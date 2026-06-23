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|Venerd 26 Giugno 2026
|La “Pesca di Verona”, a Palazzo Ferro Fini, sede di Regione Veneto, Venezia. L’evento “AperiPesca”
È stato presentato, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, a Palazzo Ferro Fini, l’evento "AperiPesca sul Ponte" 2026, iniziativa che intende valorizzare la Pesca di Verona Igp e il patrimonio agricolo del territorio di Bussolengo e Pescantina attraverso un evento che intreccia cultura, enogastronomia, turismo e socialità. La manifestazione, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 luglio, trasformerà il ponte tra Bussolengo e Pescantina in uno spazio simbolico di incontro e di condivisione. Aldo Vangi, sindaco del comune di Pescantina, ha spiegato che «l’iniziativa rappresenta l’inizio di un percorso finalizzato a valorizzare la pesca, che racchiude in sé identità, storia ed economia locale. Le amministrazioni dei due Comuni assieme alla nostra Fondazione prodotti agricoli, stanno lavorando in modo sinergico per rafforzare una rete di relazioni per valorizzare il territorio». Per Giovanni Amantia, assessore all’Agricoltura del comune di Bussolengo, «la pesca rappresenta una produzione strategica per sostenere non solo la nostra agricoltura, ma anche la ristorazione, il turismo e la salute legata alla sana alimentazione». «Verona è sinonimo di turismo e di enogastronomia, entrambi riconducibili all'eccellenza agricola - ha sottolineato Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina -. Valorizzare i marchi Igp significa dare valore economico e culturale a un intero territorio. Questo rafforza l’economia locale, crea occupazione nella filiera e innesca sinergie virtuose con tutti gli altri comparti del tessuto produttivo. Un marchio forte e riconoscibile come quello della Pesca rende più forti anche i Comuni che lo rappresentano, primi fra tutti quelli di Bussolengo e Pescantina, che non a caso intendono puntare sulla promozione di questo prodotto tipico». Secondo Alice Campostrini, del Consorzio Pesca di Verona Igp, «finalmente anche la nostra realtà può vantare il suo evento di riferimento, perché ogni filiera Igp deve poter contare, su manifestazioni che coniughino economia, cultura, turismo, promozione del territorio». Un territorio fantastico, quello veronese, di Bussolengo e di Pescantina, che, grazie all’opera dei locali ed esperti peschicoltori, propone, ogni anno, la caratteristica, straordinaria “Pesca di Verona”, anche come “AperiPesca”.
Pierantonio Braggio
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