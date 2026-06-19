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|Marted 23 Giugno 2026
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|Luned 22 Giugno 2026
|L’architettura della parola: Luciano Cenna si racconta al Teatro Nuovo, Verona
“Il Teatro Nuovo di Verona si prepara a ospitare un appuntamento inedito dedicato al legame profondo tra spazio urbano e letteratura. Domani, martedì 23 giugno, alle ore 20 , il noto architetto veronese, Luciano Cenna, sarà protagonista di una serata che sposta l’attenzione dal disegno architettonico alla narrativa, svelando al pubblico il suo universo letterario. Figura poliedrica, direttore tecnico dello studio Arteco e co-firmatario di opere che definiscono l’immaginario urbano di Verona e del Veneto, Luciano Cenna coltiva da sempre una vena letteraria, che ha accompagnato tutta la sua carriera. Dalla storica rubrica “I piedi sulla città” tenuta su L’Arena per oltre vent’anni, fino alla sorprendente produzione editoriale che, dal 2021, ha visto la pubblicazione di ben sei volumi, Cenna ha saputo declinare la sua creatività in forme sempre nuove, libere e rigorose al tempo stesso. La serata non sarà una semplice presentazione, ma un viaggio nel cuore dell'“atelier creativo” dell’Autore. Attraverso la lettura ad alta voce di pagine scelte dalle sue opere — che spaziano dalle favole lapidarie ai saggi storici — il pubblico potrà comprendere le ragioni di un’urgenza narrativa ineludibile, capace di affiancare l’attività di architetto con la stessa passione e precisione. L’incontro sarà curato da Rossana Valier, coadiuvata da Angelo D’Andrea e Isabella Dilavello. Ad arricchire il dibattito, portando il saluto istituzionale e una riflessione sul ruolo dell'architetto oggi, interverrà Amedeo Margotto, presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona. Il Teatro Nuovo apre così le sue porte a un momento di confronto culturale, che celebra, non solo un protagonista della nostra città, ma la capacità della parola di abitare lo spazio, esattamente come fa l’architettura. Ulteriori informazioni, sul sito www.teatrostabileverona.it”. Una nuova, valida iniziativa, che permetterà di conoscere, da vicino, un importante architetto e scrittore veronese.
Pierantonio Braggio
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