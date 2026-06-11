|
|
|
|
|
|
|Venerd 12 Giugno 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Venerd 12 Giugno 2026
|“Mestre, 9 giugno 2026 – Con il convegno “Difendere il Made in Italy - Legge Caselli”, a Forte Marghera, Coldiretti Veneto ha sottolineato la battaglia contro frodi alimentari, contraffazioni e fenomeni di agropirateria, che minacciano il valore delle pro
Con oltre 5 miliardi di euro di valore, la Dop Economy veneta rappresenta una delle principali ricchezze agroalimentari del Paese, ma anche uno dei territori più esposti a italian sounding e infiltrazioni criminali, nelle filiere. L’iniziativa ha riunito istituzioni, magistratura, mondo accademico e organismi di controllo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle produzioni certificate e la trasparenza lungo tutta la filiera. Ad aprire i lavori i saluti del sindaco di Venezia, Simone Venturini, del prefetto, Darco Pellos, e del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che hanno richiamato il valore strategico del Made in Italy agroalimentare e la necessità di un’azione coordinata a difesa della legalità economica. Il primo cittadino Venturini ha indicato Forte Marghera come luogo ideale per ospitare future iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della sicurezza alimentare, della legalità e della valorizzazione delle produzioni agricole di qualità. Nel dibattito, il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini ha ribadito l’urgenza di strumenti più incisivi contro le frodi che danneggiano imprese e consumatori. Introducendo la tavola rotonda Marina Montedoro, direttore regionale, ha presentato l'intervento del procuratore Giancarlo Caselli, un concentrato di lavoro, iniziato nel 2015 e che ha prodotto un grande risultato. Montedoro ha poi fatto un excursus sui presidi al Brenner, che impegnano migliaia di agricoltori e le autorità di controllo, nel blocco delle produzioni dall'estero 'italianizzate' grazie ad un cavillo normativo: il codice doganale che Coldiretti chiede di abolire anche grazie alle delibere comunali adottate sul territorio, prima tra tutte quella della Regione del Veneto. Il professor Stefano Masini e il consigliere della Corte di Cassazione Aldo Natalini hanno descritto le novità della riforma: l’introduzione dei reati contro il patrimonio agroalimentare, il rafforzamento delle sanzioni per la contraffazione Dop e Igp e nuove aggravanti per le forme organizzate di agropirateria. L’ICQRF rappresentato dal Direttore del Dipartimento Tutela Qualità e Repressione Frodi, Felice Assenza ha richiamato il ruolo centrale dei controlli per garantire l’effettiva applicazione delle nuove norme. In chiusura, il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, ha definito la riforma una “vera norma scudo” per il sistema agroalimentare. «Il Veneto è una delle culle del Made in Italy agroalimentare – ha dichiarato Salvan – e proprio per questo è tra le aree più esposte alle frodi e alle imitazioni. Non si tratta solo di difendere un settore economico, ma di proteggere il lavoro degli agricoltori, la qualità delle produzioni e la fiducia dei cittadini». Salvan ha ricordato come il sistema agroalimentare italiano valga 707 miliardi di euro, mentre le agromafie superano i 25 miliardi, sottolineando la necessità di rafforzare controlli, norme e cultura della legalità. “Questa legge – ha concluso – è un passo decisivo per difendere il vero Made in Italy e chi lo produce ogni giorno con trasparenza e qualità”. Un Made in Italy, che va, ad ogni costo, fatto severamente rispettare, a tutela del mondo agricolo, che ha massimo diritto a vedere correttamente valutati i propri prodotti, e delle economie, sia veneta, che nazionale.
Pierantonio Braggio
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| Due libri ed una parlante statua narrano di Teoderico di Verona (454-526), guarda caso, a 1500 anni dalla sua morte…
| Ciliegie: Coldiretti Verona denuncia speculazioni sul mercato. Vantini: ingiustificata e incomprensibile la forbice dei prezzi, dal campo alla tavola
| “A Montorio, Verona, arriva ‘Squaranta!’, la prima edizione della mostra dei sapori, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio della Val Squaranto …
| CODIVE. Maltempo nel Veronese, nuova ondata di vento e grandine: danni a frutteti, vigneti e colture in campo. Il fronte ha attraversato il Basso Lago, Castelnuovo, Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina. Segnalazioni anche nell’area del Lugana
| Maltempo ed Arena di Verona: laboratori e tecnici al lavoro per riparare i danni alle scenografie della nuova Traviata. Gasdia: “Domani si andrà in scena. I nostri lavoratori sono i veri eroi, al lavoro da ieri sera” – 11.6.26
| Frida Kahlo rivive al Teatro Ristori in un viaggio immersivo tra arte, dolore e rivoluzione
| GRUPPO MAGIS È GREEN ENERGY PARTNER DELL’ARENA OPERA FESTIVAL PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO
| Una giornata di sport per ricordare Davide e Mattia
| L'anima del centro storico di Saragozza
| A GRADO UN LUNGO WEEKEND DI EVENTI TRA MARE E CULTURA
| Verona capitale della logistica e dell’intermodalità.
Il 18 giugno al Quadrante Europa il convegno centrale della
21ª Convention Nazionale Propeller Clubs.
| VINO: CARLO MIRAVALLE CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI MED.&A.
| Dichiarazioni dell'Assessore Ferrari
| CCIAA VERONA, RALLENTA L’EXPORT NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 (-1,8%). GIÙ GERMANIA (-4,3%) E USA (-7,6%) CHE CEDONO IL QUARTO POSTO A POLONIA
| Verona, capitale della logistica e dell’intermodalità. Il 18 giugno, al Quadrante Europa, il convegno centrale della 21ª Convention Nazionale Propeller Clubs. Al centro del dibattito la nuova legge sugli interporti, spiegata da esperti di riferimento.
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|