riferimento saranno quelle di Alessandro Panaro Head of Maritime & Energy SRM, Alberto Candido Strategy Financial Officer di Sofia Consulting e Gabriele Galanti Head of Marine di Revo Insurance. A chiudere il confronto una sessione di domande e risposte tra relatori e pubblico”. Temi importantissimi, dunque, collegati l’uno all’altro, esaminati, alla luce della nuova legge sugli interporti e di futuri, “investimenti infrastrutturali, innovazione digitale, sostenibilità e nuove esigenze di mobilità nelle città e delle imprese’. Temi di grande attualità, sui quali, l’incontro, di cui sopra, sarà di grande, utile chiarimento. Nella foto: Chiara Tosi.
Pierantonio Braggio
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