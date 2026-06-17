A Venezia, dal 22 al 24 giugno, la Summer School del progetto “Light the Future”



“Venezia, 19 giugno 2026 – Venti giovani italiani e sloveni, tutti under 30, si incontreranno a Venezia la prossima settimana per lavorare insieme a sei artisti multimediali di diverse nazionalità sui temi del confine, il futuro delle città, la reinterpretazione degli spazi urbani, la partecipazione. È la proposta rivolta a loro, studenti universitari e non solo, da Aiku Arte Impresa Cultura – centro di ricerca di Fondazione Università Ca' Foscari Venezia dedicato all’interazione tra cultura, linguaggi artistici e mondo delle imprese – attraverso la “Summer School”, che da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno porterà nella città lagunare una tappa significativa di “Light the Future - A Collective Imagination for the Borderless City”. Ideato e realizzato dal centro Aiku in collaborazione con R.o.R. - Institute for Contemporary Art di Nova Gorica, il progetto di cooperazione territoriale è finanziato dall’e europea nell’ambito GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura. L’obiettivo è appunto quello di consolidare l’eredità di “Nova Gorica - Gorizia capitale europea della cultura” coinvolgendo i giovani affinché, guidati da artisti e attraverso linguaggi creativi, possano costruire una nuova comunità europea senza confini. L’esperienza veneziana sarà così laboratorio di cooperazione e di coprogettazione artistica, in cui i giovani sono chiamati a interrogarsi sul futuro delle città e su come gli spazi urbani, interpretando i profondi cambiamenti, possano diventare spazi più inclusivi e aperti, capaci di favorire partecipazione e produrre senso di appartenenza. Si tratta di un modello di intervento ampiamente sperimentato da Aiku, e senz’altro efficace per possibili altre esperienze, che valorizza la partecipazione culturale dal basso dei giovani come vero motore di innovazione sociale, coesione territoriale e trasformazione urbana sostenibile. «Un modello che vede la cultura e la ricerca artistica partecipata elette a metodologie e strumenti d'indagine sociale – spiega Fabrizio Panozzo, docente di management culturale all’Università Ca’ Foscari Venezia e direttore scientifico di Aiku –. In cui l'arte non è decorazione ma strumento critico, gli artisti sono facilitatori di incontro e riflessione condivisa, i giovani diventano generatori di senso e prospettiva e promotori di una visione di futuro». E rispetto al progetto transfrontaliero più globale, che nei mesi scorsi ha coinvolto numerosi giovani in workshop artistici tenuti tra Gorizia e Nova Gorica, Panozzo sottolinea: «Gli evidenti positivi risultati ci dicono come i giovani insieme agli artisti possano svolgereun ruolo fondamentale affinché ogni capitale della cultura – italiana o europea che sia – generi un’eredità permanente per il territorio. Un’opportunità straordinaria per mantenere vivi gli effetti migliori, una volta spenti i riflettori dell'anno di celebrazione, e convertire l’impatto turistico in valore sociale». Filo conduttore del progetto è il confine: non come segno che taglia e separa, ma come soglia di attraversamento che genera possibilità. Ricerca artistica e attivazione sociale lavorano insieme per compiere questa conversione, dalla linea che divide allo spazio comune, territorio di transizione e responsabilità condivisa. Ecco allora che il tema trova in Venezia, scelta a sede dell’esperienza, una città e un territorio simbolo, con la sua natura anfibia, di confine “naturale” e fluido, di “soglia” tra acqua e terra, elementi sempre in dialogo e in osmosi tra loro. Ad aprire la “Summer School", lunedì pomeriggio, un intervento di Fabrizio Panozzo sul tema del legame tra arte e trasformazione urbana. Poi, per l’intera giornata di martedì 23, i giovani si muoveranno in città accompagnati dagli artisti Hermes Mangialardo, Claudia Reh, e i duo Lumen Artist e Lumoskop lab, che li coinvolgeranno in workshop presso Ocean Space e CREA Cantieri del Contemporaneo, spazi artistici indipendenti attivi in città. Nel pomeriggio, il seminario di Justin O'Connor, docente di Economia della cultura presso l'Università di Adelaide, sul ruolo della cultura nelle politiche globali. I giovani partecipanti si riuniranno, infine, mercoledì mattina al Campus Economico San Giobbe per un momento conclusivo di confronto a più voci e un laboratorio di rielaborazione creativa su quanto osservato e vissuto, guidato dalla fotografa e visual artist Sara Lando”. Un progetto importante, altamente culturale e dal contenuto straordinario, con il contributo dell’arte: internazionalità, sradicamento dei confini, coesione territoriale: tutto per una maggiore comprensione fra genti e popoli, la cui realizzazione è affidata al nostro futuro: i giovani.

Pierantonio Braggio







