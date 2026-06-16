l futuro dell’ospitalità prende forma in Veneto: a Bibione, il Raduno nazionale dei Giovani Albergatori. Le nuove generazioni si sono confrontate, su data innovation, motori di ricerca generativi e turismo naturalistico. Il presidente Schiavon: “L’apporto



"Bibione, 17 giugno 2026 – Il Veneto si conferma la fucina in cui il turismo del domani sta acquisendo concretezza. Dal 15 al 17 giugno, infatti, Bibione ha ospitato il Summer Meeting Nazionale dei Giovani Albergatori (CNGA), organizzato, in sinergia, da Federalberghi Nazionale, Federalberghi Veneto e Federalberghi Bibione. Una tre giorni che ha visto la partecipazione di giovani imprenditori turistici provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di focalizzare, attraverso nuovi spunti e visioni innovative, le sfide che stanno ridisegnando il comparto, dall’intelligenza artificiale fino alla sostenibilità integrata.

In questo senso, particolarmente rilevante il talk di apertura del meeting, nel corso del quale, dopo i saluti del vicepresidente e assessore al Turismo della Regione Veneto Lucas Pavanetto e della consigliera regionale Rosanna Conte, sono intervenuti anche il presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon, il presidente di Federalberghi Bibione, Alberto Marchetti, il presidente del Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori, Fabio Raimondo, e la presidente del Comitato dei Giovani Albergatori del Veneto, Letizia Boscariol. Dalla tavola rotonda, che ha coinvolto pure esperti del settore turistico, è emerso un quadro in cui proprio le competenze tecnologiche e l’intraprendenza dei giovani possono fare la differenza: dati e insight prodotti dall’intelligenza artificiale, del resto, hanno bisogno di essere tradotti in decisioni operative per creare vantaggio competitivo e la Geofencing Optimization, che sta trasformando le abitudini di prenotazione dei clienti, sempre più indirizzati dai motori di ricerca generativi, richiede nuove strategie per approdare alla visibilità. Su queste premesse, il meeting è poi proseguito con il consiglio direttivo CNGA, panel formativi e laboratori esperienziali, che hanno fornito ai giovani albergatori, anche attraverso a delle escursioni nel territorio di Bibione, ulteriori occasioni di confronto, formazione e networking. “Questo evento” ha commentato il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, “rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra associazione. In primis, perché ha dimostrato quanto i giovani albergatori d’Italia siano preparati e pronti per guidare il settore verso un nuovo orizzonte tecnologico, che non dobbiamo guardare con sospetto, ma accogliere con visione strategica, se vogliamo elevare la competitività del comparto. E poi perché il raduno si è tenuto in Veneto, confermando come la nostra regione, già leader di presenze turistiche, stia diventando anche il punto di riferimento qualitativo per il turismo a livello nazionale: un traguardo che può essere raggiunto solo valorizzando le nuove professionalità giovanili”. “Dunque, non posso che ringraziare sentitamente il Comitato dei Giovani Albergatori Nazionale e del Veneto, i loro presidenti Fabio Raimondo e Letizia Boscariol e l’Associazione Bibionese albergatori, coordinata dal presidente Alberto Marchetti, per l’organizzazione di un meeting che segna una tappa importante per la crescita dell’associazionismo alberghiero giovanile, sempre più al centro dell’ospitalità italiana. I nostri giovani, così come la territoriale di Bibione, hanno svolto un lavoro encomiabile, incarnando un esemplare modello di collaborazione e coesione per tutto il settore” ha concluso Schiavon”. Un Raduno di massima importanza e di grande contenuto, attivato da Giovani, che operando, con impegno e saggezza, nel campo dell’ospitalità, riconoscono il loro futuro, che è il futuro economico e sociale delle nostre Regioni. Certo: aggiornamento e formazione sono assolutamente necessari, per fare fronte alle esigenze di un turismo sempre più movimentato, da rapido progresso e dalla teconologia, creando nuove esigenze.

Pierantonio Braggio







