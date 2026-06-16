Sul lago di Garda è di nuovo tempo di "Buone Vibrazioni": una serata tutta dedicata ai nuovi talenti della musica



Venerdì 19 giugno, dalle 19.30 alle 21.00, la Pirata Stube di Pacengo del Garda accende una nuova tappa di "Buone Vibrazioni". Sul palco affacciato sul lago si nano voci emergenti e artisti da scoprire: ognuno porta la propria musica originale o reinterpreta brani celebri con la sensibilità che lo distingue. Più di un concerto, una serata pensata per far conoscere chi la musica la scrive, la suona e la vive davvero.

L'idea è semplice e diretta: dare un palco vero a chi ha qualcosa da dire. In un momento in cui tanta musica nasce e muore dietro uno schermo, "Buone Vibrazioni" riporta gli artisti davanti a un pubblico in carne e ossa, con l'emozione del live e la complicità di una sera d'estate sul Garda.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Biancarosa ETS e i Centri Giovanili Don Mazzi, e punta dritto a una cosa: creare occasioni in cui musicisti, cantautori e performer possano esprimersi liberamente e farsi scoprire.

Sul palco della Pirata Stube:

Francesca De Braco — Cantante, songwriter e performer, fa della musica la sua forma di espressione più autentica. Il suo repertorio originale di matrice pop, aperto a contaminazioni e nato da frammenti di vita reale, convive con le reinterpretazioni di brani celebri. Nel 2025 ha raggiunto la semifinale di Una Voce per San Marino con "Saturday Night Show" il 5 giugno 2026 ha pubblicato il nuovo singolo electro-pop "Don't Stop The Vibe", un inno a energia e libertà personale.

Oliver Kaufmann — Pianista, compositore e cantautore indie-popindie-rock dal respiro internazionale, scrive e canta in italiano e in inglese fondendo songwriting contemporaneo, atmosfere brit-rock e melodie di forte impatto. Nato in Germania, cresciuto tra Verona e Milano e formatosi anche a Londra, sale sul palco con il chitarrista Andrea Tramonte e un progetto che intreccia pianoforte, chitarre, armonica e testi introspettivi. Nel 2026 è stato selezionato fra oltre 5.000 candidature internazionali per i quarti di finale del contest ufficiale dell'Isle of Wight Festival.

Giove di Maggio — Cantautore trentino, mescola pop, rap ed elettronica in un sound contemporaneo ed emozionale. Le sue canzoni trasformano la quotidianità in storie che creano connessioni autentiche, in equilibrio tra malinconia, speranza e leggerezza. È al lavoro su nuova musica e su un EP atteso per settembre 2026.

E c'è un motivo in più per seguirli da vicino: l'Associazione Duccio Cipriani Avena sostiene "Buone Vibrazioni" finanziando la produzione professionale, in studio di registrazione, di una traccia dell'artista più meritevole dell'intera rassegna. Sul palco, insomma, non si suona soltanto: ci si gioca un'occasione concreta.

Per tutta la serata sarà attivo il servizio bar e ristorazione della Pirata Stube, perché alla buona musica si accompagni anche il piacere di stare insieme sul lago.



Biancarosa ETS è un'organizzazione nata a Verona nel 2007, attiva in progetti di sensibilizzazione sociale per la prevenzione dei disagi e delle violenze domestiche.

I Centri Giovanili Don Mazzi nascono dall'esperienza delle comunità Exodus fondate da Don Antonio Mazzi e sono impegnati in numerosi progetti di prevenzione delle devianze giovanili.







