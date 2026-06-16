Gioved 18 Giugno 2026

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Gioved 18 Giugno 2026 CUN Conigli: Massimo Marcomini, nel Comitato dei Garanti, per facilitare l’accordo sui prezzi. L’Allevatore di Nogarole Rocca e dirigente di Coldiretti Verona, nominato dal Ministero dell’Agricoltura



“Verona, 18 giugno 2026 – Dall’8 giugno sono ufficialmente operativi il Comitato dei Garanti e il relativo "pre-Comitato" della CUN (Commissione Unica Nazionale) dei conigli vivi da carne da allevamento, le cui sedute di contrattazione si tengono presso la Borsa Merci di Verona.

I "Garanti" svolgono un ruolo chiave nelle Commissioni Uniche Nazionali, infatti Il loro compito è sbloccare le trattative per formulare un prezzo ufficiale quando le parti non riescono a raggiungere un accordo. Per favorire il raggiungimento dell’intesa, il Garante ha il compito di formulare una proposta di mediazione definendo i prezzi indicativi e tracciando la tendenza del mercato. La proposta viene elaborata partendo dalle ultime posizioni presentate dalle commissioni e viene successivamente sottoposta alla loro approvazione, con l’obiettivo di formulare la quotazione del prezzo e assicurare una maggiore parità tra le parti in sede di “Siamo particolarmente soddisfatti – spiega il Presidente di Coldiretti Alex Vantini - perché l’istituzione e la nomina del Comitato dei Garanti è stata fortemente voluta da Coldiretti, che si è spesa moltissimo sia a livello regionale che nazionale per ottenerne la nomina da parte del Ministero dell'Agricoltura nell’ottica di garantire la trasparenza del mercato e di tutelare gli allevatori contro le speculazioni”. “Abbiamo cominciato a lavorare fin dalla prima seduta utile, l’8 giugno quando la commissione ha richiesto il nostro intervento – spiega Massimo Marcomini – e dopo una settimana il prezzo da noi proposto è stato ratificato in Borsa Merci dimostrando l’utilità del contributo dei garanti. Grazie al nostro intervento super partes, è stata infatti condivisa la cifra di 2,26 €kg, sbloccando una situazione di stallo che non giovava a nessuno. Tenendo presente che nello stesso periodo del 2025 il prezzo era fissato a 2,01 €kg, con un tavolo fortemente sbilanciato a favore dei macellatori, oggi possiamo ritenerci molto soddisfatti di questi primi risultati, che hanno riportato equilibrio tra le parti”. Il Comitato e il "pre-Comitato" rappresentano strumenti strategici fortemente sostenuti da Coldiretti per tutelare l'equilibrio della filiera, assicurando trasparenza e continuità nella determinazione dei prezzi di mercato. Il comparto cunicolo è particolarmente forte in Veneto, che conta ben 5 milioni di capi allevati ogni anno su un totale nazionale di 12 milioni. A livello Regionale, Treviso fa da traino con 2,5 milioni di capi, seguita da Padova con 1,2 milioni. Al terzo posto si posiziona Verona con 1,1 milioni di capi distribuiti in 14 allevamenti professionali, un dato che mostra un trend leggermente negativo a causa del mancato ricambio generazionale che ha portato alla chiusura di alcune strutture negli ultimi anni. Da segnalare l’importante presenza femminile nella filiera: le donne rappresentano infatti il 70% degli operatori negli allevamenti e ben l’85% del personale nei macelli. Infine, si aprono nuove prospettive per il settore grazie al mercato del pet food, dove si registra una forte richiesta di proteine animali derivanti dal coniglio per l'alimentazione di cani e gatti”. Dialogo, buona volontà ed e portano sempre a buoni risultati e, questa volta, “equilibrio fra le parti”. Importanti, comunque, tutti dati di cui sopra.

Pierantonio Braggio







